Najekološkiji Nokia pametni telefon do sada

Napravljeni da traju: novi tablet i tri nova Nokia pametna telefona predstavljena u okviru X, G i C serija, za svaki budžet:

Nokia X30 5G: najekološkiji pametni telefon kompanije do sada, bez kompromisa u pogledu performansi Nokia G60 5G: održivo izrađen sa vodećim obećanjima dugotrajnosti u industriji Nokia C31: donosi izdržljivost i dugotrajnu bateriju koja traje i do tri dana Nokia T21: pouzdan, porodični uređaj



Danas je Nokia najavila novu revolucionarnu uslugu pretplate, koja ima održivost u svojoj srži, pod nazivom Circular. Uz to, predstavljena su i četiri nova uređaja, uključujući najekološkiji pametni telefon kompanije do sada – Nokia X30 5G, koji je izrađen od 100% recikliranog aluminijuma i 65% reciklirane plastike. Takođe, predstavljeno je i još odgovornije napravljeno pakovanje, kao i standardna obećanja dugovečnosti kako bi se obnovio portfolio Nokia uređaja širom ranga.

Florian Seiche, izvršni direktor kompanije HMD Global, doma Nokia telefona rekao je: „U kompaniji HMD Global, domu Nokia telefona, želimo da ljudi što duže koriste svoje telefone i ta naša težnja se ogleda kroz tri oblasti. Predstavili smo Circular, zaista kružni model pretplate koji nagrađuje ljude koji duže koriste svoje telefone. Napravili smo naše uređaje od još više recikliranih materijala i nastavljamo da unapređujemo naše nasleđe dugovečnosti sa softverskim i bezbednosnim ažuriranjima. Kao kompanija, naporno radimo na tome da ovakav pristup sprovodimo u praksi, zajedno sa našim obećanjima održivosti duž celog poslovanja što dokazuje našu posvećenost da nastavimo da radimo više kako bismo zaštitilli budućnost.

Circular – usluga pretplate koja redefiniše vlasništvo nad mobilnim telefonom sa održivošću u svojoj srži

Predstavljamo Circular – revolucionarnu novu uslugu pretplate koja nudi održiviji i lakši način korišćenja Nokia pametnih telefona i tableta. Podstičemo korisnike da duže koriste svoje telefone uz niz ekoloških nagrada. Circular umanjuje negativan uticaj koji posedovanje telefona može da ima na planetu, tako što pametne telefone i tablete duže drži van deponije i pruža im drugi život. U okviru našeg modela pretplate, Nokia uređaji prolaze kroz reciklažu i obnavljanje ili idu u dobrotvorne svrhe onima kojima je to najpotrebnije. Pored toga, korisnicima pruža potpunu slobodu izbora i promene pretplate. Svaki slučaj nenamerne štete, gubitka ili krađe biće zbrinuti bez dodatnih mesečnih troškova, a po potrebi će biti organizovana i brza zamena.

Ben Wood, CCS Insight: „Održivost je veoma važna potrošačima kada je reč o povezanim elektronskim uređajima. Istraživanje kompanije CCS Insight pokazuje da otprilike polovina potrošača na ključnim evropskim tržištima veruje da je dizajniranje proizvoda koji traju duže korisno i dobro za životnu sredinu. Kompanija HMD nastavlja da ohrabruje potrošače da koriste svoje uređaje duže, a uz uslugu Circular to takođe znači da će uređaji kasnije završiti na otpadu. Elektronski otpad je pitanje kojim se cela industija mora pozabaviti, a usluge kao što je Circular su pozitivan korak napred ka stvaranju promene.”

Nokia X30 5G donosi naš najmanji ekološki otisak do sada, kao i najbolje PureView iskustvo fotografisanja

Okvir Nokia X30 5G pametnog telefona je izrađen od 100% recikliranog aluminijuma, dok je zadnja strana napravljena od 65% reciklirane plastike, što ovaj uređaj čini našim najekološkijim pametnim telefonom, sve do njegove kutije. Korišćenjem kutije koja je izrađena od 94% recikliranog i 100% FSC sertifikovanog papira i smanjenem veličine ambalaže, što je omogućeno otklanjanjem punjača kako bi se smanjio e-otpad, umanjuje se emisija CO2 prilikom transporta.

