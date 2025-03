Kompanija HMD vraća ljude u centar pažnje na Svetskom kongresu mobilne tehnologije 2025

Stavljajući akcenat na porodicu, fudbal, fantastične klasične telefone, magnetsku snagu i još mnogo toga, kompanija Human Mobile Devices (HMD) proslavlja bolju tehnologiju na Svetskom kongresu mobilne tehnologije (Mobile World Congress – MWC) 2025.

Od klasičnih do pametnih telefona, kompanija HMD sada dodaje bolju tehnologiju u potpuno novu HMD porodičnu diviziju koja dolazi sa dizajnom koji ljude stavlja na prvo mesto i oslanja se na uvide roditelja

HMD Fusion X1 je prvi uređaj iz novog HMD porodičnog portfolija, koji podstiče zdrave digitalne navike kroz partnerstvo sa kompanijom Xplora, dok novo istraživanje sprovedeno u okviru izveštaja projekta HMD Better Phone ukazuje na globalnu krizu mentalnog zdravlja i bezbednosti kada je reč o trenutnoj tehnologiji na tržištu za decu

Barça-Phone-A: kompanija Human Mobile Devices i FK Barselona najavljuju zajednički projekat uz HMD Barça 3210 i HMD Barça Fusion telefone sa funkcijom detoksa

HMD 130 i 150 Music, kao i HMD 2660 ojačavaju portfolio klasičnih telefona dok kompanija HMD unapređuje svoj udeo na tržištu nakon druge godine uzastopnog dvocifrenog rasta širom cele linije klasičnih telefona

Amped Buds su prve bežične slušalice na svetu koje dolaze sa futrolom za punjenje koja bežično puni pametne telefone kompatibilne sa bežičnim punjenjem

Finski inovator, kompanija HMD, vraća ljude u središte pametne tehnologije na kongresu MWC 2025.

Startap Human Mobile Devices, koji je tek nešto više od godinu dana u svom smelom rebrendiranom izdanju, poželeo je dobrodošlicu priznatoj preduzetnici, glumici i majci dvoje dece, Dru Barimor (Drew Barrymore), na bini MWC 2025 kongresa kako bi podelila svoje strastvene poglede na temu vremena provedenog ispred ekrana.

Mama, preduzetnica i glumica je istakla: „Tehnologija je iskoristila umornog roditelja. Vreme je da redefinišemo način na koji živimo. Strpljenje iz prošlosti susreće se sa budućom naprednom tehnologijom. Započela sam ovo zbog svoje dece, ali isto tako to zaista želim za sebe i za vas.”

Barimor je takođe najavila predstojeću saradnju koja je postavljena da poremeti status kvo tako što će se uhvatiti u koštac sa „statusom scroll“. Ona je nagovestila kodno ime ove nove inicijative: ‘Project Wildflower’.

Kompanija HMD predstavlja novi porodični portfolio uređaja sa ciljem da ponudi bolju tehnologiju za porodice, odgovori na globalnu krizu mentalnog zdravlja uzrokovanu prekomernim vremenom provedenim ispred ekrana i podrži bezbednost maloletnika na internetu. Prvi uređaj iz ove nove serije, HMD Fusion X1, najavljen je nakon današnjeg predstavljanja rezultata istraživanja koje je kompanija HMD sprovela na uzorku od 25.000 dece i odraslih širom sveta1 – rezultati otkrivaju da je više od polovine dece bilo kontaktirano od strane nepoznatih osoba na internetu.

HMD Fusion X1 telefon, razvijen u partnerstvu sa kompanijom Xplora, postavlja temelje za zdrave digitalne navike tinejdžera, uz roditeljsku kontrolu i bez pristupa društvenim mrežama ili internetu, osim ako ih ne odobri staratelj. Na MWC 2025 predstavljeni su i prvi HMD uređaji u saradnji sa FK Barselona – HMD Barça 3210 i HMD Barça Fusion koji donose ekskluzivne sadržaje za navijače i iznenađenja u svakom segmentu korisničkog iskustva, uključujući poruke od Levandovskog i ostalih igrača Barselone. Uz to, kompanija HMD ostaje dosledna svom nasleđu klasičnih telefona, najavljujući HMD 130 i HMD 150 Music, telefone sa snažnim zvučnicima, FM radiom, izdržljivim dizajnom i odličnim trajanjem baterije, kao i HMD 2660 Flip, elegantan telefon na preklop koji kombinuje stil sa jednostavnošću digitalnog detoksa.

