Kaspersky na sajmu MWC 2022 predstavlja inovativna rešenja za bezbednu povezanost

Kompanija Kaspersky sa zadovoljstvom najavljuje svoje učešće na Mobile World Congress-u u Barseloni od 28. februara do 3. marta 2022. Kompanija će IoT zajednici predstaviti svoju viziju sajber imuniteta kao i kompletan portfolio sajberbezbednosnih tehnologija za mobilnu industriju kako bi pomogla organizacijama i korisnicima da ostanu sajber otporni usred digitalnih izazova sa kojima se danas suočavaju.

Globalna pandemija je dovela do ubrzane digitalne transformacije, ne samo unutar organizacija već i u celom društvu, podižući pitanje sajber bezbednosti na potpuno novi nivo. Uprkos brzini razvoja sajberbezbednosnih tehnologija, nove pretnje se i dalje pojavljuju, što dovodi do stalnog takmičenja između odbrane i napada. Zbog toga je potreba za sveobuhvatnom sajber bezbednošću za zaštitu od postojećih i budućih pretnji od ključnog značaja.

Zaštita pametne infrastrukture

Kako se digitalna i fizička infrastruktura spajaju u pametne gradove, proizvodnju, zdravstvo, transport – uključujući IoT, povezane uređaje i digitalne usluge, da spomenemo samo neke – potreba za novim pristupom sajber bezbednosti nikad nije bila važnija. U kompaniji Kaspersky verujemo u bezbednu budućnost ovih sofisticiranih i složenih sistema, i stoga ćemo na Mobile World Congress sajmu predstaviti naša sveobuhvatna rešenja za zaštitu korporativnog i industrijskog IoT-a. Izgrađena na temeljima sajber imuniteta – specifičnog pristupa kompanije Kaspersky ka IoT bezbednosti – zaštita postaje urođena funkcija povezanih platformi.

Ključna rešenja na sajmu, dizajnirana za pametne i povezane sisteme, uključuju Kaspersky IoT Infrastructure Security i Kaspersky Transportation System Security. Kompanija će takođe predstaviti novi proizvod – Kaspersky Industrial IoT Gateway 1000, koji je zasnovan na KasperskyOS-u i pruža proširenu bezbednost za prenos podataka sa IoT uređaja u poslovne cloud sisteme. Konferencija za štampu sa ekskluzivnom prezentacijom će se održati 1. marta od 11:00 do 13:00 časova, u dvorani broj 3, CC1 3.12, Fira Gran Via. Događaj će se prenositi uživo za medije, onlajn. Za registraciju, molimo pošaljite i-mejl na [email protected]

Zaštita mobilne industrije

Pored predstavljanja svog Cyber Immune pristupa, Kaspersky Consumer Business Alliances će takođe predstaviti kompletan portfolio inovativnih sajberbezbednosnih proizvoda i usluga za mobilne operatere, provajdere internet usluga (ISP) i druge partnere. Consumer Business Alliances kompanije Kaspersky okuplja više od 500 partnera širom sveta, nudeći više od deset godina iskustva, pomoći u prilagođavanju, rebrendiranju i integracijskim uslugama za partnere. U demo zoni štanda koja se nalazi u hali 2, 2C31, prikazaće kako kompanija može da pomogne telekomunikacijskim i mobilnim operaterima u suočavanju sa izazovima povezanim sa upravljanjem povećanom povezanošću.

Proizvodi koji će biti predstavljeni uključuju:

• Novi portfolio pojednostavljenih rešenja za korisnike dostupan na osnovu pretplate

• Samostalne aplikacije: Kaspersky Safe Kids, Kaspersky Password Manager, Kaspersky VPN Secure Connection

• Kaspersky Smart Home Security. Novo rešenje za zaštitu rutera i IoT uređaja

• Kaspersky DNS Filter. Novo rešenje bez agenta za mobilne operatere za zaštitu korisnika na njihovoj mreži

Kao zlatni sponzor ‘Security Summit’ događaja, Kaspersky će takođe učestvovati u nizu sesija koje će se održati na Industry Stage pozornici fokusiranih na to kako se industrija suočava sa ključnim bezbednosnim izazovima, uključujući držanje koraka sa evoluirajućim pretnjama u mobilnoj industriji dok se nove mobilne tehnologije i usluge pojavljuju. U sesiji ‘Reviewing the 2022 Mobile Security Landscape’ (1. mart, 12:45-13:30) učestvovaće glavni govornik, Daniel Creus, glavni istraživač bezbednosti u timu za globalno istraživanje i analizu u kompaniji Kaspersky, koji će pružiti pregled bezbednosnih pretnji u mobilnoj industriji i podeliti smernice o tome kako mobilni ekosistem može da radi zajedno kako bi zaštitio svoju infrastrukturu.

Pored toga, vodeći stručnjaci kompanije Kaspersky će učestvovati u glavnoj agendi MWC-a 2022:

• Vladislav Tushkanov, Senior Data Scientist u kompaniji Kaspersky, predstaviće ‘In AI we trust?’ (2. mart, 11:30-12:14 časova), naglašavajući potrebu za zajedničkim naporima ka uvođenju moralnog ponašanja u unapređenje veštačke inteligencije sa fokusom na bezbednost, privatnost i etiku.

• Maxim Dontsov, direktor sektora Information Security Analysts Group, KasperskyOS, govoriće o bezbednosti međusobno povezanih uređaja i usluga, dok globalni doseg IoT-a eksponencijalno raste, na panel sesiji ‘Secure by Design’ (2. mart, 14:30-15: 15 časova).

Da biste se registrovali za bilo koju od sesija sa govornicima kompanije Kaspersky ili locirali štand kompanije, molimo posetite veb-sajt.