Kingston DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Flash obara rekorde

Kingston Digital Europe Co LLP, ogranak zadužen za flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je najavio isporuku novog flash drajva visokih performansi DataTraveler Max, USB Type-C®1 koji koristi najnoviji USB 3.2 Gen 2 standard. DataTraveler Max (DT Max) postiže rekordne brzine do 1000 MB/s čitanja i 900 MB/s pisanja2 što ga čini jednim od najbržih USB drajvova na tržištu, i prvim u svojoj kategoriji.

DT Max je dizajniran imajući u vidu prenosivost i praktičnost. Jedinstveno i izdržljivo kućište štiti konektor kada se ne koristi i lako se pomera jednim pokretom. Lagano prenosite i skladištite velike digitalne datoteke, poput HD fotografija, 4K/8K video zapisa, muzike i još mnogo toga, najvećim brzinama i u velikim kapacitetima do 1 TB. Dodavanje priveska za ključeve i LED indikatora statusa čini uređaj idealnim za korisnike kojima je potrebno skladištenje podataka dok su u pokretu.

„DT Max nudi vodeće brzine u industriji i beskompromisan prostor za skladištenje podataka, koji korisnicima omogućava kreiranje i praćenje svih drugih današnjih zahteva kada je u pitanju sadržaj”, rekao je Oscar Escayola Kaloudis, menadžer flash poslovanja, Kingston EMEA. „Pružamo neuporedive performanse na koje su naši klijenti navikli i koje od nas očekuju, a ovim lansiranjem smo ponosni i što podižemo standard kada su u pitanju USB-C flash memorije.”

DataTraveler Max dostupan je u kapacitetima od 256 GB do 1 TB i podržan je petogodišnjom garancijom uz besplatnu tehničku podršku. Za više informacija posetite kingston.com.

DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Flash Drive specifikacije:

Najnoviji USB 3.2 Gen 2 standard: trenutno prenosite vaše datoteke sa neverovatnim brzinama do 1000 MB/s čitanja, 900 MB/s pisanja

trenutno prenosite vaše datoteke sa neverovatnim brzinama do 1000 MB/s čitanja, 900 MB/s pisanja Beskompromisno skladištenje: dostupan u nizu velikih kapaciteta od 256 GB do 1 TB za prenos vaših digitalnih datoteka gde god se nalazili

dostupan u nizu velikih kapaciteta od 256 GB do 1 TB za prenos vaših digitalnih datoteka gde god se nalazili USB-C® 1 povezivost: podržava prenosne i desktop računare nove generacije za jednostavan prenos datoteka

podržava prenosne i desktop računare nove generacije za jednostavan prenos datoteka Jedinstven dizajn: prikladan klizni poklopac za jednu ruku, LED indikator statusa i funkcionalna mogućnost montiranja na ključeve

prikladan klizni poklopac za jednu ruku, LED indikator statusa i funkcionalna mogućnost montiranja na ključeve Kapaciteti 3 : 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB Brzina 2 : USB 3.2 Gen 2 – Do 1000 MB/s čitanje, 900 MB/s pisanje

: USB 3.2 Gen 2 – Do 1000 MB/s čitanje, 900 MB/s pisanje Dimenzije : 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm

: 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm Težina : 12 g

: 12 g Radna temperatura : 0°C~60°C

: 0°C~60°C Temperatura skladištenja : -20°C~85°C

: -20°C~85°C Garancija/podrška : petogodišnja garancija uz besplatnu tehničku podršku

: petogodišnja garancija uz besplatnu tehničku podršku Kompatibilnost: Windows® 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Flash Drive Serijski broj Kapacitet DTMAX/256GB 256GB DTMAX/512GB 512GB DTMAX/1TB 1TB