Od telefona do zvuka; HMD Amped Buds su prve bežične slušalice sa futrolom za punjenje koja može magnetno dopuniti vaš telefon, tako da nikada ne ostanete bez muzike ili baterije.

Jean-Francois aril, izvršni direktor i predsednik kompanije Human Mobile Devices, rekao je: „Prva godina kreiranja uređaja pod brendom Human Mobile Devices bila je ispunjena značajnim dostignućima, uz predstavljanje telefona svetske klase, investiranje u društveno odgovorne inicijative, kako kod kuće u Evropi tako i širom sveta, i ostvareni dvocifreni rast u segmentu klasičnih telefona, a 2024. godina nam je donela i najveći operativni profit do sada.“

„Ostvarili smo veliki napredak sa M-KOPA, vodećom afričkom fintech platformom koja omogućava pristupačno finansiranje, pruža pametna korisnička iskustva i stavlja HMD uređaje u ruke 2,5 miliona korisnika, zahvaljujući našim naprednim finansijskim i bezbednosnim uslugama. Naš Better Phone projekat takođe je podrazumevao saradnju sa tinejdžerima, roditeljima i stručnjacima kako bismo razumeli kako pametne uređaje najbolje uvesti u porodični život, i uzbuđeni smo što predstavljamo naš prvi uređaj zasnovan na tim principima – HMD Fusion X1.“

„Istovremeno, bezbednost je nekompromisna. Pažljivo smo slušali naše poslovne korisnike i u 2025. godini podižemo našu posvećenost bezbednosti na viši nivo. Ove godine predstavljamo ultrabezbedno rešenje u saradnji sa našim najpouzdanijim partnerima, kako bismo korisnicima obezbedili najviše standarde zaštite.”

„Sa ovim obnovljenim fokusom na ljudska iskustva, novim usmerenjem ka porodičnom segmentu i stalnom posvećenošću bezbednosti i finansiranju, kompanija HMD se raduje značajnom rastu u 2025. godini i boljem tehnološkom iskustvu za sve.“

HMD porodični segment i HMD Fusion X1

HMD Fusion X1 je „prvi pametni telefon za tinejdžere“ kompanije Human Mobile Devices u partnerstvu sa kompanijom Xplora. Ovaj uređaj roditeljima pruža potpunu kontrolu nad pametnim telefonom njihovog deteta putem Xplora pretplate – po ceni koja se kreće od 4,99 € mesečno – dok istovremeno nudi uređaj koji će tinejdžeri voleti. Pretplata uključuje prilagodljivu aplikaciju i pristup internetu, omogućavajući roditeljima da odaberu da li žele da isključe ili ograniče društvene mreže i pretraživanje interneta. Takođe, uključuje kontinuirano praćenje lokacije na svakih 20 sekundi sa bezbednim zonama, opcijom SOS poziva, obaveštenjima o praznoj bateriji i udaljenim pristupom uređaju za roditelje. Funkcija School Mode minimizira ometanje tokom školskih časova zaključavanjem određenih aplikacija i funkcija kada je to potrebno. Svim ovim podešavanjima može se upravljati na daljinu putem Xplora aplikacije, na uređaju roditelja, omogućavajući im da prilagode kontrole u realnom vremenu prema potrebama i okruženju njihovog deteta.

Ipak, realnost je da nijedan pojedinačni uređaj ne može potpuno zaštititi decu od izazova odrastanja u digitalnom svetu. Zato kompanija HMD ide korak dalje sa svojim planom integracije zaštite u realnom vremenu od štetnog sadržaja uz SafeToNet. Predstavljanje ove funkcije na HMD telefonima planirano je ovog leta, a kompanija HMD će biti prvi mobilni provajder koji će koristiti ovu tehnologiju, razvijenu u saradnji sa SafeToNet, koja pruža zaštitu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji direktno na uređaju – automatski detektujući i blokirajući štetan sadržaj pre nego što dođe do korisnika, bez oslanjanja na eksterne aplikacije koje se mogu zaobići.

