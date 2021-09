Nokia telefoni u željno iščekivanom Džejms Bond filmu „Nije vreme za umiranje“

Izlazeći u susret potrebama najzahtevnijih klijenata na svetu – 00 agenata – izuzetni Nokia pametni telefoni sa nordijskim dizajnom, uključujući i dobro poznati Nokia 3310 telefon, pojavljuju se u 25. filmu o Džejmsu Bondu, Nije vreme za umiranje (No Time To Die), koji će se u Srbiji prikazivati od 7. oktobra.

Nokia telefoni su napravljeni da traju zahvaljujući njihovom prepoznatljivom kvalitetu izrade, vodećim bezbednosnim ažuriranjima i nadogradnjama Android operativnog sistema, što ih čini savršenim telefonom, čak i za agenta 00. Snažan, izdržljiv i otporan na sve izazove koje život može da stavi pred njega[i], novi Nokia XR20 telefon može da izdrži ekstremno visoke temperature od 55° C ili ledena skijališta od –20° C, ili čak i da podnese padove sa visine do 1,8m[ii], kao i do jedan sat pod vodom.

Spreman za budućnost, kao i na sve što život može da stavi pred njega, Nokia XR20 je napravljen da traje i može se pohvaliti najdužim ikada mesečnim bezbednosnim ažuriranjima kada je reč o Nokia telefonima – četiri godine – i do tri godine ažuriranja softvera. Sa baterijom koja traje do dva dana[iv], takođe će da ispuni svaki zadatak uz samo jedno punjenje. Nokia telefon je jedini gedžet koji vam je potreban.

Novi Nokia XR20 telefon u Srbiji će biti dostupan od početka novembra u boji Granite Grey i konfiguraciji 6/128[v]GB.