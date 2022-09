Počinje besplatan kurs programiranja u Srbiji – Prijave su u toku

Najveći regionalni edukativni sistem za obrazovanje IT stručnjaka konačno je stigao u Srbiju. SoftUni (www.softuni.rs) počinje sa prvim besplatnim kursom programiranja u našoj zemlji. Kurs Uvod u Java programiranje polaznicima pruža osnovne veštine programiranja u Javi ali i drugim programskim jezicima, potrebne za sve tehnološke smerove na SoftUni-ju.

Upis na kurs traje do 08.09.2022. a besplatna obuka počinje 10.09.2022. Nastava će se odvijati u potpunosti online i svi se mogu prijaviti. Predavač na kursu je Dušan Šijačić, dugogodišnji teoretičar i praktičar na polju Java programskog jezika. Kurs podrazumeva savladavanje osnovnih veština kodiranja, rad sa razvojnim okruženjem (IDE), korišćenje varijabli i podataka, operatora i izraza, rad sa konzolom (čitanje unosa i ispis rezultata), korišćenje uslovnih konstrukcija (if, if-else) i petlji (for, while, do-while).

Kurs Uvod u Java programiranje traje dva meseca i odlična je prilika za sve da sasvim besplatno steknu osnovna znanja iz programiranja i provere da li je ova karijera za njih. Polaznici koji uspešno završe kurs i polože ispit (ispit se plaća, ali nije obavezan za polaznike) mogu da nastave da se usavršavaju na naprednijim SoftUni kursevima.

SoftUni nastavni plan i program obuke za programere pažljivo je razvijen uz direktno učestvovanje IT kompanija, uključujući rad sa najnovijim softverskim tehnologijama i učenje najboljih praksi iz domena programiranja. Polaznici koji pokažu odlične rezultate dobijaju direktne preporuke SoftUni Centra za karijeru za početak rada.

Visok kvalitet obuke u SoftUni-ju garantuje nastavno osoblje koje čine neki od najboljih praktičara i trenera u softverskoj industriji. Studenti će imati priliku da dobiju znanje od vodećih imena u sektoru, uključujući senior programere vodećih softverskih kompanija, kao i stručnjake koji su predavali na međunarodnim tehnološkim konferencijama.