Nova porodična grana poslovanja proizašla je iz HMD Better Phone projekta iz 2024. godine, u okviru koga je kompanija HMD sarađivala sa porodicama i stručnjacima na zajedničkom kreiranju niza uređaja koji su prilagođeni deci. Tokom ovog procesa, finski proizvođač je identifikovao tri ključne tačke kada je reč o dečijem putovanju ka korišćenju mobilne tehnologije:

8-12 godina: Prva bezbedna povezanost: Rano razvijanje zdravih digitalnih navika.

13-16 godina: Početak pametnog putovanja: Postepeno uvođenje novih funkcija na način koji nije preopterećujući.

16+: Spremnost za odraslo doba: Pripremanje dece za potpuno korišćenje tehnologije uz godine pažljivog prilagođavanja.

Uz uvide porodica i stručnjaka, kompanija HMD razvija rešenja za svaki korak.

Globalno istraživanje u kom je učestvovalo gotovo 25.000 dece i odraslih širom sveta podržava ovaj pokret, imajući na umu da izveštaj HMD Better Phone projekta otkriva da više od polovine dece uzrasta od 8 do 12 godina (52%) smatraju da pate od zavisnosti od telefona u 2025. godini1. Takođe, rezultati potvrđuju činjenicu da kada svom detetu date telefon, to dovodi nepoznate osobe u vaš dom – s obzirom na to da je četvoro od desetoro dece izjavilo da su ih nepoznate osobe putem telefona pitale da pređu na privatni chat1

Lars Silberbauer, direktor marketinga u kompaniji HMD, govorio je o tome zašto je ovo bitno: „Pametni telefoni nisu samo tehnologija – oni oblikuju detinjstvo, porodičnu dinamiku i društvo u celini. Malo koja kompanija razvija rešenja imajući decu i roditelje na umu. Mi radimo sa roditeljima upravo na tome. Better Phone projekat je dokaz da je promena moguća kada porodice – a ne korporacije – predvode razgovor.

Ovde je reč o pružanju pravih izbora roditeljima. HMD Fusion X1 sa Xplora platformom i tehnologija planirana sa SafeToNet funkcijom su samo početak. Zajedno se borimo za budućnost u kojoj su deca osnažena da koriste tehnologiju na bezbedniji način, a roditelji imaju alate za dodatnu zaštitu zahvaljujući kojima će moći da budu mirni.“

Sten Kirkbak, osnivač i izvršni direktor kompanije Xplora Technologies AS, rekao je: „Naša misija u kompaniji Xplora je da bezbedno uvedemo decu u digitalni svet. Kao lider na tržištu pametnih satova za decu, već dugo radimo na proširenju naših pouzdanih roditeljskih kontrola za pametne telefone.

Saradnja sa kompanijom HMD predstavlja savršen spoj, obezbeđujući da tinejdžeri dobiju unapređenu bezbednost od svog prvog iskustva korišćenja pametnih telefona. Uz rastuću zabrinutost povodom ranog izlaganja društvenim mrežama i neprimerenom sadržaju, verujemo da je ključno pružiti bezbedna rešenja koja stavljaju dobrobit i bezbednost tinejdžera na prvo mesto.“

Barça-Phone-A: kompanja Human Mobile Devices i FK Barselona najavljuju zajednički projekat uz HMD Barça 3210 i HMD Barça Fusion telefone sa funkcijom detoksa

Kompanija HMD i FK Barselona udružuju snage kako bi predstavili dva nova uređaja: HMD Barça 3210 i HMD Barça Fusion. Telefoni koji vreme provedeno ispred ekrana stavljaju u drugi plan i fokusiraju se na uživanje u trenutku bez društvenih mreža i sa funkcijom detoksa. To su telefoni kreirani za uživanje u utakmici, bez ometanja.

HMD Barça 3210 je Tiki-Taka među telefonima – jednostavan, efikasan i lagodan za korišćenje. Sadrži skrivene poruke od igrača, prilagođene pozadine, pa čak i igricu Zmijica na terenu, a uređaj dolazi u dve boje kluba: Blau i Grana. HMD Barça Fusion dodaje pametne funkcije u kombinaciju, kao i autograme igrača. Ovaj prelepi telefon za kolekcionare je ugraviran sa potpisima 11 igrača FK Barselona, koji sijaju u mraku pod UV svetlom. Interfejs je takođe prepun iznenađenja za fanove, a vaši omiljeni igrači vas čak mogu i probuditi, sa Levandovskim, De Jongom, Erikom Garsijom, Fermínom Lópezom, Gavijem i Íñigom Martínezom, koji su tu da vas svakog jutra motivišu.

