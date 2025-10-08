LG UltraFine evo 6K donosi prvu 6K Thunderbolt 5 vezu, HDR600 sertifikat i 224 PPI oštrinu – idealno rešenje za profesionalce koji traže apsolutnu tačnost.

Novi talas u profesionalnim ekranima

LG je već godinama sinonim za vrhunske displeje, ali model UltraFine evo 6K (32U990A) pomera tu reputaciju u novu dimenziju. Ovo nije samo evolucija prethodnih 5K modela – to je redefinicija radne površine za sve koji žive od preciznosti slike: video editore, koloriste, dizajnere i 3D umetnike.

Dok su 4K i 5K ekrani postali standard u studijima, 6K rezolucija (6.144 x 3.456 piksela) donosi više od estetskog napretka. Ona omogućava realno prikazivanje 4K sadržaja u punoj veličini uz dovoljno prostora za alatke, timeline i referentne prikaze. U industriji gde svaka nijansa i detalj znače razliku između proseka i perfekcije, to je ogroman iskorak.

Thunderbolt 5: više od samo brzine

Najveći tehnološki pomak dolazi u vidu Thunderbolt™ 5 interfejsa – novog standarda koji utrostručuje propusni opseg u odnosu na prethodnika. Sa brzinom prenosa do 120 Gbps u jednom smeru, LG-ov monitor postaje ne samo ekran, već i centralni čvor radne stanice.

Ovo otvara mogućnost za direktno povezivanje eksternih GPU jedinica, 8K RAW video diskova, pa čak i mrežnih render farmi, bez gubitka performansi. Dok je Thunderbolt 4 bio dovoljan za 4K multitasking, Thunderbolt 5 sada omogućava real-time obradu AI video efekata i 4K rendering bez kašnjenja.

U praksi, to znači da profesionalci mogu zaboraviti na eksterni dock – sve prolazi kroz jedan kabl: napajanje, prenos podataka i video signal. Time se eliminiše kablovski haos koji često razbija koncentraciju u studijima i radnim prostorima.

Preciznost koja ne prašta greške

LG je model 32U990A fabički kalibrisao za vernu reprodukciju boja u macOS okruženju, što nije slučajno – UltraFine serija je od početka bila orijentisana ka korisnicima Mac sistema. Pokrivenost od 98% DCI-P3 i 99,5% Adobe RGB spektra osigurava da ono što dizajner vidi na ekranu bude isto ono što će izaći iz štampe ili postprodukcije.

Sa VESA DisplayHDR 600 sertifikatom, ovaj ekran ne samo da prikazuje boje u njihovom punom opsegu, već zadržava stabilnost kontrasta i osvetljenja pri dužem radu. To je presudno kod montaže HDR videa, gde čak i mala odstupanja mogu upropastiti ceo kadar.

Kadar više: prednost 6K formata

Na papiru, 6K znači 2,56 puta više piksela od 4K UHD-a, ali u praksi to je mnogo više – to je produktivnost bez kompromisa. U kombinaciji dva 6K monitora putem daisy-chain povezivanja, korisnici dobijaju gotovo petostruko veći radni prostor od klasičnog 4K setupa.

Za video montažere to znači timeline u punoj dužini i istovremeni prikaz više kadrova u realnoj veličini, bez skaliranja. Za dizajnere – prostor za rad sa detaljima, mockupovima i više otvorenih prozora. A za programere – dovoljno prostora da IDE, dokumentacija i pregled aplikacije stoje rame uz rame.

Ovakve konfiguracije su ranije bile rezervisane za multi-monitor sisteme sa skupim eksternim GPU-ovima. Sada ih LG UltraFine evo omogućava plug-and-play jednostavnošću.

Dizajn koji prati preciznost

Estetika uređaja prati njegovu tehničku perfekciju. Četvorostrano Virtually Borderless kućište vizuelno briše granice između ekrana i okruženja, dok aluminijumsko postolje nudi stabilnost i ergonomiju.

