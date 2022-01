LG televizori za 2022. emituju sliku vrhunskog kvaliteta, nude veće ekrane i Smart Lifestyle usluge

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je svoju najnapredniju i najimpresivniju TV liniju do sada, na čelu sa izuzetnim OLED televizorima. Zahvaljujući moćnim tehnologijama za obradu slike i poboljšanim webOS-om, koji nudi još naprednije funkcije i usluge, očekuje se da će najnoviji modeli kompanije LG, pomeriti granice kada je reč o doživljaju gledanja televizije i korisničkom iskustvu.

LG OLED

Kao lider na globalnom tržištu premium TV-a već više od devet godina i dobitnik CES-ove nagrade za inovacije osam uzastopnih godina, LG OLED TV, preoblikovao je segment premium televizora, kako bi postao prvi izbor za milione potrošača širom sveta. OLED televizori koriste samosvetleće piksele koji se uključuju i isključuju kako bi se postigla savršeno crna, izrazito prirodne boje i beskrajni kontrast. Tehnologija OLED ekrana bez pozadinskog osvetljenja, čini ga tanjim i lakšim od bilo kog drugog i odaje utisak povijenog i savitljivog televozora.

Sa naprednim LG panelom, modeli nove G2 serije su klasa za sebe. U nekim od odabranih modela u okviru G2 i C2 serije primenjena je OLED evo tehnologija, za još veću osvetljenost ultrarealističnih slika, neverovatne jasnoće i detalja. Pored toga, pokrenuta novim α (Alpha) 9 Gen 5 inteligentnim procesorom, tehnologija kompanije Brightness BoosterTM, omogućava televizorima iz serije G2 da isporuče još veću osvetljenost, zahvaljujući poboljšanom procesu rasipanja toplote i unapređenom algoritmu.

LG G2 serija za 2022. uključuje modele: od 83 inča i prvi OLED na svetu od 97 inča i tako upotpunjuje liniju televizora od 55, 65 i 77 inča, koji se već nalaze u ponudi. LG G2 serija, prefinjenog je izgleda, zahvaljujući svom atraktivnom, flush-to-the-wall Gallery dizajnu. C2 serija nudi veoma širok asortiman, kada je reč o veličini ekrana: tu je prvi OLED TV od 42 inča – idealan za konzole i PC gaming, a slede ekrani od 48, 55, 65, 77, 83 inča. Osim elegantnijeg dizajna, ova OLED serija televizora ima i tanje okvire.

Brže i pametnije

Većina novih LG modela televizora koristi α 9 Gen 5 procesor, koji koristi duboko učenje kako bi pored kvaliteta slikama na ekranu dao trodimenzionalni karakter razlikujući elemente prednjeg plana i pozadine. Procesor α9 Gen 5 takođe proširuje mogućnosti LG-eve funkcije AI Sound Pro, kako bi gledaocima priuštio realističnije ozvučenje, omogućivši ugrađenim zvučnicima televizora da proizvode virtuelni 7.1.2 surround zvuk.

Unapređen korisnički doživljaj

Najnovija verzija LG inovativne Smart TV platforme pruža maksimalnu pogodnost i lakše nalaženje potrebnog sadržaja. WebOS 22 uvodi lične profile, tako da korisnici mogu da uživaju u sadržaju prilagođenijem za njih. U sklopu svakog profila, oni brzo mogu pristupiti svojim omiljenim streaming servisima, dobiti prilagođene preporuke sadržaja na osnovu istorije pregleda, primati obaveštenja u realnom vremenu i tako pratiti svoje omiljene sportske timove. Prijavljivanje na profile moguće je putem TV pretraživača ili preko pametnog telefona, pomoću NFC Magic Tap.

