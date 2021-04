Kaspersky otkriva prevarantske aktivnosti koje stoje iza dodele Oskara 2021.

Ove nedelje, 25. aprila, nakon nekoliko promena datuma zbog pandemije, svet će napokon imati priliku da isprati dugo očekivanu 93. dodelu nagrada Akademije, poznatu i kao dodela Oskara 2021. Uz sva ograničenja usled korona virusa, organizatori virtuelnu ceremoniju žele da učine što uzbudljivijom. Tako će, po prvi put u istoriji nagrade, ceremonija biti održana ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i u otvorenim ‘habovima’ u Londonu i Parizu. Dok ceremonija putuje širom sveta, u onlajn svetu prevaranti planiraju da u potpunosti iskoriste interesovanje za ovaj događaj širenjem malicioznih fajlova koji su prerušeni kao kandidati za najbolji film.

Stručnjaci kompanije Kaspersky su pronašli različite fišing veb-sajtove koji nude opciju besplatnog gledanja filmova koji su nominovani za Oskara pre same dodele nagrada, ali oni na kraju imaju cilj da ukradu kredencijale korisnika.

Nominacije za najbolji film: Judas and the Black Messiah Mank Minari Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal The Father The Trial of the Chicago 7

Nominovani za najbolji film koje su analizirali istraživači kompanije Kaspersky

U nadi da će pogledati film nominovan za Oskara, korisnici su posetili veb-sajt na kom im je prikazano prvih nekoliko minuta filma pre nego što im je zatraženo da se registruju kako bi nastavili da gledaju. Tokom registracije, radi potvrde zemlje prebivališta, od žrtve se tražilo da unese podatke sa svoje bankovne kartice. Nakon nekog vremena, novac je preuzet sa kartice, a kako se očekivalo, ostatak filma nije bio pušten. Ova vrsta fišinga je široko rasprostranjena i smatra se jednom od najpopularnijih među prevarantima.

Stručnjaci kompanije Kaspersky takođe su analizirali maliciozne fajlove koji imitiraju kandidate za Oskara 2021. godine. Kao rezultat toga, istraživači kompanije su pronašli oko 80 fajlova koji se predstavljaju kao kandidati za najbolji film.

Analizirajući malver otkriven tokom prošle godine, stručnjaci kompanije Kaspersky otkrili su da je gotovo 70% malicioznih fajlova prerušeno u tri filma: Promising Young Woman, Judas and the Black Messiah, i Trial of the Chicago 7. Biografska drama Judas and the Black Messiah bio je najčešće korišćen kao izvor za širenje malicioznih fajlova – malver prerušen kao ovaj film čini čak 26% od ukupnog broja inficiranih fajlova. Takođe, filmovi Promising Young Woman, i the Trial of the Chicago 7 zauzimaju druga dva mesta u vodećoj trojci, sa 22% odnosno 21%.

Sve u svemu, stručnjaci kompanije Kaspersky ističu da širenje malvera prerušenih u popularne filmove nije nešto za šta su se prevaranti tek nedavno zainteresovali.

“Sajber kriminalci su oduvek pokušavali da unovče interesovanje korisnika za razne vidove zabave, uključujući i filmove. Veliki događaji u filmskoj industriji mogu da podstaknu određeno interesovanje sajberkriminalne zajednice, ali danas ova vrsta malicioznih aktivnosti nije toliko popularna kao nekada. U današnje vreme sve više ljudi koristi streaming servise, koji su bezbedniji jer ne zahtevaju preuzimanje fajlova. Ipak, filmovi služe kao popularni mamac za širenje fišing stranica i spam i-mejlova. Ovi napadi se mogu sprečiti, i korisnici treba da vode računa kada je reč o sajtovima koje posećuju”, komentariše Anton V. Ivanov, stručnjak za bezbednost, Kaspersky.

Kako ne biste postali žrtva malicioznih programa i prevara, stručnjaci kompanije Kaspersky savetuju sledeće:

Proverite autentičnost veb-sajtova pre nego što unesete lične podatke i koristite samo zvanične veb-stranice za gledanje ili preuzimanje filmova. Dva puta proverite URL formate i kako je naziv kompanije napisan.

Obratite pažnju na ekstenzije fajlova koje preuzimateb. Video fajl nikada neće imati .exe ili .msi ekstenziju.

Koristite pouzdano bezbednosno rešenje, kao što je Kaspersky Security Cloud , koje prepoznaje maliciozne priloge i blokira fišing sajtove.

koje prepoznaje maliciozne priloge i blokira fišing sajtove. Izbegavajte linkove koji obećavaju ranije gledanje sadržaja, a ukoliko imajte bilo kakve sumnje u vezi sa autentičnošću sadržaja poverite to sa zvaničnim distributerom sadržaja.