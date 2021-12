Onlajn konferencija „Nedozvoljena trgovina na internetu“ 8. decembra

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta Union 8. decembra organizuju onlajn konferenciju „Nedozvoljena trgovina na internetu“. Prenos počinje u 14 časova na Jutjub kanalu RNIDS-a.

Ograničen broj posetilaca biće u prilici da konferenciju prati na licu mesta o čemu će više informacija biti objavljeno na sajtu Fakulteta.

Tokom konferencije inostrani i domaći pravni eksperti razmatraće temu nelegalne trgovine na internetu sa različitih stanovišta.

Pozdravne reči uputiće Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu turizma, trgovine i telekomunikacija, prof. dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Dejan Đukić, direktor Fondacije RNIDS. Moderator događaja je prof. dr Mario Lukinović, profesor Pravnog fakulteta, Univerzitet Union.

Olivera Medenica, equity partner, Dunnington Bartholow & Miller LLP, SAD, govoriće na temu “Ecommerce Platforms and Secondary Trademark Liability Under US Laws: Has Anything Changed since Tiffany v. eBay?“.

“Global Infringement by Using the Internet and National Preliminary Injunctions. A Comparative Perspective“ tema je o kojoj će govoriti prof. dr Roberto Garza Barbosa, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Tecnologico de Monterrey, Meksiko.

Stručnjak za pravo interneta, Doug Ajzenberg, advokat i osnivač, GigaLaw Firm, SAD, govoriće na temu „Domain Name Dispute Trends and Case Studies“.

Učesnici iz inostranstva govoriće na engleskom jeziku.

Sledi panel diskusija u kojoj će učestvovati Nenad Cvjetićanin, advokatska kancelarija Cvjetićanin i partneri, Dragan Milić, advokatska kancelarija Milić, i Vladimir Marenović, advokatska kancelarija Živko Mijatović i partneri. Publika će tokom trajanja prenosa moći da uputi pitanja domaćim stručnjacima na koja će odgovarati tokom trajanja panel diskusije.

O učesnicima.

Olivera Medenica je partner u advokatskoj kancelariji Dunnington Bartholov & Miller LLP. Predavala je u Udruženju advokata okruga Njujork, advokatskoj komori Njujorka, Advokatskoj komori države Njujork, Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, Pravnom fakultetu Univerziteta u Bruklinu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Njujorku, South by Southwest Interactive, Pravnom fakultetu Univerziteta Cardozo, Školi vizuelnih umetnosti, Menhetn School of Music, Njujorškoj fondaciji za umetnost… Koautor je pet knjiga iz oblasti intelektualne svojine: Navigating Fashion Law, Aspatore’s Inside the Minds Series, Thomson Reuters (2015 Edition), The American Bar Association’s Legal Guide to Fashion Design (2013), The Business and Law of Fashion and Retail, Carolina Academic Press (2020), The Routledge Companion to Copiright and Creativity in the 21st Century, Tailor & Francis Group (2020) i The Fashion Designer Survival Guide (2020).

Doug Isenberg je advokat i osnivač The GigaLaw Firm. Doug je lider u oblasti internet prava, čest autor i govornik o internet pravnim pitanjima. Radio je kao vanredni profesor internet i sajber prava. Atlanta Business Chronicle ga je nazvao „međunarodnim autoritetom za internet pravo”. Uvršten je u publikaciju najboljih advokata u Americi za tehnološko pravo za 2021. Tokom ICANN-ovog proširenja sistema naziva domena 2012. godine, Doug je predstavljao vlasnike žigova i podnosioce zahteva za naziv domena u postupku prigovora. Dougov GigaLaw blog je od strane ABA Journala prepoznat kao jedan od 100 najboljih blogova za pravnu publiku i zaslužio je stalno mesto u Kući slavnih najboljeg pravnog bloga The Expert Institute.

Prof. dr Roberto Garza Barbosa je profesor intelektualne svojine i međunarodnog privatnog prava na Univerzitetu Tecnologico de Monterrey u Meksiku. Član je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja za unapređenje nastave i istraživanja u oblasti intelektualne svojine (ATRIP), sa sedištem u Cirihu, Švajcarska. Takođe, bio je član Komiteta za oblast nauke i društva Latinoameričkog programa za nauku, tehnologiju i razvoj (CITED), sa sedištem u Madridu, Španija. U Tecnologico de Monterrey je nacionalni predsednik Strateške istraživačke grupe za pravo i pristup pravdi. Objavio je pet knjiga i veliki broj istraživačkih članaka u različitim indeksiranim akademskim časopisima, uključujući: Markuette Intellectual Property Law Review, Barry Law Review, Houston Journal of International Law, BNA World Intellectual Property Report (UK), Industrial Law Acts i Copyright of the Univerzitet Santiago de Compostela (Španija), Meksički godišnjak međunarodnog prava i Meksički bilten uporednog prava.