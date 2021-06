Kako iskoristiti vreme potrebno za ažuriranje softvera

Kompanija Kaspersky je predstavila kampanju „Pain in the neck“, koja se bavi ispitivanjem stavova korisnika prema ažuriranju uređaja. Prema istraživanju, koje je kompanija Kaspersky naručila u aprilu 2021. godine, instaliranje ažuriranja se smatra rutinskim, dosadnim zadatkom i polovina ispitanika ga često odlaže. Međutim, četiri od deset (40%) ispitanika istovremeno priznaje da vreme provedeno u čekanju da se ažuriranje instalira može biti iskorišćeno produktivno, i to je upravo ono što oni pokušavaju da primene.

Ažuriranja uređaja nisu neophodna samo za dobijanje pristupa novim funkcijama ili interfejsima, već takođe pomažu u održavanju visokog nivoa bezbednosti. Vendori redovno testiraju svoju ponudu kako bi pronašli nove potencijalne ranjivosti koje bi napadači mogli da iskoriste. Blagovremena instalacija ažuriranja može poslužiti kao efikasna obrana od sajber kriminalaca. Vreme provedeno u čekanju da se ažuriranje instalira takođe može da poveća produktivnost ljudi i doprinese njihovoj dobrobiti.

Ispitanici se slažu da vreme provedeno u čekanju da se ažuriranje instalira može biti dragoceno, uz 40% njih koji kažu da se to vreme može koristiti u druge svrhe, čak i ako to utiče na njihovu produktivnost, dok 39% čak uživa u odmoru od tehnologije.

Uopšteno, korisnici se uglavnom bave drugim aktivnostima dok se ažuriranja instaliraju. Na primer, za vreme kada su njihovi uređaji nedostupni, 31% ispitanika pokušava da se isključi i opusti (kroz gledanje televizije ili čitanje knjige), 18% se zabavlja kuvanjem, a 9% preferira sport ili odlazak u šetnju. Gotovo četvrtina ispitanika (23%) nastavlja da radi ono što je radila, samo se prebaci na drugi uređaj.

Uprkos prednostima takvih pauza, nakon što na svojim uređajima prime obaveštenje o dostupnom ažuriranju, 50% ispitanika obično odloži instalaciju ažuriranja. Najpopularniji razlog je to što su korisnici zauzeti na poslu (30%), što je praćeno razlogom da korisnici u tom trenutku ne žele da prestanu da koriste svoj uređaj (26%), dok četvrtina (25%) ne želi da zatvori aplikaciju. Sve u svemu, 63% ispitanika ne vidi štetu u odlaganju ažuriranja.

„Potpuno je logično prebaciti se na drugi uređaj dok gedžet koji ste prethodno koristili prolazi kroz ciklus ažuriranja. Bavljenje sportom, kuvanje ili malo meditacije bi mogli da predstavljaju blagovremenu pauzu od radnog dana, pomažući ljudima da se opuste i napune baterije. Drago nam je što je naše istraživanje pokazalo da mnogi ljudi već praktikuju ove zdrave navike, i pozivamo ostale da slede njihov primer. Osim što će popraviti vaše raspoloženje, to može povećati i produktivnost,” komentariše Marija Namestnikova (Maria Namestnikova), direktorka GReAT tima za Rusiju u kompaniji Kaspersky.

Što se tiče kampanje „Pain in the neck“, kompanija Kaspersky je u saradnji sa poznatom blogerkom, učiteljicom joge i ličnim trenerom Šonom Vertu (Shona Vertue) takođe pripremila kratki kurs jednostavnih vežbi koje se mogu raditi za vreme instalacije ažuriranja. Sam kurs je veoma jednostavan i ljudi ga mogu praktikovati kod kuće.