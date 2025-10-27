Hisense 116UXQ, televizor dijagonale 116 inča s RGB MiniLED tehnologijom, stiže u Srbiju i postavlja nove standarde prikaza slike i zvuka.

Tržište potrošačke elektronike u Srbiji dobilo je novi orijentir – Hisense 116UXQ, televizor koji doslovno briše granice između kućne i bioskopske projekcije. Predstavljen u beogradskoj prodavnici Tehnomanija Galerija Belgrade, ovaj model donosi dijagonalu od 116 inča, što je gotovo tri metra ekrana. Iako se na prvi pogled radi o još jednom u nizu „najvećih televizora“, u pozadini stoji ozbiljan tehnološki skok — uvođenje RGB MiniLED panela, koji bi mogao da postane nova prekretnica u prikazu slike.

Šta zapravo znači RGB MiniLED – i zašto je to važno

Već nekoliko godina, MiniLED paneli predstavljaju zlatni standard među LCD televizorima, nudeći bolju kontrolu osvetljenja i kontrasta od klasičnih LED modela. Međutim, Hisense je otišao korak dalje – umesto belih LED dioda sa filterima, koristi posebne crvene, zelene i plave LED diode raspoređene u hiljade kontrolnih zona.

Ova koncepcija omogućava formiranje boje već na izvoru svetlosti, pre nego što signal prođe kroz filtere i slojeve panela. Rezultat je drastično preciznija reprodukcija boja, posebno u tamnim i svetlim delovima slike, gde su MiniLED sistemi ranije imali ograničenja.

Televizor pokriva 95% BT.2020 spektra, što je rezultat koji se donedavno povezivao samo sa profesionalnim monitorima za kolor korekciju. U kombinaciji sa HDR10+ Adaptive i Dolby Vision formatima, korisnik dobija prikaz slike koji po dinamičkom rasponu prelazi granice standardnog HDR-a.

Snaga u pozadini: AI koji razume šta gledate

U središtu sistema nalazi se Hi-View AI Engine X, čipset koji koristi neuronske mreže da bi optimizovao prikaz u realnom vremenu. Njegov algoritam analizira sadržaj — bilo da je u pitanju sport, video igra ili film — i automatski podešava kontrast, osvetljenje i tonove boja.

Hisense tvrdi da je u pitanju četvorosistemski AI, koji simultano optimizuje sliku, zvuk, potrošnju energije i prilagođava izlaznu obradu prema tipu sadržaja. U praksi, to znači da korisnik više ne mora da menja režime prikaza ručno: televizor sam „prepoznaje“ da li se gleda utakmica Lige šampiona ili Disneyjev animirani film.

Igranje bez kompromisa: varijabilno osvežavanje i 165 Hz

Hisense je ovom modelu jasno namenio i gejming publiku. Game Mode Ultra donosi osvežavanje do 165 Hz, uz podršku za FreeSync Premium Pro, čime se eliminiše „tearing“ i kašnjenje slike.

U poređenju sa konkurentskim modelima iz LG-jevog i Samsungovog portfolija, koji u ovom segmentu nude između 120 i 144 Hz, Hisense 116UXQ ide korak dalje. Zanimljivo je da se ova brzina osvežavanja kombinuje sa HDR formatima i dinamičkim lokalnim zatamnjenjem, što u praksi znači glatku i kontrastnu sliku bez efekta „blještanja“.

Za igrače koji koriste konzole nove generacije, poput PlayStation 5 ili Xbox Series X, ovakva konfiguracija obezbeđuje idealnu osnovu za prikaz igara u 4K rezoluciji pri visokim frekvencijama.

Kvalitet zvuka koji ne zaostaje za slikom

Velika površina ekrana zahteva i snažan zvučni sistem. Hisense 116UXQ dolazi sa 6.2.2 CineStage X Surround konfiguracijom, razvijenom u saradnji sa Devialet inženjerima i akustičarima Opéra de Paris.

Ono što ovaj sistem čini specifičnim nije samo prostorni efekat, već dinamička korekcija zvuka kojom AI procesor prilagođava izlaznu snagu i frekvencijski balans u zavisnosti od akustike prostorije. Time se postiže ujednačen zvuk bez obzira na to da li se televizor nalazi u malom dnevnom boravku ili otvorenom prostoru.

