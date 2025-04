Kaspersky zauzima 97% TOP3 mesta na nezavisnim testovima

By

Od 2013. godine, od kada je počelo TOP3 testiranje, proizvodi kompanije Kaspersky su učestvovali u više od 1.000 testova.

Tokom 2024. godine, kompanija Kaspersky je učestvovala u 95 nezavisnih testova i recenzija, a njeni proizvodi su osvojili prvo mesto 91 put i još jednom se kvalifikovali u TOP3, čime je ostvaren najbolji rezultat među svim konkurentima 12. put zaredom. Sa 97% testova na kojima su proizvodi kompanije Kaspersky osovjili jedno od prva tri TOP3 mesta, postavljen je novi rekord.

TOP3 metrika pokazuje koliko je kompanija bila uspešna u nezavisnim komparativnim testovima unutar jedne kalendarske godine. Indeks se računa na osnovu ukupnog broja testova u kojima je kompanija učestvovala i broja TOP3 pozicija koje je zauzela, odražavajući sveobuhvatnu procenu efikasnosti sajberbezbednosnih rešenja za kompanije i pojedince. TOP3 metrika se sastoji od procena renomiranih i nezavisnih test laboratorija, kao što su AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs i druge.

U 2024. godini, potrošačka i korporativna rešenja kompanije Kaspersky osvojila su brojne nagrade različitih organizacija za testiranje. Nakon osvajanja nagrade „Proizvod godine“ za 2023., ove godine je Kaspersky Standard, osnovni plan Kaspersky potrošačkog portfolija, dokazao svoj kvalitet osvajanjem godišnje nagrade za „Najbolje ocenjeni proizvod“ kompanije AV-Comparatives, postižući visoke rezultate u celokupnoj seriji testova potrošačkih proizvoda. Proizvod je učestvovao i pokazao izuzetne performanse u sedam višedimenzionalnih testova, koji su uključivali testove zaštite u realnim uslovima, testove performansi, testove zaštite od malvera i testove zaštite od naprednih pretnji, osvajajući zlatne, srebrne i bronzane nagrade u specifičnim kategorijama.

Pored toga, Kaspersky Premium za Windows završio je kao TOP1 proizvod za sajber bezbednost među 15 učesnika na AV-Comparatives anti-fišing testu. Kaspersky Premium je osvojio anti-fišing sertifikat, zauzevši prvo mesto prema stopi detekcije fišing napada sa nulom lažnih pozitivnih rezultata.

Kada su u pitanju korporativna rešenja, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) je pokazao stopostotnu odbranu od LSASS napada (Local Security Authority Subsystem Service), uspešno prošavši svih 15 AV-Comparatives testova. Proizvod je takođe odobren od strane test laboratorije za zaštitu od Process Injection napada. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) rešenje je visoko priznato zbog postizanja stopostotne kumulativne stope aktivnog odgovora i treći put zaredom je sertifikovano i nagrađeno titulom „Strateški lider“.

Prošla godina je bila posebno značajna za kompaniju Kaspersky jer je osvojila devet godišnjih „BEST 2024“ nagrada koje dodeljuje AV-TEST. Kaspersky Plus je osvojio nagrade za Najbolju zaštitu i Najbolju upotrebljivost u potrošačkom segmentu, dok je Kaspersky Premium nagrađen priznanjem za Najbolju bezbednost na MacOS operativnom sistemu. U korporativnom segmentu, AV-TEST je prepoznao Kaspersky Small Office Security (KSOS) i Endpoint Security for Business dodelivši im nagrade za Najbolju zaštitu, Najnapredniju zaštitu i Najbolju upotrebljivost u kategoriji korporativnih korisnika.

Pored ovih priznanja, u 2024. godini, Kaspersky Plus (počev od četvrtog kvartala 2024. pod imenom Kaspersky Premium), KESB i KSOS su takođe postigli najviše ocene u okviru ukupne preciznosti (Total Accuracy Rating – TAR) na svim kvartalnim testovima koje je sprovela SE Labs. Ovi proizvodi su osvojili maksimalan broj poena, što odgovara stopostotnoj zaštiti od opštih i ciljanih napada bez lažno pozitivnih rezultata. Zbog izuzetnih performansi, Kaspersky Plus je takođe osvojio nagradu za Najbolji kućni anti-malver za 2024. godinu.

„Ovo je dvanaesti put da je kompanija Kaspersky ostvarila najbolje rezultate testiranja u celoj industriji i ostaje najviše testirana i najviše nagrađivana kompanija među svim liderima u oblasti bezbednosti. Time što iznova zauzima vodeće TOP3 pozicije, kompanija Kaspersky pokazuje spremnost da postavlja više standarde i posvećena je bezbednosti svakog aspekta digitalnog života. Velika je čast dobiti još jednu potvrdu izuzetnih rezultata kompanije i vrhunske zaštite koju želimo da pružimo kompanijama i potrošačima širom sveta“, kaže Aleksandar Liskin, rukovodilac odeljenja za istraživanje pretnji (Threat research) u kompaniji Kaspersky.

