Minimalistički dizajn Samsung Neo QLED 8K televizora

Jedan od postulata modernog dizajna, a posebno kada su u pitanju tehnološki proizvodi, jeste eliminisanje suvišnih elemenata nakon detaljnog analiziranja i definisanja onih neizostavnih. Upravo ovakvom estetikom vodi se i kompanija Samsung Electronics, koja konstantno radi na evoluciji dizajna svojih televizora, pružajući dodatnu vrednost kroz svedeniji izgled i ograničen broj elemenata.

Iako funkcionalnost ostaje ključna karakteristika svakog televizora, dizajneri iz kompanije Samsung takođe se fokusiraju i na gledalačko iskustvo, uzimajući u obzir prostor u kojem će se TV nalaziti i način na koji će se povezivati sa ostalim uređajima u okruženju. Zahvaljujući pažljivim istraživanjima različitih životnih stilova korisnika, dizajneri su uspeli da uklone sve elemente koji potencijalno mogu da ometaju gledalačko iskustvo na novim Samsung Neo QLED 8K televizorima, ostavljajući samo one koji doprinose gledanju sadržaja – što je i pravi smisao svakog televizora.

Brisanje svih granica

Infinity ekran, kao jedinstvena karakteristika u dizajnu Samsung televizora, omogućava maksimalno imerzivno iskustvo, uz minimalne ivice oko samog ekrana. Okvir Samsung Neo QLED 8K televizora stanjen je gotovo do nule, zahvaljujući naprednim tehnologijama i dizajnerskim tehnikama – izrađen od nerđajućeg čelika i debljine samo 0.8mm, ovaj okvir „briše granice” između ekrana i okoline, stvarajući iluziju da ekran lebdi u vazduhu.

„Infinity One dizajn kreiran je sa ciljem potpune integracije uređaja u okruženje, pa je stoga uklonjen svaki elemenat televizora koji ne doprinosi maksimizaciji površine za gledanje. Ovo je savršen primer smera u kojem smatramo da Samsung televizori treba da se razvijaju,” izjavio je Jangho Kim, jedan od Samsung Neo QLED dizajnera, i dodao da je tokom procesa dizajniranja pošao od jedinstvenog identiteta Samsung QLED 8K linije uređaja, unapređujući ga kroz bolje razumevanje korisnika i njihovih okruženja.

Uprkos tankom izgledu, performanse ovih televizora su i više nego moćne, zahvaljujući inovativnim tehnologijama. Otvor za zvučnik i subwoofer sistem, postavljeni na poleđini ekrana, emituju dovoljno bogat i kvalitetan zvuk, bez potrebe za dodatnim zvučnicima, a uz tehnologiju na bazi veštačke inteligencije, korisnici mogu da uživaju u zvuku prilagođenom sadržaju koji gledaju, kao i njihovom okruženju.

Unapređeni One Connect

Televizori koji se montiraju na zid obično podrazumevaju ugradnju dodatnih elemenata, dok oni sa postoljima zahtevaju stolove ili druge komade nameštaja, koji često mogu „zatrpati” prostoriju. Kako bi se izbegle bilo kakve nepotrebne situacije, Samsung One Connect sistem redizajniran je tako da se bez problema uklopi u različita životna okruženja, uz brzu i jednostavnu instalaciju.

Čitav proces redizajniranja vodio je Samsung dizajnere ka kreiranju novog dodatka – odvojivog Slim One Connect, koji u isto vreme služi kao stalak za televizor i glavno tehnološko čvorište.

„Prostori u kojima korisnici postavljaju svoje televizore postaju sve raznovrsniji. Budući da ljudi provode sve više vremena u svojim domovima, porasla je i želja da se dizajn enterijera poklapa sa ličnim ukusom korisnika. To nas je navelo da TV iskustvo analiziramo na mikro nivou, sve do najsitnijih detalja. Želeo sam da korisnicima pružim jednostavno iskustvo televizije, te smo zato i kreirali Attachable Slim One Connect koji se uklapa u svaki životni prostor”, rekao je Sangyoung Lee, jedan od Neo QLED dizajnera.

Kao što je to bio slučaj i do sada, Samsung i njegovi dizajneri nastaviće da preispituju i prevazilaze postojeće postulate, pružajući najfunkcionalnija dizajnerska rešenja usmerena ka postizanju najboljeg mogućeg gledalačkog iskustva za korisnike.