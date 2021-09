Jesen bez alergija uz LG veš mašine

Svi koji su barem jednom osetili suzenje očiju, kijanje ili peckanje u grlu usled cvetanja biljaka znaju koliko su neprijatne i mučne sezonske alergije. Iako prijatno i po temperaturama za neke idealno godišnje doba – jesen nam donosi cvetanje ambrozije koje smeta preko 70 posto populacije.

Zbog globalnog zagrevanja kao i sve viših temperatura, koncentracija polena ambrozije je sa godinama u porastu.

Da li ste znali da jednostavnim pranjem veša možete da učinite mnogo za vaše zdravlje? Napredne tehnologije LG veš mašina će vam brzo i jednostavno pomoći u tome.

Snaga pare. Naizgled blaga, para je izuzetno jaka i moćna, i deo je napredne LG Steam+ tehnologije za uklanjanje nečistoća na našoj odeći. Dok voda čisti mrlje na odeći, para pomaže pri rastvaranju nečistoća, omekšava tkaninu i smanjuje nabore tokom ciklusa pranja. Para je idealan saveznik baš za ljude sa alergijama ali i one sa osetljivom kožom, pa čak i za bebe! Upravo za najmlađe članove porodice prilagođena je LG „Baby steam care“ tehnologija koja uklanja ostatke praška koji se može uvući u one najsitnije rubove odeće.

Steam + Allergy care. Druga, podjednako važna tehnologija jeste Steam+ ™ koja poseduje ciklus Allergy Care, program koji koristi vodu i toplotu za proizvodnju dezinfekcijske pare i čisti odeću nežnim tretmanom.

Zdravlje je danas sa razlogom svima na prvom mestu, živimo u vremenu pandemije i pojačano vodimo računa o pranju, čišćenju kao i dezinfekciji. Iako ubijaju neželjene čestice, našu garderobu ostavljaju blistavom i čistom, LG mašine ne crpe električnu energiju i ne povećavaju račune za struju.

LG TurboWash tehnologija. Uz Steam +™, važna je i revolucionarna LG TurboWash360 tehnologija, koja značajno smanjuje trajanje procesa pranja, štedi električnu energiju i omogućava detaljno čišćenje odeće. Jedinstvene četiri JetSpray mlaznice punih dva minuta ispuštaju vodu maksimalnom snagom, čime u potpunosti ispira deterdžent iz odeće. Na taj način, smanjuje se potrošnja energije i vode do 40 odsto, praveći idealan kompromis kada je reč o brzini pranja i računima za struju. Ujedno, TurboWash360 tehnologija štedi i vaše vreme prilikom pranja veša. Zahvaljujući baš tim snažnim mlaznicama koje prilaze odeći sa svih strana, sredstvo za pranje dopire do tkanine i temeljno je čisti, a proces pranja je gotov za 39 minuta za količine veša do 5kg.

LG AI DD™. Ukoliko se pitate da li će učestalo pranje uticati na kvalitet vaše odeće i uopšte koji program da koristite kako biste očuvali tkaninu i boju – ne brinite, LG pametne mašine razmišljaju umesto vas. Ono što mi prepoznajemo kao „pamučnu garderobu“ LG mašine još dublje izučavaju ulazeći u najsitnije karakteristike uz pomoć AI DD™ koja meri težinu garderobe i detektuje mekoću same tkanine. AI DD™ je dostupan u tri ciklusa: pamuk, mešane tkanine i program za odeću koja se lako održava, a primenom ovih obrazaca postiže se 18% više zaštite. DD motor omogućava pranje veša zasnovano na tehnologiji koja koristi velike količine podataka upravo za prepoznavanje mekoće i teksture same tkanine.

Inovativne LG veš mašine koje su ujedno moćne i nežne kreirane su tako da budu saveznik i prijatelj svakog domaćinstva.