LG dobitnik iF zlatne nagrade za izuzetan dizajn linije televitzora OLED Objet

Žiri sastavljen od 132 stručnjaka visokog profila za dizajn, iz više od 20 zemalja dodelio je kompaniji LG 20 priznanja, među kojima je i iF zlatna nagrada za LG OLED Objet Collection (model 65 Art90). Među nagrađenim proizvodima kompanije LG, 16 je odlikovano za dizajn, a tri za korisnički interfejs (UI). Ove godine od oko 11.000 pristiglih prijava, 73 kandidata je dobilo iF zlatnu nagradu.

Nagrada podrazumeva sveobuhvatnu evaluaciju proizvoda, baziranu na kriterijumima koji uključuju njegovu diferenciranost i uticaj u devet disciplina i kategorija – proizvod, pakovanje, komunikacija, unutrašnji dizajn, profesionalni koncept, uslužni dizajn, opšti dizajn, korisničko iskustvo (UX) i korisnički interfejs (UI).

LG OLED Objet serija, jedna od linija Lifestyle televizora, odlikovana je najprestižnijom iF zlatnom nagradom, zahvaljujući svom upečatljivom dizajnu, koji izgledom podseća na slikarski štafelaj. Ovi uređaji se lako uklapaju u bilo koji prostor, zahvaljujući svom minimalističkom stilu, uz suptilno ukomponovane neutralne boje, koje će svakoj prostoriji doneti sofisticiranost i vizuelnu harmoniju. Korisnik ima mogućnost da spušta presvlaku kako bi otkrio ceo ekran, za maksimalno korisničko iskustvo ili ga delimično pokrije, kako bi se video samo odabrani izbor funkcija.

U kategoriji proizvoda, LG PuriCare AeroTower prečišćivač vazduha prepoznat je zbog svoje elegantne i dopadljive estetske forme koja dobro pristaje uz bilo koji vid dekora, dok je, kada je reč o DualUp Monitor Ergo, kompanija LG odlikovana, jer dizajn ovog uređaja svojim korisnicima pruža superiorni prikaz, uz veći ergonomski komfor. LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2), kao i LG XBOOM 360 su takođe nagrađeni, u kategorijama: proizvodnog dizajna, kao vodeći kada je reč o estetici, funkcionalnosti i tehnološkim inovacijama.

U okviru UX kategorija: modeli serije LG OLED Objet i LG StanbyME (model 27Art10) prepoznati su zbog svoje pogodnosti i komfora jer nude bolju upotrebljivost. Rukovanje StanbyME televizorom, olakšava intuitivni touch screen. Korisnički TV interfejs ovog uređaja, dizajniran je tako da bude drugačiji od bilo kog drugog i prilagođen ličnim navikama gledaoca.

Još od 1953. godine dizajneri i proizvođači teže da osvoje renomirano iF priznanje za dizajn. iF nagrada za dizajn, koju dodeljuje iF International Forum Design GmbH, sa sedištem u Hanoveru, spada u top 3 svetske nagrade za dizajn, pored Red Dot dodela i IDEA (International Design Excellence Award). iF nagrada je potvrda kvaliteta za izuzetan dizajn i izvanrednu korisničku uslugu za potrošače i korisnike i garantuje da je proizvod koji ima ovu oznaku, najbolji u svojoj klasi.

“Počastvovani smo jer smo odlikovani iF nagradom za dizajn, nakon što smo prethodno prepoznati i od Red Dot-a, za izvrsnost u istoj oblasti”, rekao je Lee Chul-bae, viši potpredsednik i izvršni direktor Life Innvoation Centra za dizajn, u okviru kompanije LG Electronics. „Konstantno težimo da kreiramo najbolje korisničko iskustvo uz vrhunsku estetiku, zbog čega nam je veoma važno što su naši napori prepoznati u okviru ove najprestižnije dodele nagrada na svetu.”