LG kroz kampanju „Radio optimizam“ spaja AI i emocije, dok digitalni svet traži nove oblike povezanosti.

AI i emocije: kad algoritmi otkriju ljudsku stranu tehnologije

U vremenu kada se veštačka inteligencija najčešće povezuje sa automatizacijom, analizom podataka i poslovnim učinkom, kompanija LG Electronics pokušala je da otvori potpuno drugačiju dimenziju – onu emotivnu i humanističku. Njihova globalna kampanja „Radio optimizam“ (Radio Optimism) bila je svojevrsni eksperiment: može li AI, obično viđen kao hladan i racionalan, postati alat koji izražava – ljubav?

Kampanja, dostupna na šest jezika, inspirisala je više od 700.000 korisnika širom sveta da uz pomoć veštačke inteligencije komponuju personalizovane pesme. Svaka pesma bila je digitalna posveta – voljenoj osobi, prijatelju ili članu porodice – i ujedno test poverenja između ljudi i tehnologije.

Rezultati su premašili marketinške granice: više od 1,5 miliona deljenja i čak 2,4 milijarde pregleda sadržaja pokazuju da publika nije reagovala samo klikovima, već – emocijama.

AI kao medij emocija, a ne samo podataka

Za razliku od klasičnih marketinških kampanja, „Radio optimizam“ nije prodavao proizvod, već ideju: da tehnologija može ojačati emotivne veze, a ne ih zameniti. U eri kada društvene mreže često stvaraju osećaj otuđenosti, LG je ponudio drugačiju upotrebu digitalnog prostora – povratak empatiji putem koda.

U praktičnom smislu, korisnik je unosio kratku poruku, birao muzički žanr i raspoloženje, a AI generator pesama pretvarao bi tekst u originalnu numeru sa melodijom, aranžmanom i glasom. Nastala je personalizovana muzička poruka – digitalna forma zahvalnosti, čestitke ili podrške.

Fenomen je zanimljiv iz tehničkog i psihološkog ugla: modeli mašinskog učenja korišćeni su ne da analiziraju tržište, već da imitiraju emocionalnu ekspresiju. To je korak koji pokazuje kako se AI sve češće koristi kao alat za emocionalni dizajn – koncept koji postaje sve važniji u industriji interakcije čovek-mašina.

Univerzalne teme u digitalnom formatu

Statistika kampanje otkriva neobičan globalni obrazac: najčešće teme bile su ljubav (30%), zahvalnost i porodična podrška. Upravo ovi motivi potvrđuju da, bez obzira na geografske ili kulturne razlike, ljudska potreba za bliskošću ostaje univerzalna.

Zanimljivo je da su se u okviru kampanje pojavile i lokalne kulturne interpretacije. Australijski otac Ben i njegova ćerka Zara komponovali su pesmu za rođendan sina, dok je brazilska kreatorka Jessie Shen napravila emotivnu posvetu partneru. U Aziji su dominirale porodične teme, dok su u Evropi i Latinskoj Americi korisnici često birali pesme prijateljstva i zajedničkih uspomena.

To pokazuje da se digitalna kultura globalizuje, ali emocije ostaju lokalne. AI je u ovom slučaju bio samo most – neutralni kanal koji je preneo poruku iz jednog srca u drugo.

Privržena inteligencija: novi pristup u svetu AI-a

LG je u ovom projektu upotrebio pojam „privržena inteligencija“ (Affectionate Intelligence) – ideju da tehnologija može biti empatična, odgovorna i društveno svesna. To je koncept koji se u akademskim i industrijskim krugovima sve češće razmatra kao sledeća faza razvoja AI sistema, naročito onih koji komuniciraju sa korisnicima (npr. virtuelni asistenti, zdravstveni chat-botovi, edukativne platforme).

Za razliku od „generativne inteligencije“, koja se fokusira na kreiranje sadržaja, privržena inteligencija teži emocionalnom razumevanju i kontekstu. LG-jev eksperiment stoga može poslužiti kao studija slučaja za to kako brend može iskoristiti tehnologiju da promoviše ljudske vrednosti, umesto da ih komercijalizuje.