Bez uticaja na performanse telefona, Nokia X30 5G donosi vrhunske karakteristike uključujući naše najbolje iskustvo fotografisanja do sada. PureView kamera od 50 MP koristi Optičku stabilizaciju slike (OIS) i tehnologiju veštačke inteligencije kako bi zabeležila zadivljujuće snimke ultraširokog ugla i živopisne noćne fotografije. Kamera je zaštićena Corning® Gorilla® Glass staklom otpornim na ogrebotine uz DX+ koji omogućava da 98% svetlosti stigne do objektiva. Sadržaj je predstavljen na PureDisplay ekranu dijagonale 6,43 inča u svetlijim bojama i besprekornom prikazu.

Nokia G60 5G donosi održivost kroz dugotrajnost, što većem broju ljudi

Održivo izrađen sa zadnjim delom od 100% reciklirane plastike i okvirom od 60% reciklirane plastike, Nokia G60 5G po prvi put donosi dugotrajnost X serije u G seriju. Kako bi pomogli ljudima da duže koriste svoj telefon, ovaj uređaj dolazi sa 3-3-3 obećanjem – što znači 3 godine Android OS nadogradnji, tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja1, i produženu garanciju od tri godine bez dodatnih troškova. Uz FHD+ ekran dijagonale 6,58 inča, 120Hz za besprekorno skrolovanje i AI trostruku kameru od 50MP, Nokia G60 5G čini vrhunska iskustva još pristupačnijim.

Nokia C31 je novi model C serije koji donosi izdržljivost i dugotrajnu bateriju koja traje 3 dana

Nokia C31 je najnoviji pametni telefon iz popularne C serije. Donosi prepoznatljivu izdržljivost, unapređen HD+ ekran dijagonale 6,7 inča i dugotrajnu bateriju koja traje 3 dana3, sa opcijama čuvanja energije podržanim tehnologijom veštačke inteligencije. Osim toga, dolazi sa najnovijim Android operativnim sistemom, trostrukom zadnjom i selfi kamerom koje su podržane aplikacijom Camera od Google-a, i unapređenom zaštitom od prašine i vlage. Zagarantovane dve godine redovnih bezbednosnih ažuriranja1 pružaju maksimalnu bezbednost i vrhunsku izdržljivost uz IP52 zaštitu jednog od najstrožih proizvođačkih standarda na svetu, a sve to po veoma povoljnoj ceni, što je savršeno za sve one koji se tek upoznaju sa svetom pametnih telefona.

Nokia T21 – pouzdan, porodični uređaj koji je napravljen da traje

Dizajniran sa izdržljivim kućištem napravljenim od aluminijuma i zadnjim delom od 60% reciklirane plastike, novi Nokia T21 donosi izdržljivost i sva obećanja koja očekujete od Nokia tableta. Dve godine softverske nadogranje Android OS1 omogućavaju da ovaj uređaj duže ostane kao nov, čak i iznutra. Vodeća industrijska zaštita sa do tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja1 čini ga idealnim za celu porodicu. Nadovezujući se na uspeh svog predhodnika, ovaj model dolazi sa mnoštvom karakteristika koje korisnici vole, kao što su HD video striming, glasovni pozivi i opcija NFC plaćanja.

NFC će pomoći vašem poslovanju tokom plaćanja i skeniranja NFC tagova, dok će funkcija drugog ekrana omogućiti da proširite i kontrolišete svoj Windows PC. A ukoliko ste kreativni, zabeležite svoje ideje ili nacrtajte svoje sledeće remek-delo sa aktivnom olovkom.[5]

Novi Nokia audio dodaci se pridružuju održivom putovanju

Donoseći pouzdan zvuk u pokretu, novi i potpuno vodootporni Nokia Portable Wireless Speaker 2 zvučnik dolazi sa 100% recikliranom spoljašnjošću[6] i izuzetnim trajanjem baterije od 22 sata[7].

Nove Nokia Clarity Earbuds 2 Pro dolaze u futroli za punjenje, a napravljene su od 100% reciklirane plastike i pružaju bogato audio iskustvo sa hibridnim aktivnim poništavanjem buke.

Cene i dostupnost u Srbiji novih Nokia telefona

Nokia X30 5G u Srbiji će biti dostupan u Cloudy Blue boji i memorijskoj verziji 8/256 GB, sa preporučenom prodajnom cenom od 69.999 RSD

Nokia T21 u Srbiji će biti dostupan u Charcoal Grey boji i memorijskoj verziji 4/128 LTE, sa preporučenom prodajnom cenom od 37.999 RSD