Zahvaljujući podesivom nagibu i rotaciji, ekran se lako prilagođava vertikalnim formatima sadržaja poput YouTube Shorts i Instagram Reels, što ga čini zanimljivim i za novu generaciju digitalnih kreatora.

Za one koji cene uredan radni prostor, Thunderbolt 5 single-cable setup znači da jedan kabl zamenjuje tri – napajanje, video signal i podatke. Time LG suštinski uvodi koncept minimalističkog radnog ekosistema koji je u skladu s trendovima Apple i Dell dizajna.

Kada monitor postaje radni hub

LG UltraFine evo nije samo ekran, već i profesionalni kontrolni centar. Zahvaljujući ugrađenom KVM prekidaču i bogatom setu portova, korisnici mogu prebacivati između Mac i Windows sistema bez dodatnih uređaja.

Za one koji koriste laptopove i radne stanice paralelno, ovo donosi fluidan prelaz između uređaja, bez potrebe za dodatnim tastaturama i miševima. Takva funkcionalnost postaje sve traženija u postprodukcijskim studijima gde više operatera deli jedan sistemski set.

Povezivanje eksternih uređaja – od SSD diskova i kamere do 3D miševa i kolorimetara – sada se odvija direktno preko monitora, bez smetnji i uskih grla.

Uloga u kreativnim industrijama

U eri u kojoj AI video obrada i 8K produkcija postaju svakodnevica, UltraFine evo 6K jasno pokazuje da LG ne gleda samo na rezoluciju, već i na celokupan ekosistem profesionalne produktivnosti.

Na primer, u studijima koji koriste Adobe Premiere Pro ili DaVinci Resolve, rad u punoj 6K rezoluciji omogućava real-time prikaz bez proxy fajlova. U fotografiji i dizajnu, precizna kalibracija omogućava da se štampane boje poklapaju s digitalnim originalom, što je često bio problem čak i kod premium 4K modela.

Sa druge strane, arhitekte i 3D umetnici koriste dodatnu rezoluciju za rad na detaljima i modelima, posebno kada se radi u CAD i Blender okruženjima.

Globalno lansiranje i dostupnost

Monitor je već nagrađen CES 2025 Innovation Award i iF Design Award 2025, što potvrđuje njegovu kombinaciju inovacije i estetike. Prva tržišta biće Južna Koreja i Japan, dok se evropsko i američko lansiranje očekuje u oktobru 2025.

Cena još nije zvanično objavljena, ali prema procenama sa tržišta profesionalnih monitora, očekuje se da će se pozicionirati između Apple Pro Display XDR-a i Dell UltraSharp 6K modela. Drugim rečima, ovo će biti uređaj koji cilja one koji žele performanse klase XDR, ali bez luksuzne cene.

Širi kontekst: trka za 6K dominaciju

Ono što LG čini posebno zanimljivim jeste tajming. Dok konkurenti poput Dell-a, ASUS-a i BenQ-a tek uvode poboljšane 5K modele, LG je prvi koji spaja 6K rezoluciju sa Thunderbolt 5 standardom.

To kompaniji donosi tehnološku prednost od najmanje godinu dana, posebno na tržištu profesionalnih Apple korisnika koji traže nativnu kompatibilnost bez adaptera.

Ako se LG-ova strategija nastavi ovim tempom, moguće je da će već 2026. godine upravo ova serija postati nova referenca za premium monitore, kao što su to nekada bili legendarni 27-inčni Cinema Display i prvi UltraFine modeli.

Monitor koji pomera granice

LG UltraFine evo 6K nije samo korak unapred – to je skok u novu eru profesionalne vizuelne produkcije. Kombinacijom 6K rezolucije, HDR kvaliteta, Thunderbolt 5 propusnosti i Mac kompatibilnosti, ovaj monitor postaje alat koji realno može zameniti višemonitorske konfiguracije i smanjiti kompleksnost radnih tokova.

Za sve koji svoj rad mere u pikselima, bojama i frejmovima po sekundi, ovo je ekran koji menja način na koji se radi i razmišlja o digitalnom stvaranju.