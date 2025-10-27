Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), u svojstvu Nacionalnog CERT-a Republike Srbije, i ove godine suorganizovali su Nacionalnu sajber konferenciju, događaj kojim obeležavaju Evropski mesec sajber bezbednosti. Na konferenciji održanoj 24. oktobra dat je pregled situacije u Srbiji – od statistika o sajber kriminalu do trendova sajber napada detektovanih u našoj zemlji. Reči je bilo o projektima Nacionalnog CERT-a u pogledu razmene informacija o rizicima u sajber prostoru i pružanja ranih upozorenja. Primena veštačke inteligencije i način na koji ista transformiše polje informacione bezbednosti bila je tema jednog panela, a tokom događaja razgovaralo se i o upravljanju rizicima i projektima posvećenim jačanju kapaciteta u celom ekosistemu.

Startapa koji posluju na polju sajber bezbednosti u Srbiji nema mnogo. Kako posluju i čime se bave postojeći, u različitim fazama razvoja, a koji pružaju sasvim različite usluge, bila je tema panela koji je moderirala Dijana Milutinović iz RNIDS-a. Njeni sagovornici bili su Vladan Todorović (NanoWaf), Marko Gordić (The Cyber Protect), Lena Perović (InSight) i Nenad Zarić (Trickest). Panelisti su se saglasili da je za samo osnivanje firme potrebno obezbediti određena sredstva – bilo od ušteđevina osnivača, pomoći porodice ili prijatelja, dok je u intenzivnoj fazi razvoja eksterna finansijska podrška nužna. Osvrnuli su se na činjenicu da za Srbiju postoje modaliteti finansiranja startapa u ranoj fazi, no, da je i podrška u smislu savetovanja, iskustva i otvaranja novih tržišta takođe više nego dobrodošla.

S obzirom na tehnički talent i razvijen IT sektor u Srbiji, moglo bi se očekivati više startapa na tržištu, no, panelisti su se saglasili da je teško odlučiti se za pokretanje startapa i preuzimanje uloge osnivača, imajući i vidu dinamiku, naporan rad i stalnu neizvesnost koja je neminovna tokom procesa. Nenad Zarić je zaključio da je sasvim moguće da i srpski startapi ”povuku” velike investicije. No, ekosistem je i dalje skroman, a veći broj startapa poboljšao bi položaj Srbije na radaru investitora. Dolazak do klijenata i izgradnja distributivne mreže jesu teški, no, često je teže od samog starta razumeti ko je idealan kupac i na koga fokusirati prodajne poruke, što startap zna da košta i vremena i novca.

Zaštita samog proizvoda, servisa je važna, pa je rana zaštita patenta nešto što bi Vladan Todorović preporučio budućim osnivačima, uz oprez u pregovorima sa potencijalima partnerima, jer se neretko dešava da pod maskom klijenta stoje akteri koji pokušavaju da dođu do ideje i tehnologije u pozadini rešenja.

Panelisti nisu mogli da ponude odgovor na pitanje kada će Srbija dobiti svog prvog jednoroga na polju sajber bezbednosti, ali su se saglasili da brojniji i bogatiji ekosistem neće škoditi poboljšanju ni inovacione, ni investicione klime.

Višegodišnja saradnja RNIDS i Nacionalnog CERT-a (RATEL) na realizaciji Nacionalne sajber konferencije rezultirala je događajem čiji značaj iz godine u godinu raste, koji postaje referentna tačka – u smislu informisanja o aktuelnostima, razmene znanja, analize regulatornih propisa, praćenja tržišta, a i u smislu okupljanja zajednice i stručnjaka koji se bave sajber bezbednošću.

Konferencija je realizovana uz podršku Ministarstva informisanja i telekomunikacija, organizacije eGA i fondacije Mreža sa sajber bezbednost.

Snimak konferencije dostupan je na linku.