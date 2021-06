Pametni LG ThinQ frižideri

Pametni telefoni, pametni televizori, pametne kuhinje… Imperativ modernog doba jesu smart tehnologije koje nude jednostavna i brza rešenja u vidu funkcionalnih uređaja koji rade umesto nas.

Ukoliko govorimo o frižideru, koji sa pravom zauzima dominantno mesto u kuhinji, ovde ubrajamo karakteristike koje prevazilaze skladištenje namirnica i njihovo hlađenje. Frižideri danas pretpostavljaju naše potrebe i želje i nude nam najbolja rešenja uzimajući u obzir namirnice kojima raspolažemo. Kako izbor i kupovina ovako važnog uređaja nije ni jednostavna ni laka, izdvojili smo modele koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ukoliko želite napredan frižider sa vrhunskim sistemom hlađenja, naša preporuka je NatureFRESH, koji koristi tehnologije Linear Cooling™ i DoorCooling+™ koji zadržava prirodnu svežinu namirnica. Ove dve tehnologije zajedno kreiraju optimalne uslove za skladištenje hrane, te namirnice duže održavaju svežinu, ali i originalnu boju, teksturu, ukus i miris, dok istovremeno smanjuju troškove. Linear Cooling™, koji pokreće linearni kompresor sa inverterom, osigurava ravnomernu temperaturu, što je ključni faktor u održavanju svežine hrane. Linear Cooling™ zadržava fluktuaciju temperature unutar ±0.5˚C, dok istovremeno DoorCooling+™ utiče na cirkulisanje hladnog vazduha od vrha uređaja kako bi obezbedio ravnomerne temperature čak i u teško pristupačnim prostorima poput pregrade na prednjim vratima.

Još jedna prednost ovog frižidera jeste prostranost i preglednost polica i komora, a dobro je poznato koliko dobra organizacija svega, pa i namirnica doprinosi uštedi vremena. Takođe, kao i sa svim drugim proizvodima, LG Electronics frižideri sinonim su za inovativnost koja gotovo da nema konkurenciju o čemu svedoče sjajni LG InstaView Door-in-Door modeli.

Vrhunski dizajn i još bolje performanse su svakako doprineli ogromnoj popularnosti ovog proizvoda, ali ono što je najviše uticalo na to da ovaj frižider postane globalni fenomen jeste tehnologija koja vam omogućava da zavirite u unutrašnjost frižidera jednostavnim tapkanjem na vrata. Uvid u unutrašnjost bez otvaranja vrata pokazala se kao veoma praktična, jer na ovaj način dolazi do značajnog smanjenja temperaturnih oscilacija do kojih inače dolazi kada se vrata frižidera otvore. Dovoljno je da dva puta kucnete, u unutrašnjosti će se pojaviti svetlo kako biste kroz integrisano, tanko staklo videli sve namirnice bez otvaranja frižidera i gubitka na temperaturi.

Ovaj frižider radi u gotovo nečujnom režimu i pritom štedi električnu energiju za čak 32 odsto. Nije ni čudo što su InstaView modeli jedni od najpopularnijih frižidera širom planete, dostupni su u više od 150 zemalja širom sveta i već su prodati u više od milion primeraka. Korišćenje frižidera nikada nije bilo sigurnije i zdravije jer su novi LG modeli unapređeni automatskom UV dezinfekcijom česmice za vodu koja eliminiše 99,99% štetnih mikroorganizama, a glasovna komanda omogućava bes kontaktnu interakciju sa frižiderom. Ukoliko želite da znate u kakvom su stanju namirnice u frižideru koje ste kupili recimo pre dva ili tri dana, ne samo da ne morate da otvarate isti, već izveštaj možete dobiti dok ste na poslu ili šetate.

Korisnici pametne ThinQ aplikacije osim informacija o svežini, mogu da dobiju čak i predlog jela na osnovu postojećih namirnica, zbog čega su spiskovi i skupe dostave u poslednjem trenutku prošlost. Pregršt savremenih tehnologija uklopljeni su u prostran i izuzetno pratkičan prostor koji odiše elegancijom i lako se uklapa u svaku kuhinju.