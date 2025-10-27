LG MAGNIT Active Micro LED donosi kućni bioskop sledeće generacije uz 4K, Dolby Vision i α9 AI procesor.

Dok industrija televizora već godinama balansira između OLED-a i QLED-a, LG je povukao potez koji bi mogao promeniti način na koji doživljavamo kućni ekran. Novi LG MAGNIT Active Micro LED nije samo još jedan luksuzni televizor — to je sistem koji uvodi profesionalni bioskopski kvalitet slike u privatni prostor. U pitanju je 136-inčni ekran sa 4K rezolucijom i kontrastom od 1.000.000:1, koji koristi Active Matrix Micro LED tehnologiju, do sada rezervisanu za korporativne video zidove i specijalizovane instalacije.

U suštini, svaki piksel na ovom ekranu je sopstveni izvor svetlosti. Za razliku od LCD i OLED panela, gde svetlost dolazi iz pozadinskog izvora ili organskih dioda, Micro LED koristi mikroskopske neorganske diode koje emituju svetlost nezavisno, pružajući neverovatnu kontrolu kontrasta, trajnost i uniformnost prikaza.

Active Matrix: gde fizička preciznost susreće digitalnu inteligenciju

LG-ev Active Matrix pristup omogućava precizno upravljanje svakim pikselom pojedinačno. Kod klasičnih “Passive Matrix” sistema, pikseli se kontrolišu po redovima i kolonama, što ograničava brzinu i preciznost prikaza. U Active Matrix konfiguraciji, svaki piksel ima sopstveni tranzistor, što donosi neuporedivu oštrinu i dinamiku slike.

U praksi, to znači da tamne scene zaista postaju crne, a svetle — bez preeksponiranih delova. U kombinaciji sa Dolby Vision HDR-om, prikaz boja i kontrasta dostiže nivo koji donedavno nije bio moguć ni u komercijalnim bioskopima.

LG je, uz to, minimalizovao refleksije i treperenje, a spoj modula izveden je gotovo neprimetno. Na taj način stvoren je ekran koji više liči na digitalnu platnu nego na televizor.

Pametni sistem u službi emocije

Srž novog MAGNIT sistema čini α9 AI procesor šeste generacije, zadužen za “čitanje” namere autora i optimizaciju svake scene u realnom vremenu. Procesor prepoznaje lica, objekte i teksture, analizira pozadine i vrši korekcije na nivou piksela, kako bi korisnik video ono što je reditelj želeo da prikaže.

Brzina osvežavanja od 144Hz čini ovaj sistem pogodnim i za gejming, naročito za korisnike koji žele “endgame” iskustvo bez kompromisa u odzivu. Uz podršku za eARC (enhanced Audio Return Channel) i 4.2-kanalni zvuk snage 100W, LG je uspeo da spoji performanse slike i zvuka u jedinstveno iskustvo.

Micro LED naspram OLED-a: kraj jedne i početak druge ere?

U poslednjih deset godina, OLED je bio sinonim za vrhunski prikaz boja i dubinu crne, ali i za ograničen vek trajanja i rizik od “burn-in” efekta. Micro LED eliminiše te nedostatke: koristi neorganske diode, koje su dugotrajnije i otpornije na degradaciju.

Za razliku od OLED-a, koji može pretrpeti promenu nijansi nakon dužeg korišćenja, Micro LED paneli ostaju stabilni i uniformni čak i nakon hiljada sati rada, što ih čini pogodnim ne samo za luksuzne domove već i za profesionalne video zidove, muzeje i studije za emitovanje.

Prema dostupnim specifikacijama, LG MAGNIT ima i TÜV Rheinland sertifikat za uniformnost boja i FCC Class 2 potvrdu za bezbednost upotrebe u stambenim objektima, što ga izdvaja od konkurencije.

Kada AI procesor postane umetnički kurator

Zahvaljujući LG-evom webOS ekosistemu, MAGNIT ne funkcioniše samo kao uređaj za gledanje filmova. Platforma omogućava pristup servisima kao što su LG Channels (besplatan FAST streaming), Netflix, Prime Video, kao i LG Gallery+, koji ekran pretvara u digitalnu galeriju umetničkih dela.

Ovaj koncept “živog zida” (Living Wall Display) nije nov — ali ga LG sada prvi put uvodi u potpuno integrisanom obliku, gde veštačka inteligencija automatski bira i prilagođava umetnički sadržaj osvetljenju i dobu dana.

Kroz AirPlay 2 i Miracast, korisnici mogu bežično deliti sadržaj sa mobilnih uređaja, pa ekran postaje i radna površina, gejming panel ili digitalni pano za prezentacije.

Novi luksuz: estetika prostora i tehnološka skromnost

Sa fizičkom širinom od gotovo tri metra, LG MAGNIT nije samo uređaj već element enterijera. Kompanija naglašava da je svaki panel modularan, što omogućava jednostavnije održavanje i mogućnost prilagođavanja različitim prostorijama — od penthausa do korporativnih sala.

Estetski pristup ovde je suprotan onome što smo navikli da vidimo kod ultra-tankih televizora. MAGNIT ne pokušava da nestane u prostoru; on ga preuzima. U tom smislu, LG se nadovezuje na trend koji se već vidi u luksuznom segmentu tehnologija za “well-being”, gde uređaji nisu skriveni, već pažljivo dizajnirani kao deo ambijenta — poput Bang & Olufsen zvučnika ili Samsungovih “The Frame” televizora.

Perspektiva tržišta: gde Micro LED ima smisla

Micro LED tehnologija, iako impresivna, još uvek je tehnički i finansijski zahtevna. Cena jednog LG MAGNIT sistema meri se u desetinama hiljada evra, što ga svrstava u kategoriju premium luksuza. Međutim, analitičari ističu da je ovo naredna logična faza razvoja velikih ekrana, jer Micro LED donosi superiorne performanse bez ograničenja OLED-a.

U B2B segmentu, LG već koristi slične module u komercijalnim video zidovima i digitalnim signalizacijama. Uvođenjem MAGNIT-a u potrošački segment, kompanija testira teren za širu primenu ove tehnologije, slično kako je Apple pre deset godina postepeno uvodio Retina displeje u različite kategorije uređaja.

Mikro dioda, makro iskustvo

Sa LG MAGNIT Active Micro LED sistemom, granice između televizora, monitora i projektora postaju sve tanje. Ovaj proizvod ne cilja prosečnog korisnika — on je namenjen vizionarima, entuzijastima i profesionalcima koji žele najbolje od slike i zvuka, ali i od estetike prostora.

U tehnološkom smislu, MAGNIT pokazuje da budućnost kućne zabave ne leži samo u većoj dijagonali, već u inteligentnoj sintezi svetlosti, algoritma i prostora. U tom kontekstu, LG ne prodaje samo ekran, već — iskustvo.