Kaspersky Next XDR Optimum: Najsavremenije rešenje za sajber bezbednost namenjeno preduzećima srednje veličine

Kompanija Kaspersky širi Kaspersky Next, svoju vodeću liniju proizvoda, sa dva nova inovativna rešenja – Kaspersky Next XDR Optimum i Kaspersky Next MXDR Optimum, koja su posebno kreirana za mala i srednja preduzeća. Ovi proizvodi pružaju snažnu zaštitu, automatizovane mogućnosti reagovanja, jednostavno implementiranje i upravljanje bezbednošću, omogućavajući organizacijama da se efikasno bore protiv savremenih pretnji i smanje rizike bez dodatnog opterećivanja postojećih resursa.

Kako sajber pretnje postaju sve složenije i skuplje, srednja preduzeća suočavaju se sa sofisticiranim napadima koji koriste legitimne alate i napredne taktike kako bi izbegli detekciju. Istovremeno, ograničeni budžeti i manjak stručnjaka u oblasti sajber bezbednosti otežavaju primenu i upravljanje naprednim zaštitnim merama. Da bi pomogli ovim preduzećima da se efikasno zaštite bez prevelikih troškova, kompanija Kaspersky razvila je jednostavna i veoma efikasna rešenja – Kaspersky Next XDR Optimum i Kaspersky Next MXDR Optimum.

Kaspersky Next XDR Optimum je novi dodatak Kaspersky Next liniji koja je vodeći proizvod kompanije Kaspersky namenjen preduzećima svih veličina. Ovo novo rešenje je prvenstveno pogodno za mala i srednja preduzeća sa razvijenom IT infrastrukturom i umerenim budžetima za sajber bezbednost, kojima najčešće upravljaju veći IT timovi ili manje jedinice za bezbednost.

Ovo rešenje nudi sveobuhvatnu i lako upravljivu zaštitu potkrepljenu veštačkom inteligencijom i vrhunskim svetskim znanjem. Pored snažne zaštite krajnjih tačaka i automatskog odgovora na pretnje, Kaspersky Next XDR Optimum donosi pristupačne i jednostavne alate za detekciju i reagovanje. Oni efikasno identifikuju, analiziraju i neutrališu prikrivene pretnje, uz fleksibilne opcije implementacije u oblaku i na sopstvenoj infrastrukturi.

Ključne karakteristike ovog rešenja su:

Izvanredna zaštita krajnjih tačaka: Kompanije mogu izbeći prekide u radu zahvaljujući automatskoj zaštiti zasnovanoj na proverenim alatima protiv ransomvera i malvera koji koriste mašinsko učenje, a koji sprečavaju zaražavanje poznatim i nepoznatim pretnjama.

Proširene mogućnosti otkrivanja i reagovanja: Kompanije mogu steći sveobuhvatan uvid u kretanje pretnji unutar i van krajnjih tačaka. Mogu koristiti automatizaciju i vođene odgovore za brzo suprotstavljanje napadima, uz podršku naprednih alata za istragu i praćenje aktivnosti.

Obrada fajlova u oblaku: Stručnjaci za sajber bezbednost mogu lako da istraže zlonamerne fajlove integracijom Cloud Sandbox rešenja, otpreme sumnjive primere, provere njihovu reputaciju za samo nekoliko sekundi i iskoriste podatke za unapređenje budućih IoC skeniranja.

Obuka i podizanje svesti: Preduzeća mogu opremiti svoj IT tim i zaposlene ključnim znanjem iz oblasti sajber bezbednosti, podstičući kulturu svesti o bezbednosti u celoj organizaciji.

Ojačavanje sistema za otklanjanje ranjivosti: Preduzeća mogu smanjiti obim napada primenom ojačavanja sistema zasnovanog na ponašanju korisnika i uštedeti vreme kroz centralizovano upravljanje ranjivostima, zakrpama i enkripcijom.

Kontrola informacionih tehnologija u senci: Rešenje pomaže u smanjenju ranjivosti i zaštiti podataka i zaposlenih praćenjem informacionih tehnologija u senci. Kompanije će moći da vide koje usluge u oblaku se koriste, blokiraju neovlašćen pristup i identifikuju osetljive podatke smeštene u Microsoft 365 aplikacijama.

Kaspersky Next XDR Optimum takođe omogućava kompanijama koje već koriste Kaspersky Next EDR Optimum da neometano nadograde svoj nivo na naprednije XDR rešenje: dobiće prednosti novog rešenja bez gubitka podataka uz zadržavanje poznatog interfejsa.

Za preduzeća koja traže sveobuhvatnu zaštitu bez tereta izgradnje obimnog i skupog internog stručnog znanja, kompanija Kaspersky sada nudi i Kaspersky Next MXDR Optimum – snažno rešenje sa upravljanom bezbednošću koje pruža detekciju i reagovanje na pretnje 24/7, zasnovano na osnovnim mogućnostima Kaspersky Next XDR Optimum rešenja.

Sa stanovišta procesa, ovo rešenje funkcioniše na sledeći način: internu analizu pretnji obavlja tim kompanije koristeći osnovne alate kao što su IoC skeniranja i Cloud Sandbox, dok tim kompanije Kaspersky obezbeđuje napredno otkrivanje pretnji unutar strimovanih podataka, analizu upozorenja zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i pruža brze odgovore ili detaljna uputstva za sanaciju. Ovaj kolaborativni pristup osigurava brzo rešavanje incidenata i jača ukupni bezbednosni profil kompanije.

„Sa zadovoljstvom predstavljamo naša nova rešenja: Kaspersky Next XDR Optimum i Kaspersky Next MXDR Optimum. Izgrađena na proverenoj, vrhunskoj zaštiti krajnjih tačaka potvrđenoj brojnim nezavisnim testovima, ova rešenja su kreirana da se besprekorno integrišu u postojeću infrastrukturu kompanije bez potrebe za novim sistemskim komponentama. Zahtevaju minimalno vreme i resurse, ali značajno jačaju odbranu kompanije od prikrivenih napada. Sa ovim novim proizvodima, naši korisnici mogu biti sigurni u visokokvalitetnu zaštitu, bilo kroz usluge nadzora i reagovanja koje pružaju stručnjaci kompanije Kaspersky u okviru Kaspersky Next MXDR Optimum, ili samostalno uz Kaspersky Next XDR Optimum, po njihovoj želji“, komentariše Ilja Markelov, šef Unified Platform linije proizvoda u kompaniji Kaspersky.

Za više informacija o Kaspersky Next XDR Optimum i Kaspersky Next MXDR Optimum rešenjima, posetite odgovarajuće veb-stranice.

Pored ovih rešenja za srednja preduzeća, kompanija Kaspersky nudi i Kaspersky Next XDR Expert, najnapredniji nivo Kaspersky Next linije proizvoda, koji pruža sveobuhvatnu sajber bezbednost za preduzeća.