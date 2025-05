Kako da ne bacite novac pri kupovini ili nadogradnji računara: vodič za 2025.

Kupovina ili nadogradnja računara ne bi trebalo da bude impulsivan potez. Ako želite da izbegnete rasipanje novca i dobijete performanse koje traju, vreme je da naučite kako da birate pametno.

Matična ploča: osnova na kojoj se sve lomi

Bez dobre osnove — nema stabilne mašine. Matična ploča možda nije najglamurozniji deo vašeg sistema, ali je krvotok računara. Ako promašite pri odabiru, sve ostalo će vam biti kao trkaći motor na drvenim točkovima.

Birajte ploču koja ne samo da je kompatibilna sa trenutnim procesorom, već pruža prostor za nadogradnju. Proverite broj M.2 slotova, PCIe linije, USB priključke i koliko RAM slotova možete da popunite bez zamene celog sistema.

Kada kupujete novi računar, većina gotovih sistema dolazi sa osnovnim pločama koje su često “zaključane” za ozbiljnije proširenje. Ako želite mašinu koja traje više od dve godine, razmislite da investirate u matičnu ploču iz srednje ili više klase. Nisu uvek najskuplje najbolje, ali najjeftinije gotovo nikad nisu dovoljne.

Procesor: mozak koji ne sme da zaostaje

Ako postoji komponenta gde kompromis najskuplje košta kasnije, to je procesor. Bilo da ste gejmer, dizajner, programer ili samo zahtevniji korisnik, izbor procesora odlučuje koliko će vas računar “slušati”.

Nemojte kupovati zastarele modele — nove generacije procesora nude više performansi i manju potrošnju energije, a cene prethodnih generacija često ne opadaju značajno. Birajte između modernih Intel Core i5/i7 ili AMD Ryzen 5/7 modela, a za najzahtevnije poslove, gledajte u pravcu Intel Core Ultra ili AMD Ryzen 9.

Ne zaboravite – slab procesor ne može da bude nadoknađen dobrom grafikom ili RAM-om.

NVMe SSD: najvažnija nadogradnja koju možete napraviti

Kada govorimo o razlici koju ćete odmah osetiti, NVMe SSD je kralj. Ako se vaš sistem podiže sporo, aplikacije se otvaraju tromo i sve deluje “zagušeno”, ne okrivljujte odmah RAM ili procesor – proverite da li koristite klasični HDD ili stari SATA SSD.

Upravo zbog toga sve više korisnika prepoznaje da je prelazak na NVMe SSD najpametniji potez. Ne samo da dobijate ogromno ubrzanje u svakodnevnom radu, već i u gejmingu, obradi fotografija i video zapisa, kao i pri pokretanju operativnog sistema.

Samsung 9100 PRO je odličan primer vrhunskog NVMe diska: brzina čitanja do 14.800 MB/s, pisanja do 13.400 MB/s i prostor do 8 TB (u verziji koja dolazi tokom 2025). Takav disk nije samo dodatak — to je temelj performansi koji nadmašuje sve druge nadogradnje.

RAM: više nije luksuz, već potreba

Zaboravite na vreme kada je 8 GB bilo dovoljno. U 2025. godini, 16 GB RAM-a je donji prag za ozbiljan rad. Ako otvarate više kartica u browseru, radite sa fotografijama, renderujete video ili samo želite da vam sistem ne “zapinje” – investirajte u 32 GB.

Više RAM-a znači da aplikacije neće morati da “pišu” na disk kada im ponestane memorije. To direktno znači manje usporavanja i više fluidnosti. Takođe, vodite računa o brzini (3200 MHz i više) i tipu (DDR5 je novi standard).

Ako planirate nadogradnju, obavezno proverite da li vaša matična ploča podržava još RAM slotova. Bolje je imati više nego se kasnije kajati.

Grafička kartica: ne juri najnovije, juri ono što ti treba

GPU je često “sveta krava” gejmera, ali i zamka za one koji misle da samo najnovije ima smisla. Istina je drugačija: dobra optimizacija i pravilna kombinacija komponenata često znače više nego brutalan GPU.

Ako se bavite dizajnom, 3D modelovanjem, montažom videa ili, naravno, gejmingom, investirajte u solidnu grafičku karticu. Nije neophodno da kupite RTX 4090 da biste igrali igre u 60 FPS, jer čak i RTX 3060/3070 mogu da pokrenu najnovije naslove na srednjim ili visokim podešavanjima.

Pametniji pristup je da nađete balans između GPU snage i budžeta, uz obavezno razmatranje koliku rezoluciju koristite. Ako igrate u 1080p, nema potrebe da ulažete u grafiku od 1500€.

Mislite unapred: skalabilnost = ušteda

Najveća greška korisnika prilikom kupovine računara jeste da ne planiraju unapred. Danas vam je dovoljno 16 GB RAM-a, ali šta ako sledeće godine pokrenete zahtevniju aplikaciju? Da li ćete moći da dodate još RAM-a, zamenite procesor, ubacite novi disk?

Birajte komponente koje vam ne zatvaraju vrata za buduće nadogradnje. To je jedini način da izbegnete čestu kupovinu novog uređaja, što u današnjem vremenu inflacije i brze potrošnje itekako ima smisla.

Zaključak: kako da sastavite mašinu koja neće zakukati za dve godine?

Kombinujte pametno. Evo ključnih tačaka:

Procesor: što noviji i snažniji, za dugotrajnu snagu

RAM: minimum 16 GB, idealno 32 GB za dugoročnu upotrebu

SSD: obavezno NVMe, investicija koja se odmah isplati

Grafika: prema potrebama, ne prema trendovima

Matična ploča: skalabilnost je ključ

Ako imate stari računar, prelazak na NVMe SSD i dodatak RAM-a mogu da mu udahnu novi život. Ako kupujete novi, nemojte štedeti na ključnim komponentama. Ušteda sada = trošak kasnije.

Najgora investicija je ona koja traje kratko. A računar nije potrošna roba – on je alat, saveznik i investicija. Pa neka traje.