Kingston FURY – novi brend namenjen gejmerima

Kingston je danas objavio ime novog brenda namenjenog gejmerima, entuzijastima i svima onima koji traže visoke performanse: Kingston FURY. Nadovezujući se na neverovatni uspeh HyperX memorijskih proizvoda, Kingston je svoju DRAM, flash i gejming SSD liniju proizvoda preimenovao u Kingston FURY, ulažući resurse i znanje koji dolaze iz osnovne delatnosti kompanije, kako bi stvorila nova generacija proizvoda baziranih na visokim performansama.

Kingston FURY nastavlja razvoj vrhunskih memorijskih proizvoda visokih performansi za entuzijaste i gejmere od strane najvećeg nezavisnog proizvođača memorije na svetu, koji svoje temelje ima u tri decenije stručnosti u oblastima razvoja, testiranja, proizvodnje i korisničke podrške. Pozicija liderske kompanije u DRAM industriji dokazuje da postoje strast, predanost i raspoloživi resursi koji će Kingston FURY učiniti vodećim gejming memorijskim rešenjem visokih performansi na tržištu.

Inženjerska stručnost Kingstona koja stoji iza brojnih priznanja i nagrada u oblasti overclockinga koje je HyperX linije memorijska proizvoda prikupljala još od 2002 godine, nastavlja se u novo doba DRAM i flash rešenja visokih performansi. Iza kulisa je uvek stajao Kingston: Kingston razvoj, Kingston proizvodnja, Kingston testiranje i Kingstonova svetski poznata korisnička podrška.

„Izuzetno smo ponosni što danas lansiramo novi Kingston FURY brend koji donosi memorijske module sa najboljim performansama za PC entuzijaste i gejmere”, rekao je Bernd Dombrowsky, potpredsednik prodaje i marketinga, Kingston EMEA. „Glavna snaga Kingstona i globalno liderstvo u proizvodnji kvalitetnih DRAM i flash rešenja donosi resurse i entuzijazam u novi brend, i čvrsto pokazuje našu predanost vrhunskim performansama i pouzdanosti.”

Kingston će uskoro predstaviti svoju kompletnu Kingston FURY DDR4 i DDR3 ponudu, a u Q4 će lansirati dugo očekivane DDR5 memorijske module koji su trenutno u fazi testiranja kompatibilnosti i validacije sa dobavljačima matičnih ploča.

Kingston FURY će se sastojati od sledećih kategorija proizvoda:

Kingston FURY Renegade: Visoke brzine i male latencije za neverovatne performanse. Vrhunski lider na polju performansi (u RGB i ne-RGB verzijama) sa DDR4 frekvencijama do 5333MHz.

Kingston FURY Beast: Popularna Kingstonova gaming memorija za entuzijaste savršena je isplativa opcija nadogradnje visokih performansi (u DDR3 i DDR4 RGB i ne-RGB), sa brzinama do 3733MHz.

Kingston FURY Impact: Snažno poboljšanje performansi SO-DIMM-a za prenosne računare, NUC-ove i druge računare malog oblika (u DDR3 i DDR4), sa brzinama do 3200MHz

Ime iskorišćava već popularnu kategoriju proizvoda FURY memorija (osnovanu 2014. godine) i svojim dosadašnjim uspesima steklo je pravo na nošenje liderske baklje, proširujući Kingstonovu tradiciju isporuke izuzetno pouzdanih DRAM rešenja visokih performansi, na tržištu PC entuzijasta i gejmera. Uz Kingstonovu predanost gejmingu, kompanija će uskoro objaviti i brojne globalne esports timove koji će se pridružiti Kingston FURY timu.