NFC Magic Tap se takođe može koristiti za reprodukovanje slike sa ekrana mobilnog uređaja na LG TV. Osim toga, korisnici mogu da reprodukuju sadržaj sa jednog televizora na drugi unutar jednog doma, koristeći Room To Room Share, što omogućava gledanje kablovskog ili satelitskog sadržaja na drugom TV-u preko Wi-Fi veze, bez dodatnog set-top-boxa. Takođe, novitet za 2022. predstavlja Always Ready, koji pretvara LG TV u media display, kada se ne koristi u okviru svoje osnovne namene. Lak za podešavanje preko setting menija, Always Ready aktivira se pritiskom na dugme koje se nalazi na LG daljinskom upravljaču, kako bi ekran transformisao u digitalno platno sa izloženim umetničkim delima, platformom za tačno vreme ili puštanje muzike.

Nadogradnja ThinQ AI, omogućava LG 2022. televizorima da budu u centru pametnih domova. Pored toga što korisnicima daje mogućnost da kontrolišu uređaje bez ikakvog napora, putem glasa i sinhronizuju ih sa drugim uređajima koji imaju ThinQ, ThinQ AI sada podržava i Matter – novi industrijski standard za bezbedniju i lakšu konekciju, u okviru pametnog doma, koji omogućava LG televizorima da rade kao kontrolori za ostale priključene uređaje.

Izvanredan kvalitet slike

Priznati od strane korisnika, tehnoloških stručnjaka i najvećih imena filmske industrije, LG OLED televizori nastavljaju da podižu nivo kvaliteta slike. Paneli na OLED uređajima za 2022. dobili su sertifikat globalne agencije za testiranje proizvoda Intertek, koji je potvrdio 100 odsto autentičnost boja i 100 odsto volumena boje. LG OLED televizori, jedinstveni su po sposobnosti uklapanja svojih boja u originalni izvor sadržaja i preciznog nijansiranja, bez obzira na to koliko svetle ili tamne mogu biti prikazane slike. TÜV Rheinland i Underwriters Laboratories sertifikovali su sve LG OLED2022 televizore kao televizore sa ekranima bez treperenja. TÜV Rheinland takođe je prepoznao LG OLED, kao panele sa niskom emisijom plave svetlosti, a to je potvrdila i Eyesafe – američka agencija za zdravstvene standarde, što ove televizore čini prvima na svetu, koji ispunjavaju njihove zahteve. I ne samo da LG televizori olakšavaju stvaraocima sadržaja da cene njihovu preciznost, oni takođe olakšavaju kupcima da gledaju filmove onako kako su njihovi stvaraoci i nameravali, jer su 2021. godine prvi ponudili automatsko prebacivanje na režim Filmmaker kada uživaju u sadržaju Amazon Prime Video-a.

Bez premca u gejmingu

LG OLED je tokom proteklih godina često bio okarakterisan kao prvi, u okviru naslova video igara: – prvi OLED TV koji podržava NVIDIA G-SYNC® Compatible i prvi 8K OLED TV koji omogućava 8K gejming, sa NVIDIA® GeForce RTX™ 30 serijom grafičkih kartica. Sa vremenom odziva od 1 milisekunde, malim ulaznim kašnjenjem i do četiri HDMI ulaza koji podržavaju multiple HDMI 2.1 funkcije, potpuno je razumljivo zašto je LG OLED idealan izbor za ljubitelje konzole i PC gaminga. Pritom, uz omogućenu podršku za NVIDIA GeForce NOW i Google Stadia cloud gaming platforme, igrači mogu da uživaju u video igrama, jednostavnim povezivanjem odgovarajućeg kontrolera.

Ono što je novitet u 2022. godini je da će LG korisnici moći lako da selektuju i biraju između funkcija specifičnih za igru i unapred podešenih postavki na ekranu, direktno iz TV Game Optimizator menija. Ovaj meni obezbeđuje brz pristup novom (Tamna soba/Dark Mode) režimu, koji prilagođava osvetljenost ekrana za bolje gejming (igračko) iskustvo, kada su svetla ugašena. Podešavanja za G-SYNC® Compatible, FreeSync™ Premium, kao i promenljivu brzinu osvežavanja (VRR), lako su dostupna, pomoću Game Optimizer-a. Novi sportski režim objedinjuje unapred podešene postavke za pucačine iz prvog lica, igre uloga i igre strategije u realnom vremenu, (first-person shooter, role-playing and real-time strategy games), prikazujući više detalja, kako bi sve izgledalo još realističnije.

