Nemačka komisija za zaštitu maloletnika u medijima odobrila je rešenje kompanije Incode Technologies kao sistem za utvrđivanje starosti

Komisija za zaštitu maloletnika u medijima, „Kommission fur Jugendmedienschutz“ (KJM), dala je pozitivnu ocenu kompaniji Incode Technologies kada se radi o rešenjima za potvrdu uzrasta korisnika.

Rešenje kompanije Incode Technologies na jedinstven način potvrđuje starost korisnika. To je prva pasivna liveness tehnologija u industriji koja je dobila sertifikat iBeta laboratorije za testiranje softvera, a njena fleksibilna organizacija omogućava dobavljačima proizvoda i usluga da uključe proveru identiteta u svim situacijama kada je to neophodno. Ovo pojednostavljuje i obezbeđuje pristup ovlašćenim licima dok štiti neovlašćene maloletne osobe.

„Sistemi za potvrdu uzrasta postaju novi standard. Ovo je pozitivna stvar kada je u pitanju zaštita dece i mladih u medijima“, rekao je dr Mark Jan Euman, predsednik KJM.

„U kompaniji Incode nastojimo da stvorimo poverenje u digitalni svet tako što olakšavamo ljudima da brže i bezbednije potvrde svoj identitet na globalnom nivou. Operateri igara na sreću se sada okreću tehnologijama za potvrdu uzrasta koji su dobili odobrenje KJM-a. Uzbuđeni smo što je KJM doneo pozitivnu odluku o našem rešenju. Sa ovom procenom, kompanija Incode Technologies će moći da zaštiti maloletnike u Nemačkoj, posebno da smanji kockanje maloletnika, dok će istovremeno poboljšati stopu registracije za igrače koji ispunjavaju uslove“, rekao je Rikardo Amper, osnivač i izvršni direktor kompanije Incode.

„Usaglašavajući se sa zahtevima za sprečavanje pranja novca (Anti Money Laundering – AML), ali i provere identiteta (Know Your Customer – KIC), operateri takođe žele da njihovi klijenti imaju glatko, bezbedno i jednostavno iskustvo verifikacije koje je jednostavno i intuitivno. Incode-ova napredna platforma za verifikaciju identiteta radi upravo to – dok drastično smanjuje prevare, osigurava privatnost korisnika i pojednostavljuje registraciju.”