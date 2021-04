Kingston Digital sa NXP Semiconductors razvija i.MX 8M Plus procesore

Kingstonova ugrađena memorijska rešenja će se nalaziti na NXP referentnim pločama

Kingston Digital i ogranak ovaj kompanije zadužen za flash memorije u okviru Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u memorijskim proizvodima i tehnološkim rešenjima, danas je najavio partnerstvo sa NXP® Semiconductors na njihovom novom i.MX 8M Plus aplikacijskom procesoru. NXP je vodeća kompanija u razvoju aplikacijskih procesora za kreiranje infrastrukturnih rešenja koja uključuju pametnu tehnologiju, a Kingston je ponosan na činjenicu da će njegovo eMMC rešenje za ugrađenu memoriju biti deo referentne ploče za njihov najnoviji aplikacijski procesor.

Proizvođači pametnih uređaja koji zahtevaju NXP-ove setove za inženjersku verifikaciju koji u sebi sadrže i.MX 8M Plus, primetiće da se u njima nalazi i Kingstonov eMMC. Ovo stvara sjajnu priliku za produbljivanje saradnje sa NXP-om, a takođe će i dodatno predstaviti Kingstonova ugrađena memorijska rešenja drugim IoT proizvođačima. Kingstonova diskretna memorija i rešenja za skladištenje su takođe ugrađena u NXP-ove prethodne generacije procesorskih ploča i.MX 6 i i.MX 7 serije.

„Čast nam je da dodatno produbimo naše partnerstvo sa NXP-om, jednom od najboljih svetskih kompanija za proizvodnju poluprovodnika, i to baš na njihovom najnovijem i.MX 8M Plus kompletu za evaluaciju“, rekao je Richard Bull, direktor strateškog marketinga i poslovnog razvoja, Kingston EMEA. „Kingstonovi proizvodi pokreću mašine i uređaje svuda oko nas, od data centara do korporativnih i klijentskih računara, kao i razna rešenja koja se ugrađuju u druge proizvode. Bavimo se memorijskim poslom više od 33 godine i rad sa NXP-om je odličan način da unapredimo poslovanje sa ugrađenim rešenjima. “

„Naš najnoviji i.MX 8M Plus procesor fokusiran je na mašinsko učenje, viziju, multimediju kao i na industrijske IoT uređaje“, rekao je Jeff Steinheider, direktor marketinga proizvoda za procesore globalnih industrijskih aplikacija, NXP Semiconductors. „Kao i kod prethodnih NXP aplikacijskih procesora, sjajno je raditi sa Kingstonom i uključiti njihova ugrađena memorijska rešenja u naše komplete za evaluaciju koji se dostavljaju developerima i proizvođačima. Naša saradnja počiva na temelju dubokog inženjerskog i marketinškog razumevanja. “

Kingston je započeo poslovanje sa ugrađenim memorijama 2010. godine kako bi odgovorio na tada rastući trend pametnih telefona, tableta i ranih IoT rešenja. Kako je svet sve više usvajao automatizovani način života putem pametnih uređaja, Kingstonovo prisustvo i značaj u industriji ugrađenih memorija su izuzetno porasli. Kao rezultat toga, Kingstonova memorijska rešenja mogu se naći u industrijskim aplikacijama, uključujući praćenje voznog parka i uređajima koji omogućavaju 5G telekomunikacije, kao i u mnogim proizvodima za kućnu upotrebu, uključujući Bluetooth® zvučnike, robotske usisivače i nosive uređaje.