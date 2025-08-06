LG predstavio revolucionarni OLED gejming monitor četvrte generacije sa VESA DisplayHDRT True Black 500 sertifikatom

LG Electronics (LG) zvanično je predstavio UltraGear™ 27GX700A, prvi gejming monitor na svetu koji koristi četvrtu generaciju Tandem OLED tehnologije, sertifikovanu po standardu VESA DisplayHDR™ True Black 500. Namenjen zahtevnim igračima, ovaj model od 27 inča pruža izuzetno impresivno vizuelno iskustvo sa izvanrednom osvetljenošću i performansama za brzu i dinamičnu gejming akciju.

Novi LG UltraGear koristi revolucionarnu četvrtu generaciju OLED tehnologije i primarnu RGB Tandem strukturu, koja značajno unapređuje osvetljenost i tačnost boja. Za razliku od konvencionalnih OLED rešenja sa jednim slojem crvene, zelene i plave svetlosti, ovaj LG model četvrte generacije koristi četvoroslojnu emisijsku strukturu tako što crvene i zelene slojeve deli u zasebne slojeve.

Ova napredna OLED arhitektura omogućava UltraGear 27GX700A monitoru da postigne izuzetno duboke crne tonove i blistave osvetljene detalje, pružajući impresivnije vizuelno iskustvo kako u svetlim, tako i u tamnim scenama. Monitor je sertifikovan od strane UL Solutions za “Perfect Black” performanse i prvi je OLED gejming monitor na svetu koji je dobio VESA DisplayHDR™ True Black 500 sertifikat – industrijski standard za nivo crne boje i preciznost reprodukcije boja. Zahvaljujući sposobnosti da prikaže i najsuptilnije detalje u najmračnijim delovima slike, ovaj monitor omogućava igračima da lakše uoče protivnike skrivenе u senkama i da se lakše snalaze u mračnim okruženjima, čime se postiže veći nivo uranjanja u igru i jasnija vizuelna percepcija.

Performanse u reprodukciji boja su podjednako impresivne. Monitor pokriva 99,5 odsto DCI-P3 spektra, pružajući žive i verne boje. Sertifikovan je od UL Solutions za “Perfect Color Consistency” i od Interteka za “100% Color Fidelity”, što garantuje preciznu i ujednačenu reprodukciju boja na svim nivoima osvetljenja. Sa maksimalnom osvetljenošću od 1.500 nita, 27GX700A pomera granice OLED tehnologije, donoseći dramatičan kontrast i intenzitet slike koji dodatno osnažuju svaki gejming trenutak.

Pored vrhunskog kvaliteta slike, LG je u panel integrisao tehnologije za zaštitu očiju, koje smanjuju zamor prilikom dugotrajnog igranja, posebno kod podešavanja na maloj udaljenosti. Monitor je sertifikovan od UL Solutions za “Eyesafe® 3.0”, “Flicker-Free”, “Discomfort Glare-Free” i “Low Blue Light”, čime ispunjava stroge globalne standarde za dugoročnu udobnost gledanja.

UltraGear 27GX700A je dizajniran i za vrhunske gejming performanse, sa QHD rezolucijom (2.560 x 1.440), ultra-brzim vremenom odziva od 0,03 milisekunde (Gray-to-Gray) i osvežavanjem od 280Hz. Ove karakteristike garantuju glatku i responzivnu igru, idealnu za takmičarske igrače kojima je potrebna preciznost.

Za neprekidno i fluidno igranje, monitor je kompatibilan sa NVIDIA® G-SYNC® i AMD FreeSync™ Premium Pro tehnologijama, koje eliminišu kidanje i seckanje slike. Uz to, LG Advanced Anti-Reflection Technology značajno smanjuje odsjaj na ekranu, pružajući bolju vidljivost i u jako osvetljenim prostorijama. Zahvaljujući elegantnom dizajnu bez ivica sa sve četiri strane, prostor ekrana je maksimalno iskorišćen, što dodatno doprinosi uranjanju u igru, naročito kod postavki sa dva ili tri monitora.

“Uvođenjem revolucionarne četvrte generacije OLED tehnologije, LG potvrđuje svoju vodeću poziciju na tržištu gejming monitora visokih performansi,” izjavio je YS Lee, direktor IT poslovanja u LG Media Entertainment Solution Company. “Naša najnovija dostignuća osmišljena su da premaše očekivanja igrača širom sveta i pruže im neuporedivi gejming doživljaj.”

LG UltraGear™ 27GX700A OLED gejming monitor je dostupan globalno od 20. jula, sa prvim lansiranjima u Južnoj Koreji i Kini.