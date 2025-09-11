LG redefiniše iskustvo u vozilu – gejming uz Xbox i sastanke uz Zoom

Personal magazin

LG pionir u eri softverski definisanih vozila sa webOS platformom za automobilsku zabavu

LG Electronics (LG), jedan od vodećih inovatora u oblasti mobilnosti, dodatno učvršćuje svoju poziciju u eri softverski definisanih vozila (SDV) predstavljanjem Automotive Content Platform (ACP) zasnovane na webOS-u. Zahvaljujući snažnim partnerstvima i inovativnim rešenjima, LG vozila pretvara u dinamične hubove za digitalno iskustvo.

Na sajmu IAA MOBILITY 2025 u Minhenu, jednom od najvećih globalnih događaja u oblasti mobilnosti, kompanija je održala konferenciju za medije pod nazivom „Redefinisanje iskustva u kabini: Zašto je važan ekosistem automobilskog sadržaja“. Tom prilikom predstavljeni su novi strateški partneri kompanije LG, među kojima su Xbox i Zoom.

„Kombinujući skoro sedam decenija iskustva sa korisnicima u segmentu kućnih aparata i IT rešenja, LG ima jedinstvenu prednost da redefiniše vozilo, od običnog prevoznog sredstva do životnog prostora koji je u potpunosti posvećen korisniku“, izjavio je Eun Seok-hyun, predsednik LG Vehicle Solution kompanije. „Naš cilj je da do 2030. godine webOS ACP bude prisutan u 20 miliona vozila širom sveta, uz stalno širenje ponude sadržaja i usluga.“

Xbox donosi gejming u automobil

Partnerstvo sa Xbox omogućava da putnici uživaju u bogatom gejming iskustvu direktno iz vozila. Putem Xbox aplikacije na LG ACP platformi, korisnici sa aktivnom Game Pass Ultimate pretplatom, bežičnim kontrolerom i internet konekcijom moći će da igraju stotine naslova, uključujući popularne igre poput Doom: The Dark Ages i Forza Horizon 5, i to preko cloud gejminga, bez potrebe za dodatnim konzolama.

„Naša misija je da igračima pružimo mogućnost da igraju bilo gde. Zajedno sa kompanijom LG, donosimo Xbox iskustvo i u automobil, što svako putovanje čini zabavnijim i fleksibilnijim“, izjavio je Chris Lee, potpredsednik marketinga za Xbox.

Zoom menja način poslovne komunikacije u vozilu

Uvođenjem Zoom aplikacije u ACP, LG proširuje granice poslovne komunikacije, a vozilo pretvara u mesto za produktivan rad u pokretu. Na ovaj način vozači i putnici mogu da prisustvuju sastancima i obavljaju poslovne zadatke uz optimizovan interfejs koji smanjuje distrakcije i čini vožnju bezbednijom.

„Verujemo da ljudi treba da se povezuju gde god se nalazili – kod kuće, u kancelariji ili u automobilu. Saradnja sa kompanijom LG otvara potpuno novu dimenziju komunikacije u pokretu“, rekao je Brendan Ittelson, direktor za poslovni razvoj u kompaniji Zoom.

Od dnevne sobe do puta – poznato webOS iskustvo

Nadovezujući se na ogroman uspeh webOS sistema koji danas pokreće preko 240 miliona pametnih televizora širom sveta, LG sada isti intuitivan i pouzdan doživljaj donosi u vozila. Putnici mogu da uživaju u sadržaju na više ekrana* unutar vozila, od globalnih servisa kao što su Netflix, Disney+, YouTube i LG Channels, do lokalnih platformi poput TVING i WAVVE u Koreji, a uskoro i RakutenTV i Joyn u Evropi, te U-NEXT u Japanu.

LG ACP, deo šireg rešenja LG AlphaWare, omogućava visokokvalitetno iskustvo u automobilu koje proširuje koncept „dnevne sobe“ i na putovanje, dajući vožnji novu vrednost. Pored putničkih automobila, LG planira širenje i na komercijalna vozila, približavajući viziju automobila kao „životnog prostora na točkovima“.


