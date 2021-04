NTP Niš i Viber pozivaju učesnike na hakaton „Niš Connected – Open Data Challenge“ u aprilu

Naučno-tehnološki park Niš će u saradnji sa kompanijom Rakuten Viber i uz podršku JKP Parking servis Niš – od 23. do 25. aprila organizovati prvi “NIŠ CONNECTED: OPEN DATA CHALLENGE”* Hakaton!

Tema Hakatona je izrada ChatBota na Viber platformi koristeći setove dostupnih otvorenih podataka Grada Niša na portalu data.gov.rs. Hakaton će trajati 48 časova, i otvoren je za prijavu timova programera svih profila, tržišnog iskustva i nivoa organizacije. Hakaton će biti održan u online ili “hibridnom” formatu – u zavisnosti od važećih epidemioloških mera.

Timovi će biti sačinjeni od tri do pet učesnika koji će aktivno raditi na rešavanju izazova i problema, a koje će definisati organizatori Hakatona na samom početku događaja. Vredne nagrade predviđene su za najbolja idejna rešenja , a među ostalim i I nagrada od 1500€ u dinarskoj protivvrednosti, II nagrada u iznosu od 500€ u dinarskoj protivvrednosti, kao i nagrada za studentske timove u vidu vaučera u vrednosti od 300 evra za kupovinu tehnike.

Odabrani timovi dobijaju i mogućnost da svoju ideju dalje razvijaju u okviru i pod punom podrškom NTP Niš – i na platformi vodeće aplikacije u Srbiji – Rakuten Viber. Kriterijumi za odabir timova za učešće u hakatonu su raznovrsnost članova tima, iskustvo članova tima, kvalitet idejnog rešenja i njegova skalabilnost.

Svi zainteresovani timovi mogu se prijaviti putem online formulara na linku https://forms.gle/8NCWjzW3LMZ2w9LP6 najkasnije do utorka, 20.04.2021. godine u ponoć, nakon čega će komisija odabrati one najkompetentnije i obavestiti ih o odabiru najkasnije do 21. aprila u ponoć.