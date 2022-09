Novi POCO M5 i M5s

POCO M5 pomera granice igranja igara na mobilnom telefonu i omogućava digitalni stil života bez premca, dok POCO M5s pruža beskrajnu zabavu uz fantastična audio-vizuelna iskustva

POCO, popularni tehnološki brend među mladim ljubiteljima tehnike, predstavio je dva nova pametna telefona za korisnike kojima je potrebna zabava na sledećem nivou. Oni sada mogu da biraju između POCO M5 i POCO M5s uređaja koji donose novo iskustvo zabave. POCO M5 omogućava svim ljubiteljima svakodnevno igranje omiljenih video igara, dok POCO M5s nudi sveobuhvatno zabavno iskustvo savršeno balansirajući tehnologije kamere, audio-vizuelnog doživljaja i napredne funkcije baterije.

POCO uvek uspeva da pruži najbolju kombinaciju performansi svim POCO fanovima, stavljajući kvalitet na prvo mesto, a to važi i za modele POCO M5 i POCO M5s. To ističe i Angus Ng, šef marketinga proizvoda u POCO Global, „Naši POCO M5 i POCO M5s razbijaju stereotip da telefon koji je fokusiran na maksimalnu vrednost za novac ne može da podrži ozbiljno igranje video igara ili audio-vizuelno iskustvo. To je pravi dokaz nepokolebljivih napora našeg tima da lansira najuzbudljivije kreacije za tehnološke entuzijaste po vodećim cenama u industriji.”

POCO M5: Vodeći 6nm procesora i dinamični ekran za najbolje iskustvo igranja

Zahvaljujući naprednom MediaTek Helio G99 čipsetu, POCO M5 nudi neverovatno dobro gejming iskustvo. Sa flagship procesorom od 6nm, moćnim čipsetom koji uključuje osmojezgarni CPU, dva Cortex-A76 jezgra, visokim taktom do 2,2 GHz, zajedno sa Arm Mali G57 GPU-om za naprednu 3D grafiku ovaj uređaj predstavlja kompletan sistem bez premca za brže performanse na pametnom telefonu. Game Turbo 5.0 inteligentno kontroliše i optimizuje CPU, GPU i memoriju kako bi podržao stabilan kvalitet igre čak i u igrama sa velikim opterećenjem. Sistem može da prepozna da li ste usred igre i da deluje tako da vas iznenadna poruka ne prekine pojavljivanjem iskačućeg prozora.

Dolazeći sa 90Hz DynamicSwitch ekranom, POCO M5 može dinamički da menja brzinu osvežavanja ekrana. Kada igrate video igre, prilagođava se veoma visokoj brzini osvežavanja za naslove sa velikim brojem kadrova, dok takođe može usporiti za reprodukciju video zapisa. Ovo štedi energiju i obezbeđuje održivo i duže igranje sa maksimalnim trajanjem baterije.

Sa 6,58-inčnim Full HD+ DotDrop ekranom, POCO M5 donosi živopisne boje i oštru grafiku. Zajedno sa stopom uzorkovanja dodira od 240 Hz, POCO M5 ubrzava celokupno iskustvo i značajno pomaže u igrama sa brzim tempom koje zahtevaju brži odziv na dodir. POCO M5 takođe dolazi sa praktičnim funkcijama kao što je Sunlight ekran, koji vam omogućava da nosite na otvorenom i uživate u igri udobno u parku ili pored bazena.

Osim igara, POCO M5 je takođe savršen za one koji žele da žive život punim plućima i zabeleže njegove najupečatljivije trenutke. Opremljen je trostrukom kamerom koja se sastoji od glavne kamere od 50MP, senzora od 2MP za detekciju dubine u realnom vremenu i 2MP makro kamere za neverovatne krupne planove. Bez obzira da li želite da uhvatite dinamične snimke poput surfovanja ili da napravite savršenu sliku uličnih umetničkih dela u krupnom kadru, POCO M5 vas neće izneveriti.

Kao dodatak svemu, POCO M5 baterija velikog kapaciteta od 5000 mAh sa brzim punjenjem od 18 W neće vas izneveriti 1. Nema potrebe da brinete o svojoj bateriji tokom dana, dok igrate svoju omiljenu igru van kuće ili obavljate svoje svakodnevne obaveze.

POCO M5s: Moćni centar zabave

Kada je reč o fotografiji i video snimcima, zahvaljujući četvorostrukoj zadnjoj kameri POCO M5s može da snima zapanjujuće 4K video zapise sa 30 kadrova u sekundi, što mu omogućuje da usnimi čak i zahtevne snimke poput noćnih snimaka uličnih sportova. Uključuje primarnu kameru od 64 MP i ultra-širokougaonu kameru od 8 MP za prelepe snimke panorame grada ili planinskih pejzaža, ukoliko ste ljubitelj prirode. Takođe, ima dva senzora od 2MP za detekciju dubine ili snimanje detaljnih krupnih planova akvarela koji će probuditi umetnika u vama. Prednja kamera od 13 megapiksela dopunjava sve za odlične selfije i dobar kvalitet video ćaskanja sa prijateljima i porodicom.

Štaviše, imate svoj kreativni studio, sa mnoštvom inteligentnih i jednostavnih funkcija za fotografisanje i snimanje video snimaka. Na primer, možete da snimate sjajne fotografije noću, da snimite neverovatne portrete sa bokeh efektom i da pravite profesionalne video zapise sa promenjenim ili usporenim snimcima uz pomoć veštačke inteligencije.

POCO M5S dolazi sa odličnim 6,43-inčnim Full HD+ AMOLED DotDisplay-em za gledanje sportova, prikazivanje video zapisa prijateljima ili puštanje muzike. Uparen sa dvostrukim zvučnicima, dizajniran je da pruži potpuno impresivno audio-vizuelno iskustvo, omogućujući vam da gledate video spot vašeg omiljenog izvođača u najboljem kvalitetu ili da”utonete” u sajberpank naučno-fantastični film. U međuvremenu, dopustite da budete zadivljeni glatkim vizuelnim efektima POCO M5s i odličnim performansama boja. Čak ima i vrhunske funkcije za poboljšanje udobnosti korisnika, kao što su DC zatamnjivanje i senzori ambijentalnog svetla od 360° za podešavanje osvetljenosti ekrana kako biste mogli da uživate u celom strimu uživo bez naprezanja očiju.

Opremljen MediaTek Helio G95 čipsetom, POCO M5s ima svu snagu koja vam je potrebna da vam donese magičnu zabavu u audio-vizuelnom svetu. Uparivanje glatkih grafičkih performansi i efikasnosti omogućava impresivnu proširenu stvarnost, briljantno snimanje kamerom i besprekorno iskustvo strimovanja. Takođe, poseduje bateriju velikog kapaciteta od 5.000 mAh, koja obezbeđuje do 12 sati neprekidne imerzivne zabave ili jedan i po dan neprekidnih govornih poziva 2. Može i čak da traje mesec dana u režimu pripravnosti ukoliko to želite 3!