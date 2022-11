Izrađen od velikog udela robusnih i recikliranih materijala, Nokia X30 5G je naš najodrživiji pametni telefon do sada koji pruža najbolje iskustvo fotografisanja zahvaljujući PureView kameri

Kompanija HMD Global, koja stoji iza brenda Nokia telefona, danas je najavila dostupnost Nokia X30 5G telefona u Srbiji, najodrživijeg pametnog telefona kompanije do sada. Novi eko dizajn ima okvir napravljen od 100% recikliranog aluminijuma i zadnju stranu od 65% reciklirane plastike. Bez ikakvih kompromisa u pogledu performansi, Nokia X30 5G dolazi sa premium funkcijama, uključujući najbolje PureView iskustvo fotografisanja do sada, kao i AMOLED PureDisplay ekran dijagonale 6,43 inča koji je dizajniran da stane na vaš dlan, u džep ili tašnu. Pored toga, zaštićen je veoma čvrstim Corning® Gorilla® staklom.

Najodrživiji Nokia telefon do sada – inspirisan prirodom, napravljen da je zaštiti

Dizajniran u Finskoj, sa okvirom izrađenim od 100% recikliranog aluminijuma i zadnjom stranom od 65% reciklirane plastike, Nokia X30 5G je naš najodrživiji pametni telefon do sada, uključujući i kutiju u kojoj dolazi. Manje plastike, manje hemikalija, više dobrih stvari. Smanjena veličina pakovanja – omogućena našom odlukom da uklonimo punjače iz X-serije radi smanjenja e-otpada – štedi na emisiji CO2 u toku transporta. Korišćenjem 100% FSC sertifikovane i 94% reciklirane papirne kutije, promovišemo odgovorno šumarstvo i podržavamo cirkularnu ekonomiju. Sve ovo znači da Nokia X30 5G ima najmanji ekološki otisak među Nokia telefonima do sada.

Nokia X30 5G Prepun novih, inovativnih funkcija

Beležite fenomenalne fotografije sa PureView kamerom rezolucije 50MP koja koristi tehnologiju veštačke inteligencije i OIS (Optical Image Stabilization) za snimanja sadržaja sa još više detalja. Ona je upotpunjena potpuno novim, intuitivnim padajućim menijem koji vam obezbeđuje brži pristup najčešće upotrebljavanim podešavanjima kamere. Opcija Capture Fusion omogućava da glavna kamera beleži snimke ultraširokog ugla, za još više detalja u centru fotografije, dok Night Mode 2.0, sa opcijama Dark Vision, Tripod Mode i Night Selfie, omogućava pravljenje još jasnijih i živopisnijih fotografija, čak i nakon zalaska sunca.

Kameru takođe štiti Corning® Gorilla® Glass staklo uz DX+, koji omogućava da 98% svetlosti stigne do objektiva kako bi se obezbedile vodeće optičke performanse, i otpornost na ogrebotine. Jer što više svetlosti stigne do objektiva to su fotografije bolje.

Sa do sada najboljim ekranom na Nokia telefonu, Nokia X30 5G sa svojim PureDisplay ekranom dijagonale 6,43 inča i brzinom osvežavanja od 90Hz obezbeđuje besprekornije, responzivnije iskustvo. AMOLED PureDisplay tehnologija podrazumeva svetlije i živopsinije boje što čini da striming, skrolovanje i pregledanje sadržaja, ali i samo držanje telefona, budu pravo zadovoljstvo.

Napunite telefon brže nego ikada pre uz 33W brzo punjenje4 i uživajte u prepoznatljivoj bateriji koja traje dva dana2, i ostaje u dobrom stanju čak i nakon godina punjenja. Opremljen Qualcomm® Snapdragon® 695 procesorom za optimizaciju potencijala 5G mreže, Nokia X30 5G telefon je spreman za korišćenje na duge staze.

Nokia X30 5G takođe dolazi sa prethodno instaliranom GoPro Quik App aplikacijom tako da možete da snimate, obrađujete, i delite svoju kreativnost gde god da se nalazite.

Siguran, bezbedan i ažuriran godinama

Tri nadogradnje operativnog sistema1 kao standard znači da možete da uživate u novim funkcijama koje prevazilaze Android™ 12 operativni sistem. Opremljen za bezbedno skladištenje najprivatnijih i ličnih informacija, Nokia X30 5G ima do tri godine mesečnih bezbednosnih ažuriranja1 tako da možete da budete mirni. Osim toga, svi naši podaci o aktivaciji i performansama uređaja se skladište na serverima u Hamini, u Finskoj, i zaštićeni su rigoroznim evropskim zakonima o zaštiti podataka.

Za preduzeća – Nokia X30 5G telefon je verifikovao Google Android Enterprise Recommended.

Nokia X30 5G Cena i dostupnost

Nokia X30 5G telefon je od danas dostupan u Srbiji u Cloudy Blue boji po preporučenoj prodajnoj ceni od 69.999 RSD i dolazi sa 8/256 GB memorijom i konfiguracijama skladištenja.