Kaspersky predstavlja svoje prvo “Cyber Immune” rešenje

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 rešenje, zasnovano na sistemu KasperskyOS, biće predstavljeno na sajmu u Hanoveru. Novo rešenje je dizajnirano da poveže terenske uređaje i senzore sa servisima za industrijske IoT (IIoT) platforme, osiguravajući naprednu ugrađenu bezbednost podataka prikupljenih na opremi, kao i njihov bezbedan prenos na digitalne aplikacije.

Prema istraživanju koje je sprovela kompanija Juniper Research, očekuje se da će globalni broj IIoT konekcija porasti za 107% do 2025. godine, dostižući broj od 36,8 milijardi. Prikupljanje i obrada podataka sa IIoT senzora na oprema, preduzećima pruža bolje razumevanje njihovog radnog toka, omogućava predvidljivo održavanje, i unapređuje efikasnost i performanse. Međutim, glavni izazov ovde je kako povezati operativnu tehnologiju (OT) sa korporativnim digitalnim ekosistemom, koji podrazumeva odabir relevantnih podataka iz celokupnog seta podataka, njihovo konvertovanje, i bezbedno slanje aplikaciji za procesuiranje u IT okruženju.

Kaspersky IoT Secure Gateway 100 omogućava direktno i zaštićeno povezivanje pumpi, CNC mašina, transportera i mnogih drugih skupih uređaja na industrijske domene. Ovaj prvi proizvod razvijen je na osnovu Siemens Simatic IoT2040 hardvera i KasperskyOS, i u skladu sa Cyber Immunity konceptom kompanije Kaspersky. Zahvaljujući bezbednosnom sistemu kompanije Kaspersky, KasperskyOS mikrokernelu i MILS arhitekturi (Multiple Independent Levels of Security), gateway može da sprovede samo one akcije koje su predviđene u fazi dizajniranja. To znači da je većina sajber napada na Cyber Immune gateway neefikasna i ne može da utiče na njegove glavne funkcije. Stoga, nije potrebna dodatna zaštita gateway-a i povezane opreme, sa antivirusnim rešenjima, kontrolom uređaja ili data diode rešenjima.

Gateway je pogodan za primenu kod infrastruktura koje imaju raznovrsnu opremu od različitih proizvođača zahvaljujući njegovoj upotrebi univerzalnog protokola komunikacije OPC UA. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 ima izvornu konekciju sa Siemens MindSphere servisom – digitalnom platformom IIoT usluga koja je zasnovana na cloud-u. Şve funkcionalne komponente Kaspersky IoT Secure Gateway 100 rešenja dizajnirala je i osmislila kompanija Adaptive Production Technology (APROTECH), ćerka kompanija kompanije Kaspersky, koja je i zvanični Silver MindSphere partner. Zajedničko rešenje omogućava brz pristup pouzdanim industrijskim podacima, koje transformiše ove podatke u produktivne poslovne rezultate korišćenjem snažnih industrijskih aplikacija sa naprednom analitikom i veštačkom inteligencijom.

Grigori Sizov (Grigory Sizov), direktor KasperskyOS Business Unit odeljenja rekao je: “Digitalna tehnologija se brzo menja, a nedavno smo uvideli da je sajber bezbednost postala jedno od najvažnijih globalnih pitanja. Naš Cyber Immunity koncept je fokusiran na izgradnju različitih IT rešenja na dokazivoj urođenoj bezbednosnoj osnovi koju pruža naš operativni sistem, KasperskyOS. Cyber Immune rešenja su sposobna da izdrže veliki broj sajber napada. Ponosan sam na to što predstavljamo naš prvi Cyber Immune proizvod – Kaspersky IoT Secure Gateway 100 – na sajmu u Hanoveru 2021. godine. Ovo je početak veoma značajnog putovanja, a uskoro će se pojaviti još Cyber Immune proizvoda zasnovanih na sistemu KasperskyOS koji će dovesti do promene paradigme na tržištu.”

“Digitalna transformacija će stvoriti nove vodeće kompanije sa implementiranim IIoT ekosistemima. Napredne tehnologije, novi setovi veština i inovativni poslovni modeli su među ključnim domenima potrebnim za promene, zajedno sa novim nivoom neophodne otpornosti. Ponosni smo što danas najavljujemo Kaspersky IoT Secure Gateway 100 rešenje, kao bitan deo dobitne kombinacije i prvo rešenje iz buduće Cyber Immunity porodice,” komentariše Andrej Suvorov (Andrey Suvorov) izvršni direktor kompanije Adaptive Production Technology (ćerka kompanija kompanije Kaspersky).

Za više informacija o novom Kaspersky IoT Secure Gateway 100 rešenju, molimo posetite veb-sajt.

Posebne sesije o Cyber Immunity pristupu kompanije Kaspersky i Kaspersky IoT Secure Gateway 100 rešenju biće održane tokom sajma u Hanoveru:

april, 12:15 – 13:00 CEST – ‘Cyber Immunity for Cyber Age’, Eugen Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije Kaspersky

april, 16:00 – 16:25 CEST – ‘Cyber Immunity: from idea to unique IIoT gateway’, Andrej Suvorov (Andrey Suvorov) izvršni direktor kompanije Adaptive Production Technology