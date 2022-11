Konferencija o naučnoj komunikaciji u Jugoslovenskoj kinoteci 24. i 25. novembra

Konferencija posvećena naučnoj komunikaciji i konceptu Otvorena nauka – Open Science Communcation Conference – održava se u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci, 24. i 25. novembra.

Međunarodna konferencija OpenSciComm, koju Centar za promociju nauke organizuje 24. i 25. novembra, u Jugoslovenskoj kinoteci, posvećena je razmatranju delotvornih i proverenih praksi naučne komunikacije u različitim okruženjima i na teme iz različitih naučnih oblasti. Konferencija će okupiti brojne stručnjake, naučnike i naučne komunikatore sa ciljem uspostavljanja dijaloga o važnim temama kojima se bavi savremena nauka, dragocenog povezivanja naučne zajednice i društva, i podsticanja novih smerova razmišljanja o nauci i tehnološkom napretku.

Program povezuje kompleksne istraživačke koncepte i teme sa fenomenima važnim za širu javnost, a u fokusu će biti predstavljanje inovativnih i inspirativnih praksi, razmena ideja i pristupa, i umrežavanje na međunarodnom nivou.

Neke od tema kojima će se baviti OpenSciComm konferencija su: naučna komunikacija, otvorena nauka, STE(A)M (Science, Techonology, Engineering, Art, Mathematics) obrazovanje, građanska naučna istraživanja, naučno novinarstvo, povezivanje umetnosti i nauke (art-science prakse), klimatska pismenost i druge.

„U programu OpenSciComm konferencije, uz više od 100 govornika i 250 učesnika iz 30 zemalja sveta, s nama će biti TED govornici, ugledni istraživači i nastavnici, koordinatori evropskih projekata i rukovodioci nekih od najvećih istraživačkih instituta, naučnih centara i drugih organizacija koje su aktivne u svetu nauke. Prvi dan programa je više okrenut ka naučnoj zajednici i donosiocima odluka, a drugi ka nastavi i obrazovanju, a na ovaj način steći ćemo kvalitetan i dragoceni uvid u današnju naučnu komunikaciju“, navodi Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke.

Predavanja, radionice i panel diskusije baviće se i temama: kako napraviti STEAM događaj u školi sa ograničenim budžetom? Šta žive laboratorije i otvoreno školovanje mogu doneti obrazovnim procesima u školama? Kako se izboriti sa tremom tokom tv nastupa? Koje su nove mogućnosti za rešavanje društvenih potreba uz pomoć građanske nauke? Kako se roboti mogu iskoristiti u obrazovanju? Neke od tema biće i kvantno računarstvo, origami prakse za učenje matematike, transverzalne veštine u STEAM obrazovanju; mogućnosti za sistemski razvoj naučne pismenosti širom obrazovne vertikale i horizontale, i brojne druge teme…

“U ovako kompleksnim i teškim vremenima za globalno zajednicu i za svakog pojedinca, neophodno je da naučna znanja i vrednosti što aktivnije i brže izlaze iz naučnih okvira i dopru do najširih slojeva društva – do svih onih koji žele da budu uključeni u nauku, ali i do onih koje treba dodatno motivisati i direktno podstaći da dožive nauku kao zajedničku vrednost. Takođe, važan cilj je i predstavljanje nauke kao mogućnosti profesionalnog izbora. Taj proces nije jednostavan, ali svi mi koji profesionalno radimo i delujemo na polju naučne komunikacije svesni smo da uspeh naše misije može preporoditi nečiji život, ili ga čak i spasiti“, ističe Erić.