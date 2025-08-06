Ne dozvolite hakerima da otmu vaše leto

U mnogim delovima sveta trenutno je sezona odmora. Ipak,i to danas ne znači nužno i potpuno isključivanje sa poslovnih obaveza – hibridni rad ima dve strane medalje. Ovaj fleksibilni pristup često dovodi do pomeranja radnih obaveza u večernje sate i vikende, zbog čega je sve češće da ljudi na odmor nose svoje poslovne laptope. Iako niko ne želi da radi tokom odmora, povremeni rad može pomoći da se smanji pritisak završavanja zadataka pre puta i da se ključni poslovi obave u trenucima opuštanja – recimo pored bazena.

Danas je internet dostupan na aerodromima, železničkim stanicama, u restoranima, hotelima i većini zatvorenih javnih prostora. Besplatan Wi-Fi na mnogim lokacijama i pouzdana 4G ili 5G pokrivenost omogućavaju lak prelazak između poslovnih i privatnih aktivnosti, čak i kada ste na odmoru.

Ovaj porast povezanosti među putnicima nije promakao sajber kriminalcima. Kaspersky stručnjaci analizirali su skoro 25.000 besplatnih Wi-Fi mreža u Parizu uoči Letnjih olimpijskih i paraolimpijskih igara. Analiza je pokazala da skoro 25% ovih mreža ima slabu ili nikakvu enkripciju, što korisnike čini ranjivim na krađu ličnih i bankarskih podataka.

Putnici često snižavaju nivo opreza. Nepoznato okruženje i jezičke barijere mogu da posluže kao idealna kamuflaža za sajber napade, pa je neophodno dodatno paziti prilikom povezivanja na mreže. Srećom, nekoliko pametnih digitalnih alata i korisnih navika može vam pomoći da ostanete zaštićeni dok uživate u fleksibilnosti rada na daljinu.

Koristite VPN za bezbednu konekciju

VPN (virtuelna privatna mreža) jedan je od najefikasnijih načina da zaštitite svoju online aktivnost, naročito kada radite sa udaljenih i nepoznatih lokacija. VPN šifruje vaš internet saobraćaj, čime onemogućava napadačima da presretnu osetljive podatke poput pristupnih lozinki ili finansijskih informacija. Ovo je posebno važno kada pristupate poslovnoj e-pošti ili dokumentima preko javnog Wi-Fi-a, koji često predstavlja „teren“ za sajber kriminalce.

Osim što obezbeđuje konekciju, VPN maskira vašu IP adresu, čime sprečava oglašivače i zlonamerne aktere da vas prate online. Ako vaš posao zahteva pristup sadržajima ili alatima koji su geografski ograničeni, VPN vam omogućava pristup lokalnom sadržaju – što je korisno ne samo za zaposlene, već i za putnike kojima je često potrebna neometana konekcija ka lokalnim servisima dok su u inostranstvu. Kaspersky VPN Secure Connection skriva vašu IP adresu, štiti vašu privatnost i koristi enkripciju na nivou bankarskih sistema, uz brz pristup ka 110 serverskih lokacija u 89 zemalja. U nezavisnim testiranjima za 2024. godinu, Kaspersky VPN je pokazao odlične rezultate u brzini torrent preuzimanja i nije zabeležen nijedan slučaj curenja podataka.

Pređite na eSIM za pouzdane i bezbedne mobilne podatke

Još jedan koristan digitalni alat koji omogućava nesmetanu konekciju preko lokalnih mobilnih mreža – bez fizičke SIM kartice – jeste eSIM. Ova tehnologija je pravi preokret za međunarodne putnike koji žele da izbegnu visoke troškove rominga ili komplikacije pri kupovini privremenih SIM kartica u stranim zemljama.

Sa eSIM-om, lokalni tarifni paket možete preuzeti i aktivirati još pre nego što stignete na odredište, čime obezbeđujete trenutnu konekciju po sletanju. Na taj način izbegavate korišćenje nesigurnih Wi-Fi mreža i značajno smanjujete rizik od sajber napada. Pored toga, mnogi eSIM provajderi omogućavaju upravljanje više profila na jednom uređaju, što olakšava prebacivanje između poslovnog i privatnog paketa bez potrebe za više telefona.

Servis kao što je Kaspersky eSIM Store omogućava korisnicima da unapred kupe i aktiviraju tarifne pakete, prate potrošnju i dopunjuju kredit – sve iz jedne aplikacije.

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA)

Tokom putovanja, uređaji često ostaju bez nadzora. Da biste se zaštitili od neovlašćenog pristupa, obavezno uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) na svim važnim nalozima i koristite jake lozinke na svim uređajima.

Završni saveti za bezbedan letnji rad na daljinu

Čak i uz aktivirane VPN, eSIM i 2FA, vaši uređaji i dalje moraju imati jaku zaštitu od malvera, fišing prevara i ucena putem ransomware-a. Sajber kriminalci često ciljaju zaposlene koji su tokom putovanja manje oprezni, zbog čega je zaštita u realnom vremenu ključna.

Savremeni antivirus programi rade mnogo više od običnog skeniranja – oni aktivno blokiraju maliciozna preuzimanja, upozoravaju vas na pokušaje fišinga i štite vaše lozinke i finansijske podatke. Za najviši nivo zaštite razmislite o rešenju kao što je Kaspersky Premium, koji kombinuje antivirusnu zaštitu, VPN i menadžer lozinki u jednom jednostavnom paketu.

Pre nego što spakujete kofere, evo nekoliko dodatnih saveta koje bi trebalo imati na umu:

• Uvek dvaput proverite naziv Wi-Fi mreže pre nego što se povežete,

• koristite VPN i izbegavajte automatsko povezivanje na nepoznate mreže,

• uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) na svim važnim nalozima,

• i ne zaboravite da redovno ažurirate softver – bezbednosni zakrpe često ispravljaju kritične ranjivosti.

Kombinovanjem VPN-a, eSIM-a i pouzdane antivirus zaštite, možete bezbedno raditi s bilo kog mesta – bilo da šaljete mejlove sa ležaljke pored bazena ili prisustvujete video pozivu iz šatora na festivalu. Ostanite bezbedni, ostanite povezani i iskoristite leto bez kompromitovanja digitalne sigurnosti.

Za više stručnih saveta o bezbednosti pri radu na daljinu, pogledajte Kaspersky vodič za bezbedan rad na daljinu.