Lokalac na internetu – humanost, zajednica i moda sa misijom

By

U vreme kada su digitalni svet i lokalna zajednica često udaljeni svetovi, projekat „Lokalac na internetu“ uspešno gradi most između njih. U pitanju je inicijativa Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), koja je započela kao simbol internet zajednice, a izrasla u pokret sa humanim ciljem – da podrži obrazovanje, nauku i mlade talente širom Srbije.

Projekat je započet 2020. godine izradom prve „Lokalac“ majice, u saradnji sa domaćim brendom Dechko Tzar. Od tada, Lokalac je postao više od garderobe – on je postao znak prepoznavanja za sve koji razmišljaju lokalno, stvaraju globalno i žele da doprinesu svojoj zajednici. Sav prihod od prodaje „Lokalac“ kolekcije usmerava se u podršku mladim talentima i društveno korisnim inicijativama.

Nova kolekcija za 2025. godinu donosi osvežen i proširen asortiman: pet stilizovanih majica za odrasle, majicu za decu, šolju, privezak i peškir za plažu – savršeni aksesoari za leto sa stavom.

Centralna parola Lokalca, “Locally grown, globally known”, oslikava duh inicijative: ideje rođene u lokalnoj zajednici mogu imati globalni uticaj. Kupovinom bilo kog artikla iz kolekcije direktno doprinosite stipendiranju dece u Kliker IT centru, kao i drugim društveno korisnim projektima. Svaki proizvod je znak solidarnosti sa onima koji se bore da ostvare svoje potencijale, uprkos izazovima.

Prva organizacija kojoj je „Lokalac na internetu“ pomogao bio je Centar za mlade talente „Nikola Tesla“. Zahvaljujući doniranim sredstvima, za 25 učenika kupljene su kotizacije za učešće na međunarodnim takmičenjima. Rezultat je bio čak 27 osvojenih medalja – 13 zlatnih i 14 srebrnih.

U 2024. godini, Lokalac je podržao i Matematičku gimnaziju, čiji su učenici, uz pomoć prikupljenih sredstava, posetili prestižnu Evropsku laboratoriju za nuklearna istraživanja – CERN, a trenutno pomaže udruženju Lice ulice, obezbeđujući opremu za prodavce – patike, rančeve, prolećne jakne i nove prsluke, čime se direktno utiče na poboljšanje uslova njihovog rada i dostojanstvo koje im ova inicijativa pruža.

Poseban simbol zajedništva i podrške lokalnoj sceni postao je Lokalac mural, koji krasi zid Svemirskog ranča u dorćolskom Gastrošoru. Oslikale su ga umetnice TKV i Zmaja, kao poklon gradu i njegovim lokalcima – mural koji slavi kreativnost, zajedništvo i lokalni duh.

Nova kolekcija je dostupna na webshopu brenda Dechko Tzar i u njihovim radnjama. Svaki kupljeni artikal je korak ka boljoj budućnosti jednog mladog naučnika, umetnika ili borca za svoje mesto u društvu.

Ako želite da i vi postanete deo ove priče, posetite lokalac.rs i saznajte više. Budite Lokalac na internetu – jer lokalno je važno.