U širem smislu, ovakve kampanje podsećaju da etika AI-a ne počinje i ne završava regulativom, već načinima na koje dizajniramo interakciju između čoveka i algoritma.

„Life’s Good“ – slogan koji menja značenje u eri algoritama

LG-jev korporativni moto „Life’s Good“ postoji decenijama, ali u kontekstu digitalnog doba dobija novu slojevitost. Nekada je bio sinonim za pouzdane uređaje i udoban životni stil; sada se pretvara u digitalnu filozofiju optimizma.

Poruka kampanje jasno odražava promenu komunikacione paradigme u tehnološkim brendovima: više se ne govori o procesorima, ekranima ili brzinama osvežavanja, već o vrednostima koje tehnologija može da podrži. LG je time napravio iskorak – sa tržišta hardvera prešao je u sferu emocija i kulture.

Ovaj pristup, koji spaja AI, umetnost i ljudsku povezanost, podseća na kampanje drugih globalnih brendova poput Sony-jevog projekta Flow Machines ili Google-ovog MusicLM-a, koji takođe istražuju kako algoritmi mogu sarađivati sa ljudskom kreativnošću. No, dok Google eksperimentiše sa granicama muzike, LG pokušava da vrati smisao tehnologiji kroz empatiju.

Digitalni humanizam i novi oblik interakcije

Kampanja „Radio optimizam“ može se posmatrati kao primer digitalnog humanizma u praksi – pokreta koji nastoji da tehnologiju usmeri ka dobrobiti čoveka. U eri hiperprodukcije sadržaja i emocionalne površnosti, ideja da AI može postati posrednik u iskrenom izražavanju osećanja deluje gotovo subverzivno.

Za stručnjake iz oblasti UX dizajna i AI etike, ovaj projekat otvara pitanja:

kako mašine mogu naučiti da prepoznaju i oblikuju emocije,

gde su granice personalizacije,

i može li se empatija programirati?

Ako se setimo pojmova poput emotional computing i affective AI, jasno je da tehnološka industrija polako prelazi iz faze „inteligentnih sistema“ u fazu „osetljivih sistema“. Kampanje poput ove predstavljaju javni eksperiment koji testira koliko smo spremni da emocije poverimo algoritmu.

Od korporativnog slogana do društvene poruke

Zanimljivo je da „Radio optimizam“ nije bio klasična promotivna kampanja za LG-jeve uređaje, već brend-narrativ – pokušaj da se kroz umetnost i tehnologiju izrazi društvena poruka. U tom smislu, LG je postupio kao kulturni akter, a ne samo kao proizvođač elektronike.

Ovakvi projekti pokazuju da kompanije sve više koriste AI-a kao medij komunikacije, ne samo za personalizaciju reklama već za kreiranje iskustva koje ima smisao. U tom kontekstu, „Radio optimizam“ je više od digitalne kampanje – to je eksperiment u emocionalnom marketingu i korak ka redefinisanju odnosa brendova i korisnika.

Kada tehnologija progovori ljudskim glasom

„Radio optimizam“ nije promenio tok tehnološke industrije, ali je pokazao da AI može biti i alat sa dušom – ako ga takvim osmislimo. U vremenu kada se digitalni pejzaž često vezuje za hladne algoritme, manipulaciju i gubitak privatnosti, ovakve kampanje vraćaju poverenje u to da tehnologija može služiti ljudima, a ne obrnuto.

Kao što je rekla Kim Hyo-eun, direktorka brenda LG-a, cilj nije bio da se napravi viralan sadržaj, već da se ljudi podsete na vrednosti koje preživljavaju svaku inovaciju – ljubav, zahvalnost i optimizam.

I upravo tu leži ključna poruka: budućnost veštačke inteligencije ne meri se u petaflopima, već u emocijama koje uspe da probudi.