LG QNED MINI LED

Kompanija LG demonstrirala je titulu lidera na polju LCD televizora predstavivši proširenu liniju QNED TV-a za 2022. Quantum Dot NanoCell tehnologija, u okviru novog asortimana, nudi vrhunsku reprodukciju boja, sa 100 odsto volumena. Precizno isporučujući boje bogatog spektra, u najsvetlijim i najtamnijim scenama, LG QNED Mini LED TV nudi neverovatan kontrast, zahvaljujući tehnologiji kompanije LG – Precision Dimming. Počevši od QNED90, svi modeli serije, sertifikovani su kao uređaji sa 100% konzistentnosti boja, tako da gledaoci svaki put vide istu, visoko kvalitetnu sliku, čak i kada gledaju pod različitim uglovima.

INTERAKTIVNO ISKUSTVO

Pored svega navedenog, kompanija LG u 2022. godini, takođe menja ulogu televizije, tako što dodaje nove usluge, kako bi iskustvo kućnog gledanja postalo personalizovanije i interaktivnije.

LIVENow – Nagrađivana aplikacija LIVENow nudi pristup onlajn koncertima, emisijama, sportskim i drugim ekskluzivnim događajima uživo, u kojima dok gledaju, korisnici, mogu i aktivno da učestvuju. Uz LIVENow, LG TV postaje portal za nova, virtuelna iskustva, uz mogućnost uživanja u koncertima sa prijateljima i porodicom, kao i fanovima iz celog sveta.

1M HomeDance – Za one koji žele da plešu poput njihovih omiljenih idola, kompanija LG TV predstavlja aplikaciju 1M HomeDance.

Kreiran u saradnji sa 1MILLION Dance Studio, jednim od najpopularnijih K-Pop koreografskih timova, aplikacija pruža širok izbor tutorijala, koji pomaže plesačima da usavrše svoje pokrete. Korisnici mogu ispitati svoju utreniranost, pomoću Camera Mode-a, dok đuskaju zajedno sa profesionalnim, 1MILLION koreografima, ili napraviti pauzu, sesti i gledati svoje omiljene plesne klipove.

LG Fitness – Kompanija je predstavlja svoju prvu, zdravstvenu platformu – LG Fitness, kako bi pomogla korisnicima da uživaju u zdravijem načinu života kod kuće. Korisnici mogu pronaći idealan plan vežbanja na osnovu preporuka sistema ili kreirati sopstveni, birajući između raznovrsnih opcija, kao što su: brzi HIIT, istezanje celog tela ili vođena meditacija, i uostalom, pratiti svoje aktivnosti i napredak na dashboard-u aplikacije.

Independa – Sa dolaskom Independe, korisnici će čak biti u prilici da, pomoću LG televizora, brinu o članovima svoje porodice na daljinu ili asistiraju starijim osobama. Kao prva tele-zdravstvena usluga podržana na LG televizorima, Independa ima intuitivan interfejs, koji korisnicima olakšava da započnu video ćaskanje sa svojim negovateljem ili lako pristupe ponudi relevantnih profesionalnih usluga. Obaveštenja pružaju informacije o pozivima, a za lična upozorenja moguće je podesiti više podsetnika. Sve ove notifikacije integrisane su u webOS. Profesionalne usluge, dostupne na Independi, obuhvataju i Dentulu (onlajn stomatološke konsultacije), Capital Rx (platformu apotekarskih popusta), Coverdell (pogodnosti stomatološkog osiguranja), WebMD (edukativne, medicinske video snimke) i Sprio100 (programe fitnesa za starije osobe), između ostalih.