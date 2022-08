N-able lansirao N-sight RMM – sve-u-jednom platformu za rastuće MSP-ove

N-able, Inc., globalna softverska kompanija koja pomaže dobavljačima IT usluga da isporuče daljinski nadzor i upravljanje, zaštitu podataka u vidu usluge i bezbednosna rešenja, objavila je da je lansirala N-able N-sight™ RMM, kompletno rešenje za rastuće provajdere objedinjenih usluga (MSP) sa vodećim mogućnostima. Kombinovanjem N-able nagrađivanog RMM-a zasnovanog u oblaku, N-able Take Control za daljinsku podršku, kao i MSP Manager za automatizaciju profesionalnih usluga, N-sight olakšava MSP-ovima da brzo započnu i efikasno skaliraju zadatke po veoma konkurentnoj ceni.

„MSP-ima na različitim nivoima rasta potrebno je rešenje ’skrojeno po meri’ jer se u suprotnom može desiti da traže iglu u plastu sena”, izjavio je Majk Adler, glavni tehnološki direktor. „Zato smo pokrenuli N-sight, kako bismo pomogli da se izjednače uslovi na terenu. Ovo rešenje je dovoljno moćno za napredne MSP, ali je napravljeno posebno za one koji su na početku svog poslovnog puta. Uzbuđeni smo što im donosimo zaista kompletno rešenje koje pruža sve što im je potrebno da optimizuju svoje poslovanje i rastu s njima uz cenu koja reflektuje njihov budžet.”

N-sight donosi:

Windows®, Linux®, i najbolji u klasi Apple® daljinski nadzor i mogućnosti upravljanja: Jednostavna kontrolna tabla koja ističe kritične informacije tokom operativnih špiceva Automatizacija bez koda sa više od 600 skripti za ubrzanje Najbolje na tržištu, fleksibilno upravljanje zakrpama kako bi uređaji bili usklađeni i bezbedni

Take Control, rešenje za brzo daljinsko upravljanje: „Fast Assist“ za brzo upravljanje udaljenim radnim površinama, uključujući uživo chat Mobilna podrška za potpuno funkcionalne Android i iOS aplikacije Sofisticirana enkripcija i višefaktorska autentifikacija za siguran, trenutni pristup

MSP Manager, integrisano PSA upravljanje poslovanjem: Automatizovani radni tokovi tiketinga i fakturisanja radi efikasnosti i tačnosti Objedinjeni i automatizovani radni tok servisa uključujući aplikaciju mobilnog tehničara Brendirani korisnički portal za izgradnju lojalnosti kupaca



Prema Asocijaciji za tehnološke usluge i industriju, upravljane uslugama je jedan od najbrže rastućih sektora u tehnološkoj industriji – iz godine u godinu rastu po zdravoj stopi rasta od 20%. Međutim, suočava se sa tri glavne prepreke – izazovi rasta, zadržavanja i profitabilnosti.1 N-sight je dizajniran da pomogne MSP-ovima da savladaju ove izazove omogućavajući im da brže počnu da rade, i lakše i profitabilnije upravljaju i obezbeđuju svoje klijente u vidu malih i srednjih preduzeća. MSP-ovi u početnom rastu konačno imaju ono što im je potrebno da pređu na sledeći nivo i u potpunosti iskoriste obećanje rastućeg sektora.

„Virusi, malver, pa čak i ransomver, stalno se razvijaju. N-able N-sight će nam pomoći da zaštitimo okruženja kojima upravljamo“, rekao je Džulijan Ma, osnivač i izvršni direktor kompanije Computer Guys.

MSP-ovi koji na tržištu traže novi RMM ili traže svoje prvo rešenje mogu se prijaviti za besplatnu probnu verziju N-sight, koji je komercijalno dostupan širom sveta. Više informacija je dostupno ovde.