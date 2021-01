LG osvojio skoro 200 priznanja na ovogodišnjem digitalnom CES-u

Osvojeno je više od 190 priznanja uključujući i sedmo uzastopno priznanje za dominantan LG OLED TV

Kompanija LG Electronics (LG) je osvojila rekordan broj nagrada na ovogodišnjem digitalnom CES-u, i to više od 190 priznanja u kategorijama kućnih aparata, kućne zabave, IT i mobilnih telefona.

LG OLED TV nagrađen je Engadget’s Best of CES nagradom (zvaničnom nagradom CES programa) u kategoriji televizora i to sedmu godinu zaredom. Ove godine, LG C1 serija OLED televizora izdvojila se u odnosu na hiljade predstavljenih televizora. Nakon prikazivanja na CES 2021, pametni telefon LG Rollable osvojio je Engadget’s Best of CES nagradu u kategoriji najbolji telefon/mobilni uređaj.

Renomirani LG OLED televizori odneli su najviše nagrade i počasti, nastavljajući dominaciju na CES događajima. Među novim LG modelima televizora, visoko kotiran među stručnjacima, nalazi se i OLED evo serija LG G1, sledeći korak u evoluciji OLED tehnologije koji je već odlikovan priznanjima poznatih časopisa The Verge, Rolling Stone i Gear Patrol. Novi OLED TV LG A serije nagrađen je nagradom Digital Trends kao Top Tech of CES 2021: Best in Show, dobivši epitete “pragmatičnog proizvoda“ zahvaljujući kombinaciji kvaliteta i atraktivne cene.

InstaView™ Door-in-Door® frižideri poneli su najvišu nagradu u kategoriji kućnih aparata, dobivši priznanja od Tom’ Guide, WIRED, Newsweek i PCMag. LG WashTower™, elegantno rešenje za pranje veša koje zauzima polovinu prostora dok se „hvata u koštac“ sa velikom količinom veša, prepoznata je od strane vodećih lifestyle časopisa poput House Beautiful i Best Products.

Od zvaničnih nagrada koje dodeljuje Asocijacija Potrošačkih Tehnologija (CTA®), kompanija LG je osvojila 24 CES nagrade za inovaciju, uključujući nagradu „Najbolji u Inovaciji“ koja je dodeljena LG C1 OLED televizoru i LG InstaView ThinQ frižideru koji ima funkciju glasovnog prepoznavanja. Priznanja koja je kompanija LG osvojila, dodeljivao je stručni žiri sačinjen od ljudi iz velikih medijskih kuća poput USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women’s Health, Business Insider i drugih.

Najviša priznanja koje je kompanija LG osvojila CES 2021:

LG C1 4K OLED televizori

Engadget: Najbolji na CES 2021.

CNET: Najbolji televizori na CES 2021.

Gear Patrol: Najbolji i “najluđi“ televizori na CES 2021.

USA Today/Reviewed.com CES nagrada po izboru urednika

Techlicious: CES nagrada za najbolji izbor

LG G1 Gallery serija “evo“ 4K OLED televizori

Business Insider: Najbolji televizori na CES 2021.

CNET: Najbolji televizori na CES 2021.

Digital Trends: Najbolji televizori na CES 2021.

HD Guru: Najbolji dizajn OLED televizora

IGN: CES 2021 – najveća i najbolja otkrića

LG A1 4K OLED televizori

Digital Trends: nagrada za Najbolju tehnologiju na CES 2021.

USA Today/Reviewed.com CES nagrada po izboru urednika

T3: Najbolji televizori na CES 2021.

Wirecutter: „Čemu se najviše radujemo“

LG QNED Mini LED TV

CNET: Najbolji televizori na CES 2021.

TWICE Picks Nagrada 2021.

Tom’ Guide: Najbolji televizori na CES 2021.

Gizmodo: Svi najbolji televizori prikazani na CES 2021.

LG UltraFine OLED Pro Monitor

Android Authority: CES nagrada za najbolji izbor

Digital Trends: Najbolji monitori na CES 2021.

Gear Patrol: Najbolje što smo videli na CES 2021.

Newsweek: Najbolje na CES 2021.

LG Rollable Smartphone

CNN: Najbolja tehnologija na CES 2021.

Digital Trends: 15 najzanimljivijih uređaja na CES 2021.

Engadget: Najbolje na CES 2021.

FOX News: Najbolje na CES 2021.

Robb Report: 10 najboljih uređaja i opreme na CES 2021.

Wall Street Journal: Najbolje na CES 2021.

LG WashTower

T3: Najbolji kućni uređaj na CES 2021.

House Beautiful: Najbolje na CES 2021.

CTA nagrada za inovaciju

Best Products: Apsolutno najbolje na CES 2021.

Android Authority: CES nagrada za najbolji izbor

LG InstaView Door–in–Door Frižider

Residential Systems Picks Nagrada

Tom’s Guide: Nagrada CES 2021.

PCMag: Nagrada TechX

Newsweek: Najbolje na CES 2021.

Business Insider: 15 najboljih proizvoda prikazanih na CES 2021.

LG InstaView Range sa Air Sous Vide

Reviewed.com: CES nagrada po izboru urednika

T3: Najbolje na CES 2021.

Techlicious: CES nagrada za najbolji izbor

LG CordZeroThinQ A9 Kompresor+

Business Insider: 11 najboljih kućnih aparata i uređaja na CES 2021.

CTA nagrada za inovaciju

Reviewed.com: CES nagrada po izboru urednika

Women’s Health: Najbolja nova tehnologija na CES 2021.