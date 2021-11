Kako se izboriti sa malverom: otkriveno koje top striming platforme i serije sajber kriminalci eksploatišu

Od početka januara 2020. do kraja juna 2021. godine, proizvodi kompanije Kaspersky su detektovali više od 93.000 pokušaja inficiranja prerušenih u top pet striming platformi: Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video i Hulu.

Kada su u pitanju originalne serije na striming platformama, The Mandalorian i Money Heist su zbog svoje popularnosti najčešće korišćene kao mamac za širenje malicioznih aktivnosti. Ovi i drugi nalazi su otkriveni u najnovijem izveštaju kompanije Kaspersky, ‘Streaming wars continue — what about cyberthreats?’’, koji se bavi analiziranjem pretnji povezanih sa strimingom u periodu od 2020. do 2021. godine.

Sadržaj na zahtev i striming servisi zabeležili su brz porast u poslednje dve godine, što je dodatno ubrzala i pandemija. Brzo se prilagođavajući povećanoj potražnji za alternativnim izvorima zabave, sajber kriminalci su uvideli svoju priliku da iskoriste nestrpljivost korisnika za gledanjem svojih omiljenih serija na striming platformama, uz dobro poznate prevarantske šeme koje se nalaze na vebu.

Stručnjaci kompanije Kaspersky su analizirali najnovije trendove i ključna dešavanja koji se odnose na pretnje povezane sa zabavom tokom najintenzivnijih faza pandemije. Proizvodi kompanije Kaspersky ukupno su otkrili 93.095 pokušaja inficiranja 18.938 jedinstvenih korisnika sa 8.650 različitih fajlova u periodu od 1. januara 2020. do 30. juna 2021. godine.

Netflix nije samo vodeća platforma po pitanju članstva, već i najpopularniji striming servis koji sajber kriminalci koriste kao mamac. Zapravo, 89,93% pogođenih korisnika suočilo se sa malverom ili nepoželjnim softverom dok su tražili Netflix i srodan sadržaj.

Distribucija malvera i nepoželjnih aplikacija po platformi, 1. januar 2020. – 30. jun 2021.

Sajber kriminalci aktivno koriste striming emisije i serije kao mamac. Prema kompaniji Kaspersky, gotovo 60% pokušaja inficiranja se dogodilo korišćenjem samo dve serije kao mamaca. The Mandalorian (28,72%) i Money Heist (28,41%), dva najveća svetska hita u poslednjim godinama, aktivno su eksploatisani od strane sajber kriminalaca koji šire svoje maliciozne aktivnosti. Ostale serije među prvih pet koje fišeri redovno koriste kao mamac su Rick and Morty (9,69%), Peaky Blinders (9,25%) i Westworld (7,17%).

Primer fišing stranice koja nudi strimovanje serije Money Heist

„Sve više i više korisnika se pretplaćuje na striming platforme kako bi gledali svoje omiljene serije. Budući da takvo gledanje sadržaja ne zahteva preuzimanje fajlova, očekivali bismo da će se takav tip malicioznih aktivnosti smanjiti. Međutim, sajber kriminalci se brzo prilagođavaju novim trendovima i smišljaju relevantnije vrste prevara. Upoređujući podatke iz 2021. sa pokazateljima iz 2020. godine, primećujemo da je preuzimanje malicioznih fajlova pod maskom TV serija postalo mnogo ređe, ali to ne spašava korisnike od drugih pretnji kao što su striming fišing prevare kroz koje sajber kriminalci mogu da ukradu njihove podatke i novac,” komentariše Anton V. Ivanov, stručnjak za bezbednost u kompaniji Kaspersky.

Kako ne bi postali žrtve malicioznih programa i prevara dok koriste striming servise, kompanija Kaspersky korisnicima savetuje sledeće:

Proverite autentičnost veb-sajtova pre nego što unesete lične podatke. Koristite samo zvanične, pouzdane veb-stranice za gledanje ili preuzimanje filmova. Proverite URL formate kao i spelovanje naziva kompanije.

Izbegavajte linkove koji obećavaju rano gledanje sadržaja. Ukoliko imate sumnje u vezi sa autentičnošću sadržaja, proverite to sa vašim entertainment provajderom.

Budite obazrivi povodom bilo kakvih ponuda koje izgledaju previše dobro da bi bile istinite, kao što je „besplatno članstvo na godinu dana”.

Kada god je to moguće, pristupajte striming platformama isključivo sa svog pretplaćenog naloga na zvaničnom veb-sajtu ili aplikaciji sa zvanične prodavnice aplikacija.