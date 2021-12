IT kompanija “Q” osvojila 6 prestižnih nagrada

Internacionalna IT agencija Q, koja uskoro otvara predstavništvo u Beogradu, osvojila je čak šest prestižnih nagrada na takmičenju Best Employer Brand Awards Adria u konkurenciji kompanija iz osam zemalja iz regiona. Sa osvojenih šest nagrada Q je ujedno i najnagrađivanija kompanija na ovom takmičenju.

Direktorka komunikacija u Q-u, Ana Čupić, istakla je da je ova agencija, pored nagrade za najboljeg brend poslodavca u IT sektoru, osvojila i Grand Prix Adria, nagradu publike ‘People’s Voice’ u video kategoriji, nagradu za najbolji employer branding tim, nagradu za najboljeg poslodavca do 500 zaposlenih, kao i najbolju kreativnu kampanju.

“Izuzetno smo srećni što su stručni žiri i publika prepoznali Q kao najboljeg poslodavca u kategoriji employer branding-a. Priznanja koja smo dobili potvrda su da radimo dobar posao i da se stvarno isplati ulagati u ljude i njihovo zadovoljstvo”, poručila je Čupić.

Best Employer Brand Awards Adria dodeljuje se kompanijama koje su se pokazale kao najbolje među poslodavcima na polju zadovoljstva svojih zaposlenih i upravljanja brendom. Na takmičenju su učestvovale kompanije iz osam zemalja iz regiona – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije. Pored Q-a, dobitnici nagrada su i kompanije Mercator, Coca Cola, A1, PepsiCo, Addiko bank, i drugi.

O tome da ova IT agencija prednjači u svojoj oblasti, pored novih priznanja osvojenih na takmičenju Best Employer Brand Awards Adria, svedoče i brojne druge nagrade koje je osvojila – proglašeni su za jednu od 20 najboljih svetskih web development kompanija u svetu od strane vodeće nezavisne svetske agencije za rangiranje IT kompanija, a Peakon ih je svrstao među najboljih pet odsto IT kompanija na svetu u toj kategoriji. Neki od klijenata za koje rade su The Times, Manpower, Novartis i Hilti.

Ova uspešna IT kompanija konstantno širi svoj tim, a sada su u potrazi za mladim developerima iz Srbije. Q planira da nastavi sa remote radom bez obzira na razvoj epidemije, jer su čak i u najizazovnijem periodu za biznis uspeli da povećaju efikasnost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih i klijenata, tako da će zaposleni iz Srbije moći da obavljaju zadatke za Q gde god se nalazili.