Marc Bruix, direktor partnerstava FK Barselona, komentariše: „Veoma nam je drago što vidimo kako sporazum o partnerstvu Kluba postaje nešto opipljivo predstavljanjem dva Barça mobilna telefona kompanije HMD, koja se zalaže za odgovornu upotrebu ekrana i koja stavlja tehnologiju u službu ljudi. Ovi proizvodi jačaju naše partnerstvo sa kompanijom HMD dok našim fanovima nude novi način povezivanja sa Barçom.“

Oslanjajući se na uspeh rasprodatog i ponovo predstavljenog telefona 3210 povodom njegove 25. godišnjice, nostalgičan trend se nastavlja i 2025. godine, dok korisnici sve više gravitiraju ka retro proizvodima. Iako je sveobuhvatno tržište klasičnih telefona u padu, kompanija HMD odoleva ovom trendu, povećavajući svoj udeo na tržištu već dve godine zaredom i ponovo ostvarujući dvocifreni rast u 2024. sa povećanjem prodaje klasičnih telefona od 10%. Kako sve više ljudi prelazi na klasične telefone, kompanija HMD predvodi pokret za isključivanje i beg od digitalne buke, makar na kratko.

HMD Amped Buds: magnetski zvuk i snaga

Amped Buds su prve slušalice na svetu koje dolaze sa futrolom za obrnuto punjenje od 1600mAh2 koja može da dopuni vaš pametni telefon kompatibilan sa bežičnim punjenjem, poput HMD Skyline telefona i određenih Apple® iPhone® modela, za maksimalnu pogodnost. Pored toga, Amped Buds zvuče i izgledaju fantastično, sa funkcijom aktivnog poništavanja buke (ANC) koja eliminiše okolne zvukove, kontrolom ekvalizacije (EQ) putem Android™ i iOS® aplikacije, tehnologijom poništavanja buke iz okoline (ENC) za kristalno jasne pozive, i dizajnom čija se boja slaže sa futrolom za punjenje. Slušalice su dostupne u bojama Black, Cyan i Pink.

HMD 130 i 150 Music: dvostruko uživanje u muzici, bateriji i retro stilu

Podižući standarde, HMD 130 i 150 Music su savršeni klasični telefoni za slušanje muzike u pokretu, kombinujući nostalgičnu, retro estetiku u obliku čokoladice, snažan zvučnik, FM radio, dugotrajanu bateriju i impresivnu izdržljivost.

Oba uređaja omogućavaju do mesec dana u režimu mirovanja sa samo jednim punjenjem. Sa Bluetooth® 5.0 i podrškom za microSD karticu (do 32GB), HMD 130 i 150 su zvezde svake žurke jer mogu da obezbede reprodukciju putem Bluetooth zvučnika koja traje satima.

Dok HMD 130 ima dvostruku lampu na vrhu – savršenu za istraživače – HMD 150 je zamenjuje QVGA kamerom sa lampom, tako da možete uživati u retro fotografijama koje se savršeno uklapaju u retro stil vašeg telefona.

HMD 130 telefon je dostupan u Dark Grey, Blue i Red bojama, dok je HMD 150 Music dostupan u bojama Dark Grey, Midnight Purple i Aqua Blue.

HMD 2660 Flip: napravite pauzu od ekrana osetljivih na dodir bez gubitka kontakta

Telefoni na preklop su ponovo u modi, a HMD 2660 Flip unosi novinu u ovu kategoriju sa klasičnom jednostavnošću i modernim stilom. Sprovedite digitalni detoks dok se odmarate od beskrajnih notifikacija, ogledajte se u njegovoj staklenoj površini ili ga otvorite kako biste koristili lagodne, velike tastere, ekran dijaginale 2,8 inča, FM radio i kameru rezolucije 0.3MP. HMD 2660 Flip telefon je dostupan u bojama Cosy Black i Twilight Violet.