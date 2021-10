IT stručnjake zanimaju i druge stvari

Jedna od najpoznatijih predrasuda koja se pripisuje IT stručnjacima jeste da su štreberi, kompjuterski zanesenjaci koje ne zanima ništa osim stručne literature i kompjuterskih programa. Međutim, rezultati ankete koju je sprovela internacionalna kompanija Q u saradnji sa portalom Netokracija, razbili su ovaj mit i pokazali da se čak 90 odsto zaposlenih u IT industriji informiše redovno o aktuelnim društvenim temama. Odnosno, čak 60 odsto njih prati dešavanja u zemlji i svetu na dnevnom nivou, dok 30 odsto to čini jednom ili dva puta nedeljno.

Kada je reč o domaćim medijima, ispostavilo se da se developeri najčešće informišu uglavnom putem N1, Nove, Danasa, Blica, Monda, Politike, Noizza, Telegrafa. O tome da je mit razbijen govori u prilog i činjenica da 79.6 odsto zaposlenih u IT-u podjednako koristi društvene mreže kako bi se informisali u vezi sa temama o poslu i o dnevnim dešavanjima. Ipak, 12 odsto njih prati vesti isključivo u vezi sa poslom, dok preostalih osam odsto na društvenim mrežama prati one izvan IT-a.

Programeri i dnevne teme

Ako izuzmemo teme koje se ne tiču njihove profesije, zaposlene u IT-u najviše interesuju vesti iz sveta (63.5 odsto) i Srbije (59.3 odsto), informacije iz oblasti ekonomije (56.3 odsto), a potom društva, kulture, umetnosti (32.9 odsto) i sporta (31.1 odsto), dok svega sedam odsto njih prati hroniku. Programeri su otkrili da ih zanimaju i novosti iz oblasti muzike, gejminga, kinematografije, zdravlja, automobilizma i popularne nauke, ali u znatno manjoj meri.

Omiljeni IT portali

Ipak, činjenica je da su programeri i developeri u velikoj meri zainteresovani za oblast kojom se bave, a da bi ostali u toku sa novim trendovima i dešavanjima podjednako koriste domaće i strane IT portale. Kada je trebalo da odgovore koji domaći IT portal najčešće posećuju, dominantni odgovori bili su Netokracija (74.3 odsto) i StartIt (50.9 odsto), dok od stranih najviše prate TechCrunch (47.3 odsto), Wired (35.9 odsto) i Tech Insider (33.5 odsto). Dodatno, domaći i strani portali nisu jedini izvor informacija za programere kada je IT oblast u pitanju. Kako bi učili o novitetima u IT-u, developeri pretežno koriste stručnu literaturu i to 61.1 odsto, prate diskusije na društvenim mrežama (51.5 odsto), a 50.9 odsto njih pohađa online kurseve.

LinkedIn omiljena društvena mreža

Developeri ne samo da koriste LinkedIn kako bi se informisali o otvorenim radnim pozicijama u branši (čak 80 odsto), već je ova društvena mreža među njima omiljena kod 64 odsto ispitanika, a omiljenija je čak i od Facebook-a, YouTube-a, Instagrama i Twitter-a. Kada je reč o ostalim platformama za pronalaženje posla, drugo mesto zauzima domaća platforma Poslovi Infostud koji koristi nešto više od 32 odsto developera, dok treće mesto zauzima Hello World, platforma Poslovi Infostuda, specijalizovana za IT stručnjake.

Anketa koju je sprovela kompanija Q u saradnji sa Netokracijom je još jedan od dokaza da stereotipi predstavljaju generalizaciju o određenoj grupi ljudi i da često nisu tačni. Programeri, developeri i IT stručnjaci, učestvovanjem u istraživanju, razbili su mit koji je važio za njih i pokazali su da imaju široka interesovanja.