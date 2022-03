Kingston FURY predstavlja prve DDR5 SODIMM module

Kingston FURY, gejming divizija Kingston Technology Company, Inc., svetskog lidera u oblasti memorijskih proizvoda i tehnoloških rešenja, predstavila je nove Kingston FURY™ Impact DDR5 SODIMM memorijske module. Pomenuti moduli predstavljaju savršeno rešenje za svakog gejmera ili PC entuzijastu koji želi najviše performanse od svog laptopa ili SFF konfiguracije.

Kingston FURY Impact DDR5 moduli su 50% brži u odnosu na DDR4 i osiguravaju bolje performanse u gejmingu, renderovanju i multitaskingu, dok niska potrošnja energije i povećana efikasnost pomažu da sistem ostane hladan sa samo 1.1V. Moduli su dostupni u Intel® XMP 3.0 sertifikovanim SODIMM kompletima do 64GB koji sadrže sve napredne karakteristike DDR5 memorije u kompaktnom formatu. Uz to, sa inovativnom Plug N Play1 tehnologijom za overclock i on-die ECC mogućnostima automatski podržavaju 4800MT/s2 na nižim latencijama u odnosu na standardne DDR5-4800 module, unapređujući tako sistemske performanse bez potrebe za uključivanjem posebnog profila i osiguravajući integritet podataka čak i pri ekstremnim brzinama.

“Oduševljen smo ekspanzijom naše linije DDR5 memorije visokih performansi sa Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM modulima”, izjavila je Ivona Zalevska, DRAM biznis menadžer, Kingston EMEA. “Gejmeri i kreatori sadržaja sada mogu iskusiti snagu DDR5 memorije kako na desktop računarima, tako i na laptopovima.”

Kingston FURY Impact DDR5 moduli su dotupni kao pojedinačni moduli do 32 GB i kao kompleti od 2 modula do kapaciteta od 64 GB, uz to su podržani od strane ograničene doživotne garancije i preko 30 godina iskustva.

Kingston FURY Impact DDR5 karakteristike i specifikacije

Moćne DDR5 SODIMM performanse: 50% brže u poređenju sa DDR4 za još bolji gejming, rendering i multitasking.

50% brže u poređenju sa DDR4 za još bolji gejming, rendering i multitasking. Plug N Play automatski overklok 1 : Kingston FURY Impact DDR5 automatski overclock na veće brzine.

Kingston FURY Impact DDR5 automatski overclock na veće brzine. Intel® XMP 3.0 sertifikat: Maksimalne memorijske performanse sa naprednim optimizacijama, brzinom i voltažom za overclocking.

Maksimalne memorijske performanse sa naprednim optimizacijama, brzinom i voltažom za overclocking. Niža potrošnja energije: Učinite vaš sistem hladnim i efikasnim sa samo 1.1V.

Unapređena stabilnost sa ECC: Održite integritet podataka dok overclockujete.

Održite integritet podataka dok overclockujete. Kapaciteti:

Pojedinačni moduli: 8GB, 16GB, 32GB

Kompleti od 2 modula: 16GB, 32GB, 64GB

Frekvenije 1 2 : 4800MT/s

4800MT/s Latencije : CL38

: CL38 Voltaža: 1.1V

1.1V Radna temperatura: 0°C to 85°C

0°C to 85°C Dimenzije: 69.6mm x 30mm