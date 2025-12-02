Kompanija LG Electronics učinila je važan korak u svojoj strategiji širenja na Bliskom istoku potpisivanjem strateškog partnerstva sa Expo City Dubai. Ovaj sporazum označava početak saradnje na izgradnji pametnog grada naredne generacije i predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata kompanije u domenu poslovanja sa državnim institucijama (B2G).

Dubai kao platforma za novu generaciju pametnih rešenja

Expo City Dubai, grad koji je nastao iz Svetske izložbe 2020. i koji uživa punu podršku Vlade Dubaija, postao je novo središte za primenu naprednih digitalnih rešenja i održivih tehnologija. Upravo u tom okruženju LG vidi prostor za razvoj infrastrukture koja prevazilazi okvire kućnih uređaja i ulazi u domene energetike, automatizacije i urbane mobilnosti.

Sporazum su potpisali izvršni direktor LG Electronics Vilijam Čo i Ahmed Al Katib, direktor za razvoj i isporuku u Expo City Dubai. Time je formalizovan nastavak dugogodišnje saradnje – saradnje koja je već obuhvatila isporuku LED displeja za Expo 2020, kao i ugradnih aparata za čak 3.000 domaćinstava u okviru projekta pametnog grada.

Od kućnih aparata do infrastrukture pametnih gradova

LG sve snažnije istupa na tržištu kao kompanija koja nudi koncept „Space as a Service” – rešenja optimizovana ne samo za domaćinstva već i za celokupnu urbanu infrastrukturu. U sklopu novog partnerstva, kompanija će isporučiti više ključnih tehnologija:

napredne AI sisteme za hlađenje data centara ,

platformu AI Home Hub za pametno upravljanje kućnim sistemima ,

rešenja za energetsku efikasnost u urbanoj sredini.

Ovaj pristup otvara mogućnost da Expo City Dubai postane regionalni centar za održive, visokotehnološke ekosisteme, dok LG dodatno učvršćuje svoju poziciju sveobuhvatnog provajdera rešenja u B2C, B2B i B2G segmentima.

Strateški zamah na tržištima UAE i Saudijske Arabije

LG već tri decenije posluje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odakle koordinira aktivnosti na čak 75 tržišta Bliskog istoka i Afrike. Poslednjih godina kompanija beleži ubrzan rast u segmentima komercijalnih i državnih projekata, naročito u oblasti klimatizacije, energetske efikasnosti i infrastrukture data centara.

Jedan od najznačajnijih poduhvata ostvaren je u septembru, kada je potpisan Memorandum o razumevanju za isporuku rashladnih rešenja za najveći AI data centar sa neto nultom emisijom u regionu, koji se gradi u Oxagonu, tehnološkoj zoni giga-projekta NEOM u Saudijskoj Arabiji. Ugovor je potpisan u saradnji sa kompanijama ACWA Power, SHAKER Group i DATAVOLT, čime je LG potvrđen kao ključni partner u stvaranju energetski efikasne AI infrastrukture nove generacije.

Decenijska saradnja sa SHAKER Group

Saradnja LG-a i kompanije SHAKER Group u Saudijskoj Arabiji započela je još 1995. godine, najpre u segmentu klima uređaja, a od 2006. i kroz zajedničku kompaniju. Ova dugoročna veza omogućila je LG-u stabilnu poziciju u B2C i B2B sektorima, dok se u poslednjoj deceniji fokus širi i na državne inicijative. Rezultat toga je stalan rast prihoda i sve veće učešće LG-a u nacionalnim projektima modernizacije.

Ambiciozni planovi do 2030. godine

LG Electronics postavio je jasan cilj: da do 2030. godine B2B segment nosi oko 45% ukupnih prihoda kompanije. Partnerstvo sa Expo City Dubai predstavlja važan korak ka ostvarenju tog plana – jer kompaniju pozicionira u samo središte projekata održivih gradova i AI infrastrukture na Bliskom istoku.

Izvršni direktor Vilijam Čo naglasio je da kompanija vidi Bliski istok kao region u kojem se brzo uvode napredne tehnologije:

„Uz naše diferencirane HVAC tehnologije i pametna rešenja zasnovana na AI Home Hub platformi, posvećeni smo doprinosu održivom rastu na Bliskom istoku“, naveo je Čo, ističući da LG planira da iskoristi nove B2B i B2G mogućnosti i da ih prilagodi razvojnim vizijama svake zemlje.

LG kao globalni inovator

Sa više od 75.000 zaposlenih i prisustvom u gotovo svim zemljama sveta, LG Electronics ostaje jedan od vodećih globalnih proizvođača potrošačke i profesionalne elektronike. Portfelj obuhvata televizore, kućne aparate, HVAC rešenja, monitore, robotske sisteme, komponente za automobilske sisteme i napredne brendove kao što su LG SIGNATURE i LG ThinQ.