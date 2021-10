Kako se zaštititi od prevara na društvenim mrežama?

Primamljivi oglasi koji vam omogućuju konverziju kripto valuta i brzu zaradu, zadivljujući popusti poznatih brendova, putovanja iz snova ili velikodušne nagrade od kojih vas deli samo jedan klik – neke su od čestih ponuda na društvenim mrežama, na koje korisnici danas nailaze. Ipak, ne treba žuriti sa klikom na ponudu, koja će vam “promeniti život”.

Kako Facebook, Instagram, Youtube i druge platforme, tokom poslednjih godina, beleže konstantni rast korisnika, tako je i broj potencijalnih zloupotreba i prevara u porastu. Društvene mreže postale su naš primarni izvor zabave i neizostavan deo života, ali i ozbiljna pretnja i plodno tle za prevarante, koji ih takođe koriste.

Prema regionalnom istraživanju “Biram digitalno” koje je kompanija Visa sprovela početkom ove godine, gotovo četvrtina potrošača u Srbiji svakodnevno koristi pametni telefon za plaćanje i obavljanje transakcija, ali trećina ispitanika i dalje nije upoznata sa svim sigurnosnim mehanizmima koji štite ovaj vid transakcija. Visa predstavlja neke od najčešćih tehnika, koje prevaranti širom sveta primenjuju na društvenim mrežama, kao i nekoliko jednostavnih saveta, kako da zaštitite lične i finansijske podatke.

Klikbejt

Prevaranti će mnogo razmišljati o stvaranju atraktivnih kampanja sa mamcima na društvenim mrežama. Sočan naslov, neodoljiv video zapis, aktuelni članak u vestima – sve što će naterati pojedince da kliknu i pristupe zlonamernoj vezi. Jednom kada pojedinac klikne na link, od žrtve se traži da se ponovo prijavi, da prihvati dozvole aplikacije ili putem lažnog ekrana za prijavu potvrdi autentičnost svojih podataka. Kada se prijavite, prevaranti dobiju vaše akreditive kao i pristup lozinkama i podacima o profilu.

Lažno predstavljanje

Lažno predstavljanje ili takozvani “fišing” jedna je od čestih tehnika kojom se služe prevaranti na društvenim mrežama. Prevaranti kontaktiraju svoje žrtve putem Facebooka ili Twittera ili direktnom porukom, nudeći poklon ili posebnu ponudu, ili prosleđuju link koji vodi na veb lokaciju koja zahteva podatke o vašoj kartici ili računu. Drugi slučaj je da klikom na link, pametni telefon pokupi zlonamerni softver, koji potom šalje poruke sa vašeg profila na celu listu kontakata. Budući da poruke koje pojedinci primaju, dolaze od nekoga kome veruju, korisnici upadnu u zamku i nenamerno preuzmu virus.

Skriveni ili skraćeni URL-ovi

Većinu zlonamernih kampanja prate kratki URL -ovi. Iako usluge skraćivanja URL -ova (poput TinyURL -a) mogu biti od koristi, isto tako se lako mogu maskirati u zlonamerne URL -ove i navesti korisnike da veruju da je veza važeća. Kratki URL videćete svuda na društvenim mrežama, ali nikada nećete znati kuda vas upućuju jer “skraćivači” URL ova skrivaju celu adresu veb lokacije. Tako prilikom korišćenja društvenih mreža i kupovine, lako možete upasti u zamku i završiti na lažnim sajtovima i stranicama.

Kvizovi i druge aplikacije

Na Facebooku ili Twitteru videćete kvizove poput: „Na koju slavnu ličnosti najviše ličite?“ ,,Koji si zvezdani znak?” ili „Kliknite ovde da predvidite svoju budućnost“. Nakon što završite kviz, često stigne zahtev da se pretplatite na određenu uslugu i podelite podatke o kartici i računu, koji potom bivaju zloupotrebljeni.

Kako da se zaštitite?

Iako je učestalost prevara na društvenim mrežama poslednjih godina u porastu, ipak postoji nekoliko jednostavnih saveta kojih se možete pridržavati i sprečiti potencijalne zloupotrebe vaših ličnih i finansijskih podataka.

Koristite proverene sajtove

Uvek koristite proverene sajtove, izbegavajte sumnjive linkove i kupujte isključivo putem zvaničnih sajtova prodavnica. Postoje sajtovi koji su bezbedni za kupovinu i podržani od strane vodećih tehnoloških kompanija. Tako je prisustvo brenda Visa znak pouzdanosti i sigurnosti. Naime, Visa je oznaku Visa Secure implementirala na stotinama hiljada veb-sajtova trgovaca, kako bi učinila sigurnijim online transakcije, te na svim sajtovima na kojima vidite Visa logo – možete bez brige kupovati.

Izvršite dvostruku verifikaciju

Kako sve više potrošača koristi pametni telefon za kupovinu putem društvenih mreža, važno je znati kako u ovim slučajevima da zaštitite osetljive podatke sačuvane na vašim pametnim uređajima. Danas, većina vodećih platformi na društvenim mrežama nudi dvostruku verifikaciju. To obično uključuje povezivanje vašeg računa sa mobilnim telefonom radi verifikacije ili pružanja koda poslatog putem teksta. Ovo je najjednostavniji način da sprečite hakere da hakuju vaš nalog.

Kako bi transakcije na mreži bile sigurne, Visa je razvila tehnologiju Verified by Visa, zasnovanu na bezbednosnom standardu 3D Secure koji je usvojila industrija plaćanja. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, prilikom onlajn plaćanja, vlasniku kartice se šalje SMS sa jednokratnom lozinkom, bez koje je nemoguće izvršiti transakciju. To znači da se vlasnik kartice odmah obaveštava o svim aktivnostima na njegovoj kartici, uključujući i one sumnjive, i da o tome može obavestiti svoju banku.

Dodatno, Visa koristi tokenizaciju – tehnologiju koja u svakoj transakciji omogućava zamenu poverljivih podataka o plaćanju jedinstvenim digitalnim identifikatorom – tokenom, bez rizika da on bude ugrožen. Lični podaci kao i podaci o transakciji ne prosleđuju se drugim licima, čak ni telekomunikacioni provajder ne zna podatke o vašoj kartici. Kada bi neko presreo token, on ne bi mogao da se iskoristi na drugom mestu, servisu ili uređaju, jer predstavlja jedinstveni niz cifara koji nastaje pri svakoj transakciji.

Pružite samo osnovne informacije

Najbolji način da zaštitite osetljive informacije je da ih uopšte ne date. Većina podataka koje zahtevaju društvene platforme nisu obavezne. Nemojte davati više informacija o sebi, svojoj porodici, lokaciji, interesovanjima osim ukoliko je to obavezno. Prilikom kupovine na Instagramu ili Facebooku ne delite PIN kod, ne šaljite fotokopiju kartice, ili drugog dokumenta u inboks stranice na društvenim mrežama. Prevaranti postaju sve kreativniji u pronalaženju novih vidova prevara. Stoga, edukujte se i informišite na temu bezbednosti i mudro koristtite društvene mreže, uz malu dozu skepticizma.