Motorola Edge 70 donosi rekordno tanak dizajn ispod 6 mm, MediaTek čipset i AI funkcije koje menjaju odnos snage i stila.

Novi pravac za Motorolu: kada estetika preuzme primat nad masivnošću

U industriji koja već godinama favorizuje sve veće, teže i masivnije telefone, Motorola Edge 70 se pojavljuje kao neočekivani preokret. Kompanija koja je pre deset godina gotovo nestala iz premijum segmenta sada ponovo skreće pažnju – ne spektakularnim specifikacijama, već telesnom arhitekturom uređaja.

Sa debljinom manjom od 6 mm, Motorola Edge 70 bi mogao postati najtanji pametni telefon 2025. godine, izazivajući direktno Apple, Samsung i Honor, čiji top modeli već godinama balansiraju između performansi i fizičkih ograničenja.

Promo video koji je procureo pre zvanične najave otkriva da je Motorola odlučila da rizikuje. Ravan ekran, kvadratna kamera postavljena bliže centru zadnje strane i dva sloja zelene nijanse ukazuju na povratak minimalističkom industrijskom dizajnu koji podseća na estetiku Motorola RAZR serije, ali bez preklapanja.

Rekordna tanak telefon – kompromis ili revolucija?

Debljina od ispod 6 mm nije samo estetska odluka. Ona podrazumeva inženjerske izazove: manji prostor za bateriju, veći rizik od pregrevanja i potrebu za inovativnim rasporedom komponenti.

Motorola, prema informacijama sa portala Benchmark.rs, koristi posebno izrađen aluminijumski okvir i ultra-tanak sloj Gorilla Glass zaštite. Time pokušava da balansira između čvrstoće i tanane forme.

The sub-6mm Motorola Edge 70. pic.twitter.com/I3WorcyvTj — Evan Blass (@evleaks) October 3, 2025

Kritičari već postavljaju pitanje – da li tržište zaista želi još tanje telefone?

Dok su modeli poput iPhone 15 Pro Max ili Samsung Galaxy S24 Ultra prešli u kategoriju “mini-tableta”, Edge 70 nudi suprotnu filozofiju: telefon koji je lako držati jednom rukom, ali i dalje pruža punu snagu modernog čipseta.

MediaTek Dimensity 7000: povratak srednjem segmentu sa stilom

Iako Motorola ne cilja direktno flagship kategoriju, Edge 70 dolazi sa MediaTek Dimensity 7000 procesorom – čipsetom koji u poslednjim testovima pokazuje performanse bliske Snapdragon 8 Gen 2, uz znatno nižu potrošnju energije.

Uz 12 GB RAM-a, ovaj model nagoveštava da Motorola želi da postane referenca u premium mid-range klasi, gde se granice između srednje i visoke kategorije sve više brišu.

Za korisnike koji ne žele da plate 1.000 evra za novi telefon, ali traže uređaj koji ne pravi kompromis između dizajna i brzine, Edge 70 bi mogao postati zlatna sredina. Ovakav pristup podseća na uspeh koji su ranije ostvarili modeli kao što su OnePlus Nord 3 ili Nothing Phone (2) – telefoni koji donose “flagship iskustvo” bez “flagship cene”.

Kamera koja prati estetiku, a ne samo broj megapiksela

Novi dizajn kamere u središnjem delu zadnje strane odražava simetriju i balans. Motorola je time odstupila od klasičnog “ugla” pozicioniranja sočiva, karakterističnog za većinu proizvođača.

Iako se očekuje da zadrži 50 MP glavni senzor i 10 MP telefoto objektiv, Edge 70 donosi vizuelni pomak: sočiva su istaknuta u boji kućišta, sa refleksnim prstenovima koji podsećaju na analogne objektive.

Takav potez nije slučajan – prema analitičarima sa GSMArena, Motorola pokušava da brendira fotografski identitet, slično kao što to radi Xiaomi sa Leica partnerstvom. Ovaj “dizajnerski potpis” treba da učini da se Edge modeli prepoznaju već na prvi pogled.

AI funkcije i pametno procesiranje slike

Promo video otkriva i AI integraciju na nivou uređaja, što je signal da Motorola želi da zadrži korak sa industrijom koja sve više koristi lokalne modele veštačke inteligencije.

S obzirom na to da Google, Samsung i Apple već razvijaju sopstvene AI ekosisteme (Gemini, Galaxy AI, Apple Intelligence), očekuje se da Motorola koristi MediaTek APU (AI Processing Unit) za obradu slike, detekciju scena i optimizaciju baterije.

To znači da bi korisnici mogli dobiti AI portretne modove, automatsko prepoznavanje teksta i objekata, pa čak i inteligentno prilagođavanje boja u realnom vremenu – sve bez potrebe za internet konekcijom.

Takva lokalna obrada podataka smanjuje kašnjenje i čuva privatnost, što bi moglo postati ključna prednost u eri sve strožih propisa o ličnim podacima u EU.

Povratak ravnog ekrana: praktičnost pre estetike

Ravan ekran koji se vraća u Edge 70 seriju nije samo retro detalj.

Posle nekoliko generacija zakrivljenih “edge” displeja, Motorola je konačno poslušala korisnike koji su se žalili na pogrešne dodire, refleksije i skuplju zamenu stakla.

Sada je fokus na funkcionalnosti – precizniji prikaz boja, bolji odziv pri igranju i znatno lakša zamena u servisu.

Ova odluka podseća na Appleovu politiku “manje je više”: povratak klasičnim formama uz prefinjene materijale i precizan inženjering.

Ravni ekran donosi i bolju kompatibilnost sa zaštitnim folijama, čime se smanjuje trošak održavanja, što je detalj koji često zanemaruju i proizvođači i korisnici.

Lansiranje tokom oktobra: tiha trka sa velikima

Prema dostupnim informacijama, Motorola planira premijeru tokom oktobra, najpre u Kini, a zatim na globalnom nivou. Ovaj vremenski okvir nije slučajan – dolazi neposredno nakon predstavljanja novih Pixel i iPhone modela, čime Motorola želi da zauzme vakuum u pažnji publike između gigantskih lansiranja.

Strategija podseća na 2023. godinu, kada je Motorola Edge 40 Neo osvojila tržišta poput Indije i Evrope zahvaljujući agresivnom odnosu cene i performansi.

Ako Edge 70 uspe da ponovi tu formulu, mogao bi ozbiljno uzdrmati segment u kojem dominiraju Xiaomi 14T i Samsung Galaxy A55.

Šta ovaj model znači za Motorolu i tržište?

Motorola se poslednjih godina vraća u fokus zahvaljujući modelima koji kombinuju dizajn, praktičnost i fer cenu.

Edge 70 ide korak dalje – predstavlja pokušaj da se brend pozicionira kao stilizovana alternativa između Applea i Xiaomija.

Ako se tvrdnje o debljini ispod 6 mm potvrde, Motorola će postaviti novi industrijski reper, ne samo u estetskom, već i tehnološkom smislu – jer takva konstrukcija zahteva inovacije u disipaciji toplote i rasporedu antena.

Za korisnike, to znači laganiji, tanji i vizuelno prefinjeniji telefon, ali i test poverenja: koliko smo spremni da žrtvujemo kapacitet baterije zarad estetike?

Motorola se vraća sa identitetom

Edge 70 nije samo novi telefon, već izjava o dizajnerskoj filozofiji.

U vremenu kada većina proizvođača trči za većim ekranima i AI marketinškim hiperbolama, Motorola bira jednostavnost – i time paradoksalno postaje inovativna.

Ako potvrđene informacije zaista odgovaraju stvarnosti, Edge 70 bi mogao postati najveće iznenađenje jeseni 2025. godine.