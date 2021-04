Nokia X20 i Nokia X10 nude uz trogodišnju garanciju i 100% razgradivu masku

Finski brend mobilnih telefona, kompanija HMD Global, predstavlja šest novih Nokia telefona u Evropi kroz tri različite serije, nadovezujući se na liniju dodatne audio opreme i podstičući korisnike da duže koriste svoje telefone

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona i dodatne opreme, danas je najavila svoje najveće predstavljanje uređaja do sada, koje uključuje šest novih pametnih telefona – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 i Nokia C10 – koji su podeljeni u tri različite serije.

Serija koja se nalazi u vrhu ponude Nokia X serija, srednja G serija i početna C serija sve tri pružaju kvalitetno iskustvo koje korisnici očekuju od ovog evropskog proizvođača mobilnih telefona. Proizvodi su napravljeni da traju kako iznutra tako i spolja, zahvaljujući vodećoj bezbednosti u industriji, vrhunskoj izdržljivosti i zagarantovanom pružanju najnovijih softverskih ažuriranja, kako biste duže mogli da koristite svoj telefon.

Florian Seiche, izvršni direktor kompanije HMD Global je izjavio: „Današnji dan predstavlja nešto više od uobičajenog predstavljanja proizvoda. Prethodnih 12 meseci su nesumnjivo bili izazovni, ali su nam takođe omogućili da zastanemo, razmislimo i pripremimo se za sledeći veliki korak u našem startap putovanju. Kao finskoj kompaniji, naš pristup tehnologiji i poslovanju prvo polazi od ljudi i to se odražava u ovom novom portfoliju pametnih telefona. Želimo da ljudi vole svoje telefone. Predstavljanje HMD Mobile – prekretnice na našem putu ka tome da postanemo holistički provajder svih mobilnih usluga – upravo to i naglašava, a to je samo početak. Želimo da budete sigurni u to da se bezbednost nalazi u središtu svega što radimo – Nokia pametni telefoni dolaze sa bezbednosnim i softverskim ažuriranjima kako biste vi bili mirni. A mi želimo da ljudi koriste svoje telefone duže, zahvaljujući našoj prepoznatljivoj izdržljivosti.”

Stephen Taylor, direktor marketinga u HMD Global je rekao: „Za naš tim, inovativno razmišljanje podrazumeva pružanje visokokvalitetnih iskustava onima koji im pre možda nisu imali pristup. Milioni ljudi se oslanjaju na Nokia uređaje za svoje svakodnevne potrebe, od bazične povezanosti, do plaćanja i kreativnosti. Stalo nam je do toga da ljudi imaju poverenje u svoj telefon. Zato se naša ponuda, koja ima vodeću bezbednost u industriji, odnosi i na nove X, G i C serije – svi zaslužuju da se osećaju bezbedno. Stalo nam je do toga da ljudi duže koriste svoje telefone. Ovi proizvodi su napravljeni da traju kako iznutra tako i spolja, zahvaljujući zagarantovanim ažuriranjima i vrhunskoj izdržljivosti. A mi želimo da ljudi nastave da vole svoje telefone. X serija nam omogućava da ponudimo prednosti naših vrhunskih partnerstava sa kompanijama Qualcomm i ZEISS Optics. G serija se fokusira na pronalaženje savršenog balansa između specifikacija i pristupačnosti. Dok C serija donosi tehnologiju izuzetnog kvaliteta na tržište pametnih telefona. Ponosan sam na nišu koju smo stvorili unutar ovog izuzetno konkurentnog tržišta.”

Predstavljanje X serije sa Nokia X20 i Nokia X10 telefonima

Ponosno mesto na samom vrhu novog portfolija zauzimaju Nokia X20 i Nokia X10. Pomerajući granice srednje klase uređaja, ovi pametni telefoni pružaju korisničko iskustvo i kvalitet koji su daleko iznad njihove cene. Oba modela pokreće najnovija Qualcomm® Snapdragon ™ 480 5G Mobile platforma koja pruža izuzetne performanse i zaista globalnu 5G mrežu.2 Nokia telefoni su napravljeni kako bi trajali što duže, sa izdržljivošću i dugovečnošću u svojoj srži. Ova prepoznatljiva hardverska izdržljivost je podržana trogodišnjim bezbednosnim i softverskim ažuriranjima, dizajniranim u cilju podsticanja održive potrošnje, produženja životnog ciklusa proizvoda i smanjenja e-otpada.

Ruben Lehmann, potpredsednik kompanije HMD Global u Evropi je izjavio: „Svi Nokia telefoni prolaze kroz veliki broj testova izdržljivosti. Dakle, do trenutka kada postanu dostupni za kupovinu, potpuno smo sigurni da im naši fanovi mogu verovati i da će godinama neometano raditi u njihovim rukama.

Shvatamo da se za rešavanje ovih pitanja može učiniti još mnogo toga, zbog čega konstantno radimo na razvoju naše ponude i nastavljamo nadograđivanje na ovim početnim koracima. Naposletku, prema Evropskom birou za zaštitu životne sredine, ako bi svi ljudi u Evropi koristili svoje pametne telefone samo godinu dana duže, do 2030. godine, bismo mogli da uštedimo toliko ugljenika koliko bismo uštedeli da uklonimo dva miliona automobila sa ulice.3“

Predstavljeni na čistom AndroidTM One interfejsu, ovi uređaji dolaze sa Android 11 operativnim sistemom spremnim za korišćenje. Poznata ZEISS optika i inovativna rešenja zasnovana na tehnologiji veštačke inteligencije su u središtu impresivno svestranih mogućnosti snimanja. Sa širokim Full HD+ ekranom sa otvorom za kameru dijagonale 6,67 inča, sav vaš sadržaj će biti vidljiv na izoštrenom, atraktivnom ekranu.

Nokia X20 i Nokia X10 takođe imaju produženu trogodišnju garanciju (što premašuje industrijski standard) i 100% razgradivu masku – dizajniranu da bude jaka kada se nađe na zemlji, ali da se prema njoj odnosi blago – kako bi vaš telefon bio u vašim rukama još duže.

Zidni punjač i slušalice su uklonjeni iz kutija sa proizvodom, u cilju suzbijanja 12.000 tona e-otpada koji su generisali punjači za mobilne telefone u EU4. Po potrebi, zidne punjače možete kupiti na veb-sajtu Nokia.com5. Prikupljeni novac će biti doniran dobrotvornoj organizaciji CLEAR RIVERS, koja radi na uklanjanju plastičnog otpada iz međunarodnih voda.

Nokia X20 dolazi sa impresivnom prednjom kamerom od 32MP i četvorostrukom zadnjom kamerom od 64MP. Potpuno nova Dual Sight funkcija aktiviraće dve kamere istovremeno kako biste mogli da snimite više strana ili više uglova priče, a zatim je i dodatno unaprediti korišćenjem mnoštva opcija vodenog žiga.

Donoseći izuzetnu vrednost asortimanu, Nokia X10 će biti pravi izbor za one sa budžetom oko 300 evra. Četvorostruka kamera od 48MP sa kinematografskim efektima, dopunjena je kompletnim paketom alata za profesionalnu obradu, tako da možete personalizovati, stilizovati i deliti sadržaj koji inspiriše druge.

Predstavljanje G serije sa Nokia G20 i Nokia G10 telefonima

G serija predstavlja savršenu ravnotežu u ispunjavanju svih vaših dnevnih potreba kroz korišćenje direktne tehnologije za rešavanje problema. Oba telefona iz G serije imaju bateriju koja traje tri dana6 – najduže do sada na Nokia pametnim telefonima. Prepoznatljivo Android obećanje dostupno za Nokia pametne telefone odnosi se i na Nokia G20 telefon. To podrazumeva tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja kako bi vaši podaci bili što bezbedniji i dve godine nadogradnji operativnog sistema. Prvi članovi G serije se odlikuju prepoznatljivom dugotrajnošću, unapređenom bezbednošću zahvaljujući otključavanju putem otiska prsta i prepoznavanja lica i impresivnim teardrop displejem dijagonale 6,5 inča koji sadrži praktičnu opciju pojačavanja osvetljenosti ekrana.

Nokia G20 je kreativni studio koji možete da nosite svuda sa sobom i koji jednostavno staje na vaš dlan. Sa neverovatnom kamerom od 48MP, dovoljno prostora za skladištenje i zadivljujućim OZO audio sistemom možete zabeležiti i ponovo proživeti svoje nezaboravne trenutke u svom njihovom sjaju.

Nokia G10 ima trostruku zadnju kameru i napredne opcije snimanja sa režimima unapređenim tehnologijom veštačke inteligencije, tako da su vaše uspomene savršeno sačuvane, čak i u uslovima slabog osvetljenja.

C serija donosi Nokia C20 i Nokia C10 telefone

Donoseći neverovatnu vrednost, C serija visokokvalitetnu tehnologiju pametnih telefona čini dostupnom svima. Najnoviji dodaci popularnom asortimanu donose omiljene funkcije poput širokog HD+ ekrana dijagonale 6,5 inča, i to po neverovatnim cenama. Tu su i Android 11TM (Go edition), koji ima do 20% veću brzinu i unapređene bezbednosne funkcije, kao i izdržljivost Nokia pametnih telefona sa kvartalnim bezbednosnim ažuriranjima tokom dve godine.

Nokia C20 je pametni telefon izuzetnog kvaliteta koji dolazi sa izvanrednim funkcijama koje uključuju prednji i zadnji LED blic za snimanje posebnih trenutaka, čak i pri slabom osvetljenju.

Nokia C10 je najpristupačniji uređaj u novom portfoliju. Uz vrhunski kvalitet izrade u vidu elegantnog nordijskog dizajna, priključuje se portfoliju kao rezultat rigoroznih ispitivanja. Ergonomsko kućište sa završnom obradom mikro teksture će obezbediti da uređaj zaista traje.

HMD Mobile se zasniva na uspehu usluge HMD Connect

Predstavljamo potpuno novu mobilnu mrežu kompanije HMD Global, HMD Mobile, koja korisnicima mobilnih uređaja pruža jednostavnost i kvalitet. Stupajući na svoje prvo tržište kao nezavisni operater mobilne virtuelne mreže (mobile virtual network operator – MVNO), HMD Mobile prati uspeh globalnog rešenja za roming HMD Connect koje je pokrenuto u martu 2020. Novi servis će biti predstavljen u Velikoj Britaniji ovog meseca, uz planirano naknadno postupno globalno uvođenje.

Janne Lehtosalo, potpredsednik usluga u kompaniji HMD Global je rekao: „HMD Mobile je izgrađena na temeljima poverenja, jednostavnosti i fleksibilnosti pri čemu plaćate samo one funkcije koje ćete koristiti svakodnevno bez fiksne pretplate ili premija na određeno vreme. Ovo važno predstavljanje oslikava našu ambiciju da postanemo pružalac svih usluga za sve vaše mobilne potrebe.”

Dodatna Nokia audio oprema je proširena Nokia Lite slušalicama

Uz jednostavne kontrole na dodir za muziku, glasovnog asistenta i pozive, Nokia Lite slušalice od danas se prodaju širom sveta. Kao odraz vrhunskog dizajna i impresivnog trajanja baterije Nokia telefona, džepno kućište će obezbediti šest dodatnih punjenja za vaše pouzdane slušalice7. To je 36 sati uživanja u muzici, gotovo duplo više od industrijskog standarda.

Cena i dostupnost

Nokia X20 će biti dostupan na određenim tržištima od maja u bojama Midnight Sun i Nordic Blue i dolazi sa 6/128GB i 8/128GB konfiguracijama. Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €349.

Nokia X10 će biti dostupan na određenim tržištima od juna u bojama Forest i Snow i dolazi sa 6/64GB, 6/128 GB i 4/128GB konfiguracijama. Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €309.

Nokia G20 će biti dostupan na određenim tržištima od maja u bojama Night i Glacier i dolazi sa 4/64GB i 4/128GB konfiguracijama. Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €159.

Nokia G10 će biti dostupan na određenim tržištima od aprila u bojama Night i Dusk i dolazi sa 3/32GB i 4/64GB konfiguracijama. Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €139.

Nokia C20 će biti dostupan na određenim tržištima od aprila u bojama Sand i Dark Blue i dolazi sa 1/16GB, 2/32GB Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €89.

Nokia C10 će biti dostupan na određenim tržištima od juna u bojama Light Purple i Grey i dolazi sa 1/16GB, 1/32GB i 2/16GB Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €75.

Nokia Lite slušalice (BH205) će biti dostupne na određenim tržištima od polovine aprila u bojama Polar Sea i Charcoal. Proverite lokalnu dostupnost. Globalna prosečna preporučena maloprodajna cena: €39.

HMD Mobile će biti predstavljena u Ujedinjenom Kraljevstvu krajem aprila, globalno predstavljanje je takođe u planu. Dostupno za kupovinu direktno sa sajta Nokia.com/phones