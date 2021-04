Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je da je pametni telefon Nokia 1.4 dostupan u Srbiji.

Donosi impresivni ekran od ivice do ivice, dijagonale 6,51 inča, što je gotovo za ceo inč više od ekrana njegovog prethodnika, i najveći u okviru serije 1 Nokia telefona.

Nokia 1.4 je telefon koji je dizajniran i napravljen za ovaj trenutak.

Juho Sarvikas, direktor za proizvode i potpredsednik za region Severne Amerike u kompaniji HMD Global rekao je:

„Kao otac dva deteta, razumem izazove sa kojima se mnoge porodice suočavaju sada kada još više aktivnosti moraju da obavljaju od kuće. Uz ove rastuće potrebe, želeli smo da kreiramo pouzdano i prijatno iskustvo korišćenja uređaja koje je zaista od koristi svim članovima porodice, bez dodatnih finansijskih pritisaka.

Bilo da se radi o odgovaranju na poslovne i-mejlove, plaćanju računa ili ispunjavanju dečijeg vremena vannastavnim onlajn aktivnostima, naši dizajneri su razmišljali o činjenici da na milione porodica širom sveta sada provodi više vremena kod kuće. Kao odgovor na to, maksimalno smo povećali veličinu ekrana Nokia 1.4 telefona, kako bi roditelji, staratelji i deca ostali povezani i produktivni. Radi dodatnog unapređivanja iskustva fotografisanja – osim poboljšanja koje je Google veštačka inteligencija već omogućila aplikacijom Camera Go, takođe smo dodali makro kameru koja može da zabeleži neverovatne krupne kadrove bilo da ste kod kuće ili napolju. Sve to pokreće Qualcomm®, pouzdani industrijski lider, a telefon je obložen robusnim materijalom, otpornim na udarce, uz naše prepoznatljivo trajanje baterije od dva dana1.”

Novi prošireni HD+ ekran dolazi sa aplikacijama za video pozive, pomažući tako porodicama da ostanu povezane usred trenutne situacije, i pokazuje mogućnosti kamere Nokia 1.4 telefona.

Dvostuka kamera u kombinaciji sa aplikacijom Camera Go koju je omogućio Google pomaže vam da snimate visokokvalitetne fotografije bilo kada, pa čak i u uslovima slabog osvetljenja. Zabeležite vredne trenutke sa porodicom uz portretni režim zahvaljujući kome možete da snimite fotografije profesionalnog izgleda sa zamućenom pozadinom. Koristite noćni režim kako biste snimili živopisne i oštre fotografije pri slabom osvetljenju bez potrebe za uključivanjem blica. Korisni indikatori skladištenja pobrinuće se za prostor tako da možete bezbrižno da nastavite da fotografišete.

Ugrađeni makro objektiv će zabavljati celu porodicu dok deca u krupnom planu fotografišu puževe, bube, i cveće prilikom istraživanja spoljnog sveta, a biće od koristi i kod kuće, kada treba da zumirate sitna slova na računu za komunalije.

Nokia telefoni imaju zasluženu reputaciju snažnih, izdržljivih uređaja, a Nokia 1.4 nije izuzetak. Ovo je pristupačan telefon koji slobodno možete dati deci bez da brinete o stanju u kome će vam se telefon vratiti. Što se tiče dizajna, ovaj model je napravljen tako da bezbedno leži u ruci i sadrži skup Qualcomm® čipova i senzor za otisak prsta.

Ostajući veran vrednostima Nokia pametnih telefona, Nokia 1.4 je spreman za AndroidTM 11 (Go edition) i naredne verzije. Pruža brži, bezbedniji način obavljanja poslova uz naše jedinstveno Android obećanje i najmanje tri godine bezbednosnih ažuriranja, tako da možete biti sigurni da će vaš telefon vremenom sačuvati svoju otpornost, kako iznutra tako i spolja.

Ugrađene roditeljske kontrole korisnicima omogućavaju da imaju uvid u sadržaj koji je preuzet sa Google Play prodavnice, tako da će roditelji sada bez brige moći da puste decu da slušaju, uče ili se igraju koliko god oni žele.

Takođe, više ne morate da brinete o dužini trajanja baterije. Nokia 1.4 će vas zabavljati i istovremeno vam omogućiti da ostanete povezani zahvaljujući unapređenom dvodnevnom kapacitetu impresivne baterije.

Nokia 1.4 telefon:

Lako može da izdrži Google Meet vaše dece u jutarnjim časovima, kao i vaš popodnevni timski video sastanak zahvaljujući bateriji koja traje dva dana 1

Nudi vam bolje iskustvo gledanja uz ekran veličine novčanice od 50 evra

Ostaje ažuriran najmanje za vreme koje je vašem detetu potrebno da prohoda, propriča, nauči da govori i priča sopstvene priče uz tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja

Nokia 1.4 dostupan je u Srbiji i dolazi u boji Charcoal i memorijskoj konfiguraciji od 2GB/32GB RAM/ROM.