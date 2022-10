IT kompanija “Q agency” otvorila kancelarije u Beogradu

Q agency širi svoje poslovanje u Srbiji i planira da duplira broj zaposlenih do kraja godine

„U Srbiji postoji veliki broj kvalitetnih developera, sa ozbiljnim svetskim referencama, koji su vrhunski u svom poslu. Zato smo želeli da povećamo svoje prisustvo upravo u ovoj zemlji i da ulažemo u njene IT stručnjake. Kod nas su zaposleni uvek na prvom mestu, ma gde se oni nalazili. Želimo da naša saradnja sa njima bude na obostrano zadovoljstvo. Kako bismo ih dodatno motivisali stalno ih osluškujemo i odgovaramo na njihove potrebe, pa smo nedavno s tim ciljem uveli i novi paket benefita“, izjavio je Filip Ljubić, CEO IT kompanije Q agency, na događaju održanom povodom otvaranja kancelarije ove firme u Beogradu. Trenutno u Q-u radi oko 17 domaćih developera, a plan je da taj broj do kraja 2022. bude duplo veći.

Zvanični deo događaja otvorio je domaćin Filip Ljubić, CEO Q-a, govoreći o razlozima za razvoj upravo na srpskom tržištu.

„Naša kompanija posluje širom sveta – imamo kancelarije u Londonu, Cirihu, Zagrebu, a na Filipinima smo nedavno pokrenuli development centar. Rapidno se razvijamo, pa se paralelno povećava potreba za zapošljavanjem novih stručnjaka. Zato smo početkom 2022. otvorili svoje predstavništvo u Srbiji, a već septembra iste godine otvorili smo kancelariju i u Beogradu. Za nas je ovo prirodan potez, jer je reč o zemlji koja je blizu Hrvatske gde je naša kompanija i nastala. Pre svega, između nas postoji kulturološka povezanost. Uveren sam da ćemo zaposliti kvalitetne ljude i ovo je prilika da poručim da smo spremni da uložimo u njih i zajedno sa njima da rastemo“, izjavio je Ljubić.

Događaju je prisustvovao i ambasador Hrvatske u Beogradu, Hidajet Biščević, koji je tom prilikom čestitao Q agency-u na otvaranju kancelarije u Beogradu.

„Drago mi je da osećam vibracije novih generacija. Verujem da ovaj potez ne predstavlja samo poslovni uspeh, već i svojevrsnu međunacionalnu i međuljudsku saradnju između naše dve zemlje. Želim vam puno sreće u daljem poslovanju“, rekao je Biščević.

Predstavljen i novi paket benefita za zaposlene u Srbiji

U kompaniji Q važi nepisano pravilo da zadovoljstvo zaposlenih treba da bude jednako zadovoljstvu klijenata jer su te dve stvari u direktnoj korelaciji. Zato Q nudi niz benefita koji dodatno motivišu i stimulišu zaposlene. Nedavno je za tim iz Srbije stigao paket novih povlastica po kojima se ova kompanija izdvaja od drugih na domaćem tržištu.

Za sve koje rade od kuće ova firma, pored osnovne plate, daje dodatne finansijske naknade. U prvom mesecu nakon povratka sa porodiljskog, radno vreme novih mama traje četiri sata i za to dobijaju celu platu. Svaki zaposleni dobija više od 20 000 dinara pre odlaska na letnji odmor, kao i isti iznos uoči Božića. Onima koji žele da uče i da se dodatno edukuju, Q izdvaja sredstva i u te svrhe. Bolovanje koje traje do 30 dana plaćeno je 100 odsto. Treba spomenuti i da se visina plate komunicira javno.

Svakom zaposlenom uplaćuju se i sredstva za privatni penzijski fond. Postoje i pokloni za dete svakog člana tima i dodatni slobodan dan za one kojima mališani prvi put kreću u školu ili vrtić. Interesantan je i mental health day – slobodan dan koji zaposleni može iskoristiti ukoliko oseća potrebu za tim. Tu su i besplatni časovi engleskog jezika, interne radionice i predavanja, trening o liderstvu namenjen novim menadžerima, subvencioniše se Fitpass, privatno zdravstveno osiguranje i još mnogo toga.

Kompanije Novartis, The Times, Manpower Group, Smart Pension, BBC i Hilti samo su neki od klijenata, a Ljubić objašnjava zašto one biraju baš Q agency.

„Strategijom, inovacijama i tehnologijom pospešujemo biznise klijenata. Postoji veliki broj svetskih brendova za koje radimo jer vide da stvaramo za njih dodatnu vrednost. Mi nismo klasični programeri, izdvajamo se po inovativnosti. Trudimo se da ponudimo klijentima širu sliku, da nam kažu šta žele i da im potom pomognemo da to što radimo stvarno bude dobro i da ima svoju priču“, kaže Ljubić.

Osnivanje kancelarije u Beogradu otvoriće vrata mnogim mladim talentima u koje će ova kompanija ulagati, razvijaće ih i pružiti odlične uslove za rad.