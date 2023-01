LG predstavio viziju “Bolji život za sve” na CES 2023 sajmu

Na ovogodišnjem CES-u 2023 (Consumer Electronics Show), glavni fokus kompanije LG Electronics bio je na održivom poslovanju. Na izložbi “Bolji život za sve” LG je predstavio svoju viziju društveno održivog upravljanja (ESG) i najnovije inovacije.

Na izložbi su prikazani radovi četvoro finalista velikog konkursa za nagradu “LIFE’S GOOD”, koji je organizovan da širi LG-ovu poruku i osnažuje inovatore koji koriste svoje izume za dobrobit ljudi i planete. Društveno održiva agenda (ESG) bila je inkorporirana na svim nivoima izložbe “Bolji život za sve”, uključujući ekološke materijale korišćene za izradu zone, informacije dostupne u Brajevom pismu i vodiče na znakovnom jeziku.

Društveno održiva agenda (ESG) bila je inkorporirana na svim nivoima u okviru izložbe Bolji život za sve.. Info materijali dostupni u tom delu izložbe našli su se i u formi Brajevog pisma za slepe i slabovide i bili su postavljeni tako da budu jednostavni za čitanje posetiocima sa invalidskim kolicima. Vodiči na znakovnom jeziku takođe će biti dostupni, kao i LG CLOi – bot vodič programiran da navodi pomoću svojih digitalno – humanizovanih znakovnih komandi. Sama zona je bila napravljena od ekoloških materijala.

Bolji život za sve: Inovacije za održivu budućnost i bolji životni plan za 2030

U celini Za planetu predstavljene su razne održive inicijative kompanije LG koje uključuju uspostavljanje održivih ciklusa sa “zelenom” perspektivom kao glavnim prioritetom u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda, kao što je sakupljanje, odlaganje i reciklaža elektronskog otpada nakon prvobitnog korišćenja. Posetioci dela izložbe Za planetu mogli su da vide kako se sirovine ekstrahovane iz elektronskog otpada pribavljenog iz „Chilseo” centra za reciklažu kompnaije LG – (CRC) koriste u proizvodnji novih LG uređaja. Takođe u prvom planu u delu Za planetu, bio je i LG Pametni park u Čengvonu (Južna Koreja), sa energetski efikasnom fabrikom, gde je kompanija LG razvila novu tehnologiju reciklaže pene ekspandiranog polistirena (EPS), kako bi ambalaže njihovih proizvoda bile još više ekološke.

Drugazona izložbe – Za ljude prikazao je napore kompanije LG da svoje proizvode i usluge učini pristupačnijim, u vidu novih dostignuća. Ovde je uključen razvoj priručnika za proizvode koji obuhvataju glasovne i znakovne priručnike, sa implementiranim pristupačnim karakteristikama, kao što su prepoznavanje govora i senzore za motorno detektovanje – koji uključuje široki asortiman LG proizvoda. Posetioci su bili u prilici da sami isprobaju nove funkcije, kao što je glasovna komanda koja se pretvara u tekst do ekrana za glasovni jezik koji lako može da se pomera i menja veličinu.

Naša posvećenost – treća celina izložbe Bolji život za sve, učinila je transparentnim zalaganje za održivu budućnost – što je ujedno i konačni cilj Plana za bolji život 2030. Kompanija LG ima za cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) koji se oslobađaju u proizvodnji, za 50 odsto u odnosu na koncentraciju iz 2017. godine i za 20 odsto u odnosu na 2020. kada je reč o istom efektu koji se oslobodi korišćenjem sedam glavnih proizvoda po jednoj poslovnoj jedinici do 2030. godine. Štaviše, kompanija najavljuje pristupačnije funkcije za sve svoje proizvodne linije do 2025. godine, kao i glasovne instrukcije i video priručnik na znakovnom jeziku za svaki LG proizvod do 2030. godine.

„U kompaniji LG stalno postavljamo izazove sami sebi, kako bismo svoju viziju “Bolji život za sve “, što pre pretvorili u realnost, rekao je Lee Jeong-seok, šef Globalnog Marketing centra LG Electronics. „Naša izložba čiji je glavni fokus bio društveno održivo upravljanje (ESG) predstavila je vrednosti, odlučnost i posvećenost kao glavne pokretače na putu ka održivosti, kao i inovativne tehnologije i prakse koje razvijamo da bismo obezbedili svetliju budućnost.”