LG prepoznat kao lider u oblasti zaštite životne sredine

Kompanija LG Electronics (LG) našla se na Dow Jones Sustainability™ World Index listi, koju sačinjavaju globalni lideri u oblasti održivosti. Listu je kreirala korporacija S&P Global na osnovu procene korporacijske održivosti. Takođe, Corporate Knights je takođe uvrstila kompaniju LG među 100 najodrživijih korporacija na svetu.

Kompanija LG se našla na ovim prestižnim listama nakon što je značajno smanjila uticaj svojih proizvoda na životnu sredinu – od dizajna i proizvodnje, preko pakovanja i transporta, sve do upotrebe i recikliranja – istovremeno smanjujući emisiju štetnih gasova u svim zemljama gde posluje.

Kompanija LG je posvećena potpunom prelasku na obnovljivu energiju do 2050. godine što je ključna komponenta njene strategije održivosti. Od kako se 2019. obavezala strategiji Zero Carbon 2030, kompanija sprovodi različite inicijative kako bi ispunila svoje obaveze do zadatog roka. Do 2030. godine planirano je smanjenje emisije ugljenika za 50 odsto na svim poslovnim lokacijama kompanije LG širom sveta, u odnosu na brojke iz 2017. uz istovremeno povećanu upotrebu obnovljive energije.

Pored toga, Agencija za zaštitu životne sredine u SAD je 2022. godine dodelila kompaniji LG tri nagrade u različitim kategorijama. Od odgovornog recikliranja oko 22.675 tona elektronskog otpada u Sjedinjenim Državama tokom prošle godine, do prilagođavanja životnog ciklusa soundbar uređaja principima održivosti, kao i razvoja naprednih adaptivnih kompresora za frižidere. Uz sve to, kompanija LG je već osmi put ENERGY STAR® partner godine.

Svetski indeks održivosti Dow Jones predstavlja 10 odsto od najvećih 2.500 kompanija u okviru S&P Global BMI liste, na osnovu dugoročnih ekonomskih, ekoloških i društvenih kriterijuma. Global 100 kompanije Corporate Knights rangira 100 korporacija koje su najodrživije na svetu ostvarujući kontinuiran rast profita i izvanredan učinak u ključnim ekološkim, društvenim i upravljačkim (ESG) pokazateljima.