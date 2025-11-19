Kako LG i Mercedes-Benz redefinišu auto-industriju: izveštaj o strategiji „One LG Solution“
LG i Mercedes-Benz: susret koji otkriva buduću industrijsku arhitekturu
Kada se izvršni direktori četiri ključne kompanije unutar LG Grupe okupe za stolom sa vrhom Mercedes-Benza, to više nije protokolarni sastanak – to je signal da se globalni lanac vrednosti u automobilskoj industriji menja iz temelja. Poseta Olea Kelenijusa Južnoj Koreji poslužila je kao okvir za pregovore o proširenju inicijative poznate kao „One LG Solution“, strateškog pristupa u kome LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution i LG Innotek nastupaju kao jedinstven tehnološki ekosistem.
Ideja je jednostavna, ali industrijski izuzetno ambiciozna: umesto fragmentisanih dobavljača za baterije, displeje, senzore i infotainment, Mercedes-Benz komunicira sa integrisanom platformom LG Grupe. Jedan partner, više ključnih tehnologija, koordinisana mapa razvoja. U eri u kojoj se vozila projektuju sve više kao softverski definisani sistemi — a sve manje kao tradicionalni mehanički proizvodi — ovaj model dobija na važnosti.
Zašto „One LG Solution“ predstavlja evoluciju Tier1 dobavljačkog modela
U klasičnom auto-industrijskom ekosistemu, kompanije poput Mercedes-Benza sarađuju sa desetinama različitih Tier1 i Tier2 dobavljača. Svaka komponenta ima svoj životni ciklus, svoje standarde i različite ritmove inovacija. LG pokušava da preokrene taj pristup.
One LG Solution funkcioniše kao vertikalno sinhronizovan sistem u kojem četiri specijalizovane kompanije dele:
- Zajedničke platforme za R&D
- Unificirane protokole za integraciju
- Usaglašene mape razvoja za SDV arhitekture
- Kompatibilne module baterija, displeja i senzora
Za proizvođača kao što je Mercedes-Benz, to znači manje složenosti i brži razvoj novih modela, ali i bolju kontrolu nad digitalnim komponentama koje već čine više od polovine vrednosti električnog automobila.
Fokus partnerstva: EV baterije, P-OLED displeji i arhitektura za autonomnu vožnju
Kroz prezentacije održane tokom sastanka, LG je predstavio četiri razvojna pravca koja su trenutno od najveće strateške važnosti.
- Baterijske platforme — ključ za skalabilnu EV proizvodnju
LG Energy Solution je već jedan od globalno najvećih dobavljača baterijskih ćelija, ali saradnja sa Mercedes-Benzom prelazi u novu fazu. Fokus je na:
- naprednim NCM i solid-state tehnologijama,
- povećanju energetske gustine,
- stabilnosti isporuka u uslovima nestabilnih globalnih lanaca snabdevanja,
- i smanjenju ugljeničnog otiska proizvodnje baterija.
U igri su i novi modeli modularnih baterijskih struktura koje omogućavaju fleksibilnije projektovanje vozila.
- P-OLED displeji – vizuelni identitet modernog kabinskog UX-a
LG Display već isporučuje P-OLED panele Mercedes-Benzu, a zajednički rad na MBUX Hyperscreen sistemu otvorio je potpuno novu kategoriju u automobilskoj kabini. Sledeća generacija displeja imaće:
- još jaču zakrivljenost,
- adaptivno mapiranje prikaza u skladu s kontekstom vožnje,
- niže energetske zahteve,
- bolje performanse u ekstremnim temperaturnim uslovima.
Za Mercedes-Benz, displej više nije samo informativni element – to je centralni identitet digitalnog vozila.
- Senzori za autonomnu vožnju – od višekanalnih kamera do visoko-rezolucionog radara
LG Innotek se fokusira na širenje portfolija senzora za autonomnu vožnju Level 2+ i Level 3. Uključuje:
- napredne radar sisteme sa višim dinamičkim opsegom,
- kamere za vožnju u lošim svetlosnim uslovima,
- rane razvojne faze LiDAR modula.
Za Mercedes-Benz, koji pažljivo gradi reputaciju u domenu bezbednosno orijentisane autonomne vožnje, ovo partnerstvo je prilika da dobije stabilnog dobavljača za ključne komponente.
- SDV arhitektura – LG Electronics kao ključni softverski partner
LG Electronics je godinama prisutan kao partner Mercedes-Benza u razvoju IVI i SDV sistema. Sada to partnerstvo prelazi u fazu u kojoj LG nudi:
- integrisane softverske platforme,
- razvoj middleware-a za povezivanje senzora,
- i rešenja za kabinske multimedijalne sisteme koji podržavaju OTA funkcionalnosti.
Drugim rečima: automobilski UX postaje blizak UX-u modernih pametnih uređaja — a LG je među retkima koji mogu da isporuče oba sveta.
Industrijska pozadina: zašto Mercedes-Benz traži ovakav tip partnerstva
Mercedes-Benz se nalazi usred transformacije: prelazak na EV pogon, prelazak na softverski centralizovane arhitekture, i reorganizacija globalne proizvodne mreže. Kompanija gradi fleksibilne fabrike koje mogu da sklapaju i klasična i električna vozila, prilagođavajući se kretanjima tržišta.
U tom kontekstu, partner kao LG nudi:
- stabilnost isporuka — u industriji u kojoj kašnjenja komponenti mogu oboriti čitav proizvodni ciklus,
- vertikalnu ekspertizu — od baterija do displeja u okviru jedne grupacije,
- bržu digitalnu integraciju — ključnu za SDV arhitekturu 2025–2030,
- istovremeno skaliranje na više kontinenata.
Ovo je jedan od razloga što se i težište razgovora pomerilo ka dugoročnoj saradnji, a ne samo pojedinačnim ugovorima.
Šire implikacije: novi model upravljanja tehnološkim ekosistemima
„One LG Solution“ može biti prototip za širi trend: konsolidaciju dobavljačkih lanaca oko nekoliko tehnološki snažnih konglomerata. Umesto 150 različitih dobavljača, veliki proizvođači sve češće biraju 8–10 partnera koji mogu da isporuče čitave module, algoritme i arhitekture.
Za evropske OEM proizvođače, posebno u visokopremijum segmentu, ovo je način da se održi ritam sa brzorastućim kineskim i američkim EV integratorima.
Partnerstvo koje menja dinamiku čitavog tržišta
Sastanak LG Grupe i Mercedes-Benza u Seulu nije samo najava nove runde saradnje — to je pokazatelj da se globalna auto-industrija redefiniše u smeru tehnoloških ekosistema, a ne samo vozila.
LG je uspeo da se pozicionira kao jedan od najvažnijih partnera u toj tranziciji, dok Mercedes-Benz dobija priliku da ubrza razvoj svoje električne i softverske generacije vozila.
Ako se „One LG Solution“ pokaže održivim u praksi, biće to jedan od najvažnijih primera industrijske integracije u automobilskom sektoru tokom ove decenije.