LG uređaji za čistiji vazduh

Protekla godina je možda bila izgubljena za provod i putovanja, ali mi je dala mnogo povoda i vremena da obnovim znanja iz prirodnih nauka. Da li da provetrim da izađu virusi ili da sve zatvorim da ne bi ušle čestice PM 2,5?

Ćerka ne voli hemiju, ali voli aplikacije i na njima redovno prati kvalitet vazduha. Povremeno odbija da izađe zato što je „napolju kao u Bangladešu”. Ta azijska zemlja godinama neslavno prednjači po indeksu zagađenja, koji je prošle godine bio 77. Srbija je nažalost sa indeksom 24 na globalnoj listi na visokom 28. mestu po zagađenosti vazduha.

Ovaj indeks o kome toliko slušamo poslednjih meseci označava količinu PM 2,5 čestica u mikrogramima po kubnom metru vazduha. U pitanju su mikročestice-zagađivači različitog porekla, a što su sitnije sve su opasnije jer dospevaju do pluća. One sa oznakom 2,5 uglavnom nastaju sagorevanjem uglja, drveta i drugih materijala. Prečnik im je ispod 2,5 mikrona, dakle oko 40 puta su manje od ljudske dlake. Poznate su još i kao fina prašina, a Međunarodna agencija za istraživanje kancera svrstala ih je 2013. godine u kancerogene prve grupe. Oznaku PM 10 (prečnik do 10 mikrona) imaju veće čestice dima, prašine, čađi, polena i buđi, koje se zadržavaju uglavnom u gornjim disajnim putevima i očima.

Osim štetnih čestica koje ulaze spolja, unutra nas „guše” grinje, prašina, buđ, kao i brojna štetna isparenje iz kućne hemije, kozmetike, nameštaja… Neki od ovih zagađivača su i alergeni zbog kojih kašljemo ili nam curi nos.

Zbog svega ovoga, naš porodični kućni savet je razmatrao šta možemo da preduzmemo među svoja četiri zida. Iako je na spisku za kupovinu bio još jedan TV, pobedila je želja da ipak prvo dođemo do vazduha. Izbor je pao na LG DUALCOOL, koji je ujedno klima uređaj i prečišćivač vazduha, sa sistemom Air Purifying koji uklanja mikrozagađivače. Senzor meri koncentraciju PM 1,0 i PM 2,5 i PM 10 čestica, dok difuzer jona ubrizgava u vazduh više od tri miliona negativnih jona koji se vezuju za zagađujuće čestice. Pozitivno naelektrisan filter za mikro prašinu lako filtrira sićušne negativno naelektrisane mikročestice, uključujući viruse i bakterije. Tu je i tehnologija mlaznog sušenja koja uklanja vlagu tamo gde je ima previše. Dok sedimo u dnevnom boravku gledamo zelenu jelkicu na displeju koja označava da je kvalitet vazduha odličan i dišemo punim plućima.

U spavaćoj sobi zdrav san nam olakšava elegantni prenosivi prečišćivač vazduha LG Prečišćivač vazduha PuriCare™. Ni njegovom dvostrukom filteru ne mogu da promaknu najsitnije čestice sa oznakom PM 1,0. Tehnologija u nekoliko koraka zaustavlja i štetne gasove i alergene, dok filter za mirise uklanja glavne komponente smoga (SO2, NO2) i organska isparenja iz kućne hemije i kozmetike. Dok mi spavamo, on nečujno radi dobacujući čist vazduh 360 stepeni u krug do udaljenosti od 7,5 metara. Uz to, zahvaljujući LG ThinQ™ tehnologiji moguće je jednostavno pristupiti i upravljati funkcijama prečišćivača vazduha gde god da smo.

Prethodna godina nas je naučila da je zdravlje najbitnije. Samim tim, naš izbor da kupimo LG prečišćivač vazduha i klima uređaj, umesto televizora, bila je najbolja odluka koju smo doneli. Sada uživamo u divnom, čistom, planinskom vazduhu u toplini našeg doma.