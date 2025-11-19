LG i Mercedes-Benz jačaju partnerstvo kroz „One LG Solution“, objedinjeni pristup baterijama, displejima, senzorima i SDV platformama.

LG i Mercedes-Benz: susret koji otkriva buduću industrijsku arhitekturu

Kada se izvršni direktori četiri ključne kompanije unutar LG Grupe okupe za stolom sa vrhom Mercedes-Benza, to više nije protokolarni sastanak – to je signal da se globalni lanac vrednosti u automobilskoj industriji menja iz temelja. Poseta Olea Kelenijusa Južnoj Koreji poslužila je kao okvir za pregovore o proširenju inicijative poznate kao „One LG Solution“, strateškog pristupa u kome LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution i LG Innotek nastupaju kao jedinstven tehnološki ekosistem.

Ideja je jednostavna, ali industrijski izuzetno ambiciozna: umesto fragmentisanih dobavljača za baterije, displeje, senzore i infotainment, Mercedes-Benz komunicira sa integrisanom platformom LG Grupe. Jedan partner, više ključnih tehnologija, koordinisana mapa razvoja. U eri u kojoj se vozila projektuju sve više kao softverski definisani sistemi — a sve manje kao tradicionalni mehanički proizvodi — ovaj model dobija na važnosti.

Zašto „One LG Solution“ predstavlja evoluciju Tier1 dobavljačkog modela

U klasičnom auto-industrijskom ekosistemu, kompanije poput Mercedes-Benza sarađuju sa desetinama različitih Tier1 i Tier2 dobavljača. Svaka komponenta ima svoj životni ciklus, svoje standarde i različite ritmove inovacija. LG pokušava da preokrene taj pristup.

One LG Solution funkcioniše kao vertikalno sinhronizovan sistem u kojem četiri specijalizovane kompanije dele:

Zajedničke platforme za R&D

Unificirane protokole za integraciju

Usaglašene mape razvoja za SDV arhitekture

Kompatibilne module baterija, displeja i senzora

Za proizvođača kao što je Mercedes-Benz, to znači manje složenosti i brži razvoj novih modela, ali i bolju kontrolu nad digitalnim komponentama koje već čine više od polovine vrednosti električnog automobila.

Fokus partnerstva: EV baterije, P-OLED displeji i arhitektura za autonomnu vožnju

Kroz prezentacije održane tokom sastanka, LG je predstavio četiri razvojna pravca koja su trenutno od najveće strateške važnosti.

Baterijske platforme — ključ za skalabilnu EV proizvodnju

LG Energy Solution je već jedan od globalno najvećih dobavljača baterijskih ćelija, ali saradnja sa Mercedes-Benzom prelazi u novu fazu. Fokus je na:

naprednim NCM i solid-state tehnologijama,

povećanju energetske gustine,

stabilnosti isporuka u uslovima nestabilnih globalnih lanaca snabdevanja,

i smanjenju ugljeničnog otiska proizvodnje baterija.

U igri su i novi modeli modularnih baterijskih struktura koje omogućavaju fleksibilnije projektovanje vozila.

P-OLED displeji – vizuelni identitet modernog kabinskog UX-a

LG Display već isporučuje P-OLED panele Mercedes-Benzu, a zajednički rad na MBUX Hyperscreen sistemu otvorio je potpuno novu kategoriju u automobilskoj kabini. Sledeća generacija displeja imaće:

još jaču zakrivljenost,

adaptivno mapiranje prikaza u skladu s kontekstom vožnje,

niže energetske zahteve,

bolje performanse u ekstremnim temperaturnim uslovima.

Za Mercedes-Benz, displej više nije samo informativni element – to je centralni identitet digitalnog vozila.

Senzori za autonomnu vožnju – od višekanalnih kamera do visoko-rezolucionog radara

LG Innotek se fokusira na širenje portfolija senzora za autonomnu vožnju Level 2+ i Level 3. Uključuje:

napredne radar sisteme sa višim dinamičkim opsegom,

kamere za vožnju u lošim svetlosnim uslovima,

rane razvojne faze LiDAR modula.

Za Mercedes-Benz, koji pažljivo gradi reputaciju u domenu bezbednosno orijentisane autonomne vožnje, ovo partnerstvo je prilika da dobije stabilnog dobavljača za ključne komponente.

SDV arhitektura – LG Electronics kao ključni softverski partner

LG Electronics je godinama prisutan kao partner Mercedes-Benza u razvoju IVI i SDV sistema. Sada to partnerstvo prelazi u fazu u kojoj LG nudi:

integrisane softverske platforme,

razvoj middleware-a za povezivanje senzora,

i rešenja za kabinske multimedijalne sisteme koji podržavaju OTA funkcionalnosti.

Drugim rečima: automobilski UX postaje blizak UX-u modernih pametnih uređaja — a LG je među retkima koji mogu da isporuče oba sveta.

Industrijska pozadina: zašto Mercedes-Benz traži ovakav tip partnerstva

Mercedes-Benz se nalazi usred transformacije: prelazak na EV pogon, prelazak na softverski centralizovane arhitekture, i reorganizacija globalne proizvodne mreže. Kompanija gradi fleksibilne fabrike koje mogu da sklapaju i klasična i električna vozila, prilagođavajući se kretanjima tržišta.

U tom kontekstu, partner kao LG nudi:

stabilnost isporuka — u industriji u kojoj kašnjenja komponenti mogu oboriti čitav proizvodni ciklus,

— u industriji u kojoj kašnjenja komponenti mogu oboriti čitav proizvodni ciklus, vertikalnu ekspertizu — od baterija do displeja u okviru jedne grupacije,

— od baterija do displeja u okviru jedne grupacije, bržu digitalnu integraciju — ključnu za SDV arhitekturu 2025–2030,

— ključnu za SDV arhitekturu 2025–2030, istovremeno skaliranje na više kontinenata.

Ovo je jedan od razloga što se i težište razgovora pomerilo ka dugoročnoj saradnji, a ne samo pojedinačnim ugovorima.

Šire implikacije: novi model upravljanja tehnološkim ekosistemima

„One LG Solution“ može biti prototip za širi trend: konsolidaciju dobavljačkih lanaca oko nekoliko tehnološki snažnih konglomerata. Umesto 150 različitih dobavljača, veliki proizvođači sve češće biraju 8–10 partnera koji mogu da isporuče čitave module, algoritme i arhitekture.

Za evropske OEM proizvođače, posebno u visokopremijum segmentu, ovo je način da se održi ritam sa brzorastućim kineskim i američkim EV integratorima.

Partnerstvo koje menja dinamiku čitavog tržišta

Sastanak LG Grupe i Mercedes-Benza u Seulu nije samo najava nove runde saradnje — to je pokazatelj da se globalna auto-industrija redefiniše u smeru tehnoloških ekosistema, a ne samo vozila.

LG je uspeo da se pozicionira kao jedan od najvažnijih partnera u toj tranziciji, dok Mercedes-Benz dobija priliku da ubrza razvoj svoje električne i softverske generacije vozila.

Ako se „One LG Solution“ pokaže održivim u praksi, biće to jedan od najvažnijih primera industrijske integracije u automobilskom sektoru tokom ove decenije.