Naravno, tu su i standardi Dolby Atmos i DTS Virtual:X, koji omogućavaju realističan trodimenzionalni audio doživljaj.

Kućna inteligencija u službi jednostavnosti

Hisense i dalje razvija sopstveni operativni sistem VIDAA Smart OS, koji je tokom godina prerastao iz skromne platforme u ozbiljno rešenje sa podrškom za vodeće streaming servise. Verzija implementirana u 116UXQ model donosi brži interfejs i veću ponudu aplikacija, uključujući Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime i Spotify.

Zanimljiv detalj je daljinski upravljač sa solarnim punjenjem — mali, ali značajan korak ka održivosti. Dok konkurenti poput Samsung-a već nude slična rešenja, Hisense je jedini koji ovaj princip primenjuje u srednjoj i visokoj klasi uređaja, a ne isključivo u „premium flagship“ segmentu.

Antirefleksni premaz i novi pristup osvetljenju

Velika dijagonala sa sobom nosi i izazove — refleksije i odsjaj. Zato je uveden Anti-Reflection PRO sloj, koji smanjuje refleksije bez kompromisa po pitanju kontrasta. Ova tehnologija koristi višeslojne polarizujuće filtere, slične onima na profesionalnim monitorima, što je izuzetno važno kod panela ove veličine.

Time se Hisense približio filozofiji brendova poput Sony-ja i Panasonic-a, koji u višim modelima televizora koriste slične tehnologije kako bi poboljšali vidljivost u osvetljenim prostorijama.

Tržišni kontekst: gde se 116UXQ pozicionira

Iako se Hisense na domaćem tržištu često percipira kao brend koji nudi dobar odnos cene i kvaliteta, ovim modelom ulazi u domenu ultra-premium segmenta koji je do sada bio rezervisan za imena poput LG-a (Z-serija OLED-a) i Samsung-a (Neo QLED 8K).

Cena modela 116UXQ nije javno objavljena, ali u evropskim zemljama televizori slične klase prelaze cifru od 40.000 evra. Činjenica da se prvi primerak prodaje upravo u Srbiji, u Tehnomaniji, pokazuje da tržište postaje dovoljno zrelo da prihvati i ovakve proizvode.

Hisense i FIFA: sinergija sporta i tehnologije

Kao zvanični partner FIFA Svetskog prvenstva 2026, Hisense koristi globalne sportske događaje da pokaže mogućnosti svojih ekrana u ekstremnim uslovima — visoka brzina kadrova, promena osvetljenja i dinamične scene. Upravo na tim parametrima RGB MiniLED tehnologija pokazuje punu snagu.

Ovakav pristup podseća na strategije kompanija kao što su Sony i Panasonic tokom devedesetih, koje su kroz sponzorstva sportskih događaja gradile imidž tehnoloških inovatora, a ne samo proizvođača elektronike.

Srbija kao test tržište nove generacije tehnologije

Beograd se u poslednjih nekoliko godina profilisao kao regionalno test tržište za napredne modele televizora, delom zbog razvijene maloprodajne mreže, a delom zbog sve većeg broja potrošača spremnih da investiraju u high-end kućne sisteme.

Prezentacija u Galeriji Belgrade nije bila samo komercijalni događaj, već i demonstracija inženjerske moći – panel od gotovo tri metra, pokretan sofisticiranim AI procesorom, mogao bi postati simbol nove faze u kojoj kućni ekrani prelaze u domen personalnih bioskopa.

Granica između realnog i virtuelnog nestaje

Hisense 116UXQ nije samo tehnološki izlog kompanije, već jasan signal da se granice između profesionalnog i kućnog prikaza slike brišu. RGB MiniLED panel, AI optimizacija i integrisani audio sistem pokazuju kako se današnja potrošačka elektronika kreće ka potpunom iskustvu – gde ekran više nije samo prozor u svet, već deo njega.

Za publiku koja prati razvoj prikaznih tehnologija, ovaj model predstavlja zanimljiv uvid u pravac kojim će se televizori kretati u